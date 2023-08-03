https://crimea.ria.ru/20230803/v-krymu-v-fond-zaschitniki-otechestva-obratilis-bolee-2500-chelovek-1130516716.html

В Крыму в фонд "Защитники Отечества" обратились более 2500 человек

В Крыму в фонд "Защитники Отечества" обратились более 2500 человек - РИА Новости Крым, 03.08.2023

В Крыму в фонд "Защитники Отечества" обратились более 2500 человек

За два месяца работы регионального отделения фонда "Защитники Отечества" в Крыму в него обратились уже более 2600 человек. Об этом на пресс-конференции РИА... РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T16:15

2023-08-03T16:15

2023-08-03T16:15

государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. За два месяца работы регионального отделения фонда "Защитники Отечества" в Крыму в него обратились уже более 2600 человек. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала госфонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Ветеранов надо окружить заботой"За первые два месяца работы регионального отделения фонда "Защитники Отечества" к нам обратилось уже более 2600 человек и количество обратившихся с каждым днем увеличивается", - сообщил он.Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли региональное отделение фонда "Защитники Отечества". Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна.Указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества" президент России Владимир Путин подписал в начале марта. Согласно документу, деятельность фонда направлена на организацию помощи и поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022, уволенным с военной службы.По его словам, в фонде работают социальные координаторы, которые персонально сопровождают каждого ветерана и семью участника СВО. Задачи социальных координаторов заключаются в разъяснении мер социальной поддержки, которые предусмотрены как федеральным, так и региональным законодательством, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, налаживания взаимодействия со всеми министерствами, ведомствами и муниципальными образованиями по вопросам оказания помощи и поддержки ветеранов боевых действий и участников СВО.Какие вопросы решает фонд "Защитники Отечества""У нас на Долгоруковской, 3 в Симферополе в понедельник, среду и пятницу с 9 до 12 часов присутствует представитель Социального фонда России, в случае необходимости принимает ветеранов СВО и пакеты документов, разъясняет нормы законодательства", - уточнил руководитель.Обратившиеся в госфонд "Защитники Отечества" могут получить психологическую помощь - во всех муниципальных образованиях и во всех лечебных учреждениях созданы кабинеты психологической помощи, с которыми взаимодействуют координаторы госфонда. Также здесь ведут консультации представители военного комиссариата Республики Крым, юристы оказывают бесплатную юридическая помощь, координаторы фонда отвечают на вопросы, связанные с переобучением и трудоустройством, как самих участников СВО, так и членов их семей, решают вопросы по обеспечению медпрепаратами, которые входят в обязательный перечень и предоставлению санаторно-курортного лечения.Как отметил Трегуб, чаще всего ветераны СВО и члены их семей интересуются существующими мерами соцподдержки, поскольку их перечень постоянно дополняется, также участникам СВО интересуют вопросы получения удостоверения ветерана боевых действий и бесплатной юридической помощи, также люди хотят знать, куда обратиться за получением земельного участка в Крыму.Штат социальных координаторов"Наши социальные координаторы находятся во всех муниципальных образованиях, в каждом городе и районе есть представитель фонда", - заверил Трегуб.При этом он отметил, что только в Красноперекопском районе Крыма нет социального координатора, но там уже есть кандидат, который проходит соответствующее обучение в Ростове-на-Дону, организованное Российской академией народного хозяйства и государственной службы.Фонд "Защитники Отечества расположен в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3, в бывшем здании Пенсионного фонда РК. График работы – с 9 до 18, перерыв на обед с 13 до 14 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет подготовка к открытию фонда "Защитники Отечества" в КрымуФронтовые "феи": СВО глазами женщины в бронежилетеВ Крыму изобрели способ принимать душ в военно-полевых условиях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", сво, новости, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии