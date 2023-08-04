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Сергей Гармаш даст бесплатный концерт для ветеранов СВО в Симферополе - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Сергей Гармаш даст бесплатный концерт для ветеранов СВО в Симферополе
Сергей Гармаш даст бесплатный концерт для ветеранов СВО в Симферополе - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Сергей Гармаш даст бесплатный концерт для ветеранов СВО в Симферополе
В Крыму ветераны СВО и члены их семей смогут бесплатно прийти на концерт народного артиста Российской Федерации Сергея Гармаша. Мероприятие организует... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T20:37
2023-08-04T20:37
новости крыма
культура
искусство
ветераны сво
владимир трегуб
сергей гармаш
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму ветераны СВО и члены их семей смогут бесплатно прийти на концерт народного артиста Российской Федерации Сергея Гармаша. Мероприятие организует министерство культуры совместно с государственным фондом "Защитники отечества". Об этом сообщил руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Республики Крым Владимир Трегуб.Народный артист России Сергей Гармаш выступит с литературно-музыкальной композицией "И жизнь, и слезы, и любовь!" по произведениям К. Паустовского и А. Куприна.За бесплатными билетами на концерт нужно обращаться к социальными координатором госфонда в своем регионе. Количество мест ограниченно, отметил Трегуб.Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли региональное отделение фонда "Защитники Отечества". Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна.За два месяца работы регионального отделения фонда "Защитники Отечества" в Крыму в него обратились уже более 2600 человек.Фонд "Защитники Отечества расположен в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3, в бывшем здании Пенсионного фонда РК. График работы – с 9 до 18, перерыв на обед с 13 до 14 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить протезы участнику СВО: дорожная картаДобровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действийО чем молчат солдаты: посттравматический синдром и борьба с ним
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, культура, искусство , ветераны сво, владимир трегуб, сергей гармаш, общество
Сергей Гармаш даст бесплатный концерт для ветеранов СВО в Симферополе

В Симферополе пройдет бесплатный концерт Сергея Гармаша для ветеранов СВО

20:37 04.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСергей Гармаш
Сергей Гармаш - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму ветераны СВО и члены их семей смогут бесплатно прийти на концерт народного артиста Российской Федерации Сергея Гармаша. Мероприятие организует министерство культуры совместно с государственным фондом "Защитники отечества". Об этом сообщил руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Республики Крым Владимир Трегуб.

"Крымский филиал совместно с Министерством культуры Республики Крым организует бесплатное посещение концерта для ветеранов специальной военной операции и их семей. Концерт состоится в 17.00 11 августа 2023 года в ГАУ РК "Государственный академический музыкальный театр Республики Крым" по адресу: Симферополь, проспект Кирова, 17", - написал Трегуб в своем Telegram-канале.

Народный артист России Сергей Гармаш выступит с литературно-музыкальной композицией "И жизнь, и слезы, и любовь!" по произведениям К. Паустовского и А. Куприна.
За бесплатными билетами на концерт нужно обращаться к социальными координатором госфонда в своем регионе. Количество мест ограниченно, отметил Трегуб.
Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли региональное отделение фонда "Защитники Отечества". Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна.
За два месяца работы регионального отделения фонда "Защитники Отечества" в Крыму в него обратились уже более 2600 человек.
Фонд "Защитники Отечества расположен в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3, в бывшем здании Пенсионного фонда РК. График работы – с 9 до 18, перерыв на обед с 13 до 14 часов.
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Новости КрымаКультураИскусствоВетераны СВОВладимир ТрегубСергей ГармашОбщество
 
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