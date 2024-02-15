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Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой
Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой
Отменить русскую культуру и язык можно только вместе с ее носителями, уничтожая их. Оттого так высока ответственность актера перед зрителем и обществом. Об этом РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T17:11
2024-02-15T17:11
2024-02-15T17:11
владимир машков
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культура
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Отменить русскую культуру и язык можно только вместе с ее носителями, уничтожая их. Оттого так высока ответственность актера перед зрителем и обществом. Об этом заявил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков в ходе творческой встречи с членами Севастопольского отделения Союза театральных деятелей и творческой интеллигенцией Севастополя.В театре в душе у человека может произойти качественный перелом, подчеркнул театральный деятель. "Зритель от вашего искреннего существования может понять и почувствовать что-то очень важное в своей жизни. В нем может произойти переворот в самую лучшую сторону", – сказал Машков.И оттого на актерах лежит огромная ответственность перед зрителем, считает он. Работники искусства должны понимать и знать "ради чего они выходят на сцену в самом высоком смысле этого слова". Такие задачи, поделился Машков, он ставит перед собой, старается, чтобы их разделили ученики и коллеги по театру. И на актерах севастопольских театров лежит еще большая ответственность, так как они как никто близко к передовой. А в некоторые моменты находятся на передовой, "когда идут атаки на город, который собрал всю силу русского мира и духа".По его словам, для севастопольцев это "естественное существование", так как они "и есть тот пример жизни России, биения сердца России, которое должно привести к осознанию все театральное сообщество".Театральный деятель рассказал и о силе театрального искусства, когда Донецк был под непрестанным огнем и покрыт осколками, а люди прятались в подвалах. Тогда в городе работали медики, МЧС и театр. И он был всегда полон. Люди приходили на постановки, несмотря ни на что. Оттого миссия актеров столь высока, подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Машков взял шефство над школой искусств в СевастополеМашков объяснил "слом" в артистической среде на фоне спецоперацииСейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков
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владимир машков, театр, культура, россия, севастополь, общество, мнения, новости крыма
Владимир Машков: творческие люди должны быть на передовой
Машков: творческие люди должны быть на передовой и воодушевлять ребят "за ленточкой"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Отменить русскую культуру и язык можно только вместе с ее носителями, уничтожая их. Оттого так высока ответственность актера перед зрителем и обществом. Об этом заявил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков в ходе творческой встречи с членами Севастопольского отделения Союза театральных деятелей и творческой интеллигенцией Севастополя.
"Мы берегли и будем беречь наш язык, который суть основа нашей мысли. И отменить нашу культуру можно только вместе с нами, уничтожая нас, – сказал Машков. – Но Россия этого не допустит, а вы, как творческие люди, бесспорно должны быть на передовой. Но передовой творчества, чтобы воодушевлять ребят "за ленточкой", тех, кто туда приходит, их семьи и детей участников СВО. И это нам на всю жизнь".
В театре в душе у человека может произойти качественный перелом, подчеркнул театральный деятель. "Зритель от вашего искреннего существования может понять и почувствовать что-то очень важное в своей жизни. В нем может произойти переворот в самую лучшую сторону", – сказал Машков.
И оттого на актерах лежит огромная ответственность перед зрителем, считает он. Работники искусства должны понимать и знать "ради чего они выходят на сцену в самом высоком смысле этого слова". Такие задачи, поделился Машков, он ставит перед собой, старается, чтобы их разделили ученики и коллеги по театру. И на актерах севастопольских театров лежит еще большая ответственность, так как они как никто близко к передовой. А в некоторые моменты находятся на передовой, "когда идут атаки на город, который собрал всю силу русского мира и духа".
"Врагу хочется сделать больнее – попасть в вас. Чтобы было больно всем – во всей стране. И чем больней и страшней будет вам – тем радостней им. И то что вы, несмотря ни на что, так плотно единым фронтом стоите за Россию и верите, очень важно", – продолжил Машков.
По его словам, для севастопольцев это "естественное существование", так как они "и есть тот пример жизни России, биения сердца России, которое должно привести к осознанию все театральное сообщество".
Театральный деятель рассказал и о силе театрального искусства, когда Донецк был под непрестанным огнем и покрыт осколками, а люди прятались в подвалах. Тогда в городе работали медики, МЧС и театр. И он был всегда полон. Люди приходили на постановки, несмотря ни на что. Оттого миссия актеров столь высока, подчеркнул он.
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