https://crimea.ria.ru/20230808/mashkov-obyasnil-slom-v-artisticheskoy-srede-na-fone-spetsoperatsii-1130589763.html

Машков объяснил "слом" в артистической среде на фоне спецоперации

Машков объяснил "слом" в артистической среде на фоне спецоперации - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Машков объяснил "слом" в артистической среде на фоне спецоперации

Своеобразный "слом" в обществе, в том числе в артистической среде, произошел не на фоне СВО, а гораздо раньше –1990-х, "когда люди поняли, что свободу можно... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T07:28

2023-08-08T07:28

2023-08-08T07:28

владимир машков

культура

общество

мнения

искусство

сво

россия

крым

севастополь

московский театр олега табакова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Своеобразный "слом" в обществе, в том числе в артистической среде, произошел не на фоне СВО, а гораздо раньше –1990-х, "когда люди поняли, что свободу можно интерпретировать по-любому". Такое мнение, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, высказал худрук Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков на встрече с журналистами в Севастополе.То, что в российском обществе, в том числе в артистической среде, в некоторой степени присутствует полярность мнений относительно конфликта на Украине, имеет простое объяснение – неумение людей любить, считает Машков."Любовь любая – это чувство. Вот чувство любви к Родине – это чувство? Это путь длиной в жизнь. Чувство энтузиазма, чувство товарищества, чувства локтя... Многих чувств у людей нет. Эмоции – это инстинкты, их много. А чувств мало", – сказал Машков."Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперацииПо его мнению, "слом этот произошел в 1990-х годах, когда люди поняли, что свободу можно интерпретировать по-любому". Своего рода раскол возник и в артистическом сообществе, но, как было написано на кольце Соломона: "И это все пройдет", заметил режиссер. И нужно время, чтобы люди кое-что осознали.Что касается возможных угроз в его собственный адрес от сторонников киевского режима, учитывая в том числе гастроли его театра в Крыму, то все они "пройдут мимо", уверен он."Я так адаптирован к угрозам, что вряд ли что-то меня в данном возрасте, в данном моем психофизическом состоянии может напугать. Меня может расстроить непонимание в кругу своих близких. А угрозы пройдут мимо", – заключил режиссер.В Севастополь Владимир Машков привез свой спектакль "Страсти по Бумбарашу" – самую масштабную на сегодня постановку Театра Олега Табакова. Его покажут на большой открытой сцене в "Херсонесе Таврическом" в рамках VII Международного фестиваля оперы и балета в течение четырех вечеров. Также глава "Табакерки" рассказал, что хотел бы донести до зрителя этой постановкой и почему подготовка ее показа в Севастополе заняла целый год.Ранее звезда балета Сергей Полунин рассказал РИА Новости Крым, что артистам, которых приглашают выступать в Крым, поступают угрозы, и не все "привыкли в такой опасности жить". Он также сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Гармаш даст бесплатный концерт для ветеранов СВО в Симферополе Проводили аплодисментами: в Москве простились с Ириной Мирошниченко

https://crimea.ria.ru/20230729/akter-beroev-priekhal-na-kinofestival-v-krym-s-fronta-1130389292.html

https://crimea.ria.ru/20230807/seychas-vremya-dokumentalistiki-i-voenkorov--khudruk-tabakerki-mashkov-1130589959.html

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владимир машков, культура, общество, мнения, искусство , сво, россия, крым, севастополь, московский театр олега табакова