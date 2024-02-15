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Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой

Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой

Отменить русскую культуру и язык можно только вместе с ее носителями, уничтожая их. Оттого так высока ответственность актера перед зрителем и обществом. Об этом РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T17:11

2024-02-15T17:11

2024-02-15T17:11

владимир машков

театр

культура

россия

севастополь

общество

мнения

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Отменить русскую культуру и язык можно только вместе с ее носителями, уничтожая их. Оттого так высока ответственность актера перед зрителем и обществом. Об этом заявил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков в ходе творческой встречи с членами Севастопольского отделения Союза театральных деятелей и творческой интеллигенцией Севастополя.В театре в душе у человека может произойти качественный перелом, подчеркнул театральный деятель. "Зритель от вашего искреннего существования может понять и почувствовать что-то очень важное в своей жизни. В нем может произойти переворот в самую лучшую сторону", – сказал Машков.И оттого на актерах лежит огромная ответственность перед зрителем, считает он. Работники искусства должны понимать и знать "ради чего они выходят на сцену в самом высоком смысле этого слова". Такие задачи, поделился Машков, он ставит перед собой, старается, чтобы их разделили ученики и коллеги по театру. И на актерах севастопольских театров лежит еще большая ответственность, так как они как никто близко к передовой. А в некоторые моменты находятся на передовой, "когда идут атаки на город, который собрал всю силу русского мира и духа".По его словам, для севастопольцев это "естественное существование", так как они "и есть тот пример жизни России, биения сердца России, которое должно привести к осознанию все театральное сообщество".Театральный деятель рассказал и о силе театрального искусства, когда Донецк был под непрестанным огнем и покрыт осколками, а люди прятались в подвалах. Тогда в городе работали медики, МЧС и театр. И он был всегда полон. Люди приходили на постановки, несмотря ни на что. Оттого миссия актеров столь высока, подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Машков взял шефство над школой искусств в СевастополеМашков объяснил "слом" в артистической среде на фоне спецоперацииСейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир машков, театр, культура, россия, севастополь, общество, мнения, новости крыма