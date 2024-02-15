Рейтинг@Mail.ru
Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240215/vladimir-mashkov-tvorcheskie-lyudi-dolzhny-byt-na-peredovoy-1134974504.html
Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой
Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой
Отменить русскую культуру и язык можно только вместе с ее носителями, уничтожая их. Оттого так высока ответственность актера перед зрителем и обществом. Об этом РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T17:11
2024-02-15T17:11
владимир машков
театр
культура
россия
севастополь
общество
мнения
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134974316_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_92d6f8e5572ff53a45e4b61bf628bbe7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Отменить русскую культуру и язык можно только вместе с ее носителями, уничтожая их. Оттого так высока ответственность актера перед зрителем и обществом. Об этом заявил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков в ходе творческой встречи с членами Севастопольского отделения Союза театральных деятелей и творческой интеллигенцией Севастополя.В театре в душе у человека может произойти качественный перелом, подчеркнул театральный деятель. "Зритель от вашего искреннего существования может понять и почувствовать что-то очень важное в своей жизни. В нем может произойти переворот в самую лучшую сторону", – сказал Машков.И оттого на актерах лежит огромная ответственность перед зрителем, считает он. Работники искусства должны понимать и знать "ради чего они выходят на сцену в самом высоком смысле этого слова". Такие задачи, поделился Машков, он ставит перед собой, старается, чтобы их разделили ученики и коллеги по театру. И на актерах севастопольских театров лежит еще большая ответственность, так как они как никто близко к передовой. А в некоторые моменты находятся на передовой, "когда идут атаки на город, который собрал всю силу русского мира и духа".По его словам, для севастопольцев это "естественное существование", так как они "и есть тот пример жизни России, биения сердца России, которое должно привести к осознанию все театральное сообщество".Театральный деятель рассказал и о силе театрального искусства, когда Донецк был под непрестанным огнем и покрыт осколками, а люди прятались в подвалах. Тогда в городе работали медики, МЧС и театр. И он был всегда полон. Люди приходили на постановки, несмотря ни на что. Оттого миссия актеров столь высока, подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Машков взял шефство над школой искусств в СевастополеМашков объяснил "слом" в артистической среде на фоне спецоперацииСейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков
россия
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134974316_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_001f0f4edf8c2a9242f1b3b7e82c8e38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир машков, театр, культура, россия, севастополь, общество, мнения, новости крыма
Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой

Машков: творческие люди должны быть на передовой и воодушевлять ребят "за ленточкой"

17:11 15.02.2024
 
© РИА Новости КрымВладимир Машков
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Отменить русскую культуру и язык можно только вместе с ее носителями, уничтожая их. Оттого так высока ответственность актера перед зрителем и обществом. Об этом заявил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков в ходе творческой встречи с членами Севастопольского отделения Союза театральных деятелей и творческой интеллигенцией Севастополя.

"Мы берегли и будем беречь наш язык, который суть основа нашей мысли. И отменить нашу культуру можно только вместе с нами, уничтожая нас, – сказал Машков. – Но Россия этого не допустит, а вы, как творческие люди, бесспорно должны быть на передовой. Но передовой творчества, чтобы воодушевлять ребят "за ленточкой", тех, кто туда приходит, их семьи и детей участников СВО. И это нам на всю жизнь".

В театре в душе у человека может произойти качественный перелом, подчеркнул театральный деятель. "Зритель от вашего искреннего существования может понять и почувствовать что-то очень важное в своей жизни. В нем может произойти переворот в самую лучшую сторону", – сказал Машков.
И оттого на актерах лежит огромная ответственность перед зрителем, считает он. Работники искусства должны понимать и знать "ради чего они выходят на сцену в самом высоком смысле этого слова". Такие задачи, поделился Машков, он ставит перед собой, старается, чтобы их разделили ученики и коллеги по театру. И на актерах севастопольских театров лежит еще большая ответственность, так как они как никто близко к передовой. А в некоторые моменты находятся на передовой, "когда идут атаки на город, который собрал всю силу русского мира и духа".

"Врагу хочется сделать больнее – попасть в вас. Чтобы было больно всем – во всей стране. И чем больней и страшней будет вам – тем радостней им. И то что вы, несмотря ни на что, так плотно единым фронтом стоите за Россию и верите, очень важно", – продолжил Машков.

По его словам, для севастопольцев это "естественное существование", так как они "и есть тот пример жизни России, биения сердца России, которое должно привести к осознанию все театральное сообщество".
Театральный деятель рассказал и о силе театрального искусства, когда Донецк был под непрестанным огнем и покрыт осколками, а люди прятались в подвалах. Тогда в городе работали медики, МЧС и театр. И он был всегда полон. Люди приходили на постановки, несмотря ни на что. Оттого миссия актеров столь высока, подчеркнул он.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Машков взял шефство над школой искусств в Севастополе
Машков объяснил "слом" в артистической среде на фоне спецоперации
Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков
 
Владимир МашковТеатрКультураРоссияСевастопольОбществоМненияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:02"Оружие не брать": как Украина предала своих защитников
18:37Как "докупить" стаж для начисления пенсии
18:18Грядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу
18:01Крым готов помочь Белгороду после ракетной атаки ВСУ – Аксенов
17:52МИД РФ инициирует заседание в Совбзезе ООН из-за удара по Белгороду
17:17Работник "Крымэнерго" задержан за взятку в 1,8 млн рублей
17:11Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой
16:59Гладков рассказал о состоянии раненых после удара ВСУ
16:48Афганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014
16:35Митрополит Тихон отслужил литургию в древней базилике Херсонеса
16:28Сколько человек придут на выборы президента России в Херсонской области
16:01РНКБ по льготной госпрограмме финансирует строительство логокомплекса
15:50Водитель без прав насмерть сбил пешехода на "зебре" в Крыму
15:25Число жертв при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось
15:14ВС РФ бьют врага и улучшают позиции - уничтожены еще 990 боевиков ВСУ
14:53ВСУ потеряли еще один МиГ-29 и 95 беспилотников - работа российских ПВО
14:45Обратный переезд: в галерею Айвазовского в Феодосии возвращают картины
14:09Групповой удар нанесен по предприятиям "оборонки" ВСУ
13:4135 лет выводу войск из Афганистана: в Керчи почтили память погибших
13:38Пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду
Лента новостейМолния