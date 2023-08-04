https://crimea.ria.ru/20230804/sergey-garmash-dast-besplatnyy-kontsert-dlya-veteranov-svo-v-simferopole-1130540099.html

Сергей Гармаш даст бесплатный концерт для ветеранов СВО в Симферополе

Сергей Гармаш даст бесплатный концерт для ветеранов СВО в Симферополе - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Сергей Гармаш даст бесплатный концерт для ветеранов СВО в Симферополе

В Крыму ветераны СВО и члены их семей смогут бесплатно прийти на концерт народного артиста Российской Федерации Сергея Гармаша. Мероприятие организует... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T20:37

2023-08-04T20:37

2023-08-04T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму ветераны СВО и члены их семей смогут бесплатно прийти на концерт народного артиста Российской Федерации Сергея Гармаша. Мероприятие организует министерство культуры совместно с государственным фондом "Защитники отечества". Об этом сообщил руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Республики Крым Владимир Трегуб.Народный артист России Сергей Гармаш выступит с литературно-музыкальной композицией "И жизнь, и слезы, и любовь!" по произведениям К. Паустовского и А. Куприна.За бесплатными билетами на концерт нужно обращаться к социальными координатором госфонда в своем регионе. Количество мест ограниченно, отметил Трегуб.Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли региональное отделение фонда "Защитники Отечества". Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна.За два месяца работы регионального отделения фонда "Защитники Отечества" в Крыму в него обратились уже более 2600 человек.Фонд "Защитники Отечества расположен в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3, в бывшем здании Пенсионного фонда РК. График работы – с 9 до 18, перерыв на обед с 13 до 14 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить протезы участнику СВО: дорожная картаДобровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действийО чем молчат солдаты: посттравматический синдром и борьба с ним

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, культура, искусство , ветераны сво, владимир трегуб, сергей гармаш, общество