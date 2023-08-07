Проводили аплодисментами: в Москве простились с Ириной Мирошниченко
В МХТ имени Чехова состоялось прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко
13:00 07.08.2023 (обновлено: 13:01 07.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоялась в Московском художественном театре. Об этом сообщает РИА Новости.
Мирошниченко скончалась 3 августа в возрасте 81 года после продолжительной болезни.
"Театр в полной мере Ирине Петровне заменил дом и в полной мере ей заменил семью… До последних дней как она хотела участвовать. Как она тянулась, чтобы быть рядом с молодежью: не только спектакли, но и творческие вечера, и поэтические вечера, и рождественские вечера – в первых рядах", - сказал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на траурной церемонии.
Также проститься с легендарной артисткой пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, гендиректор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей Эрнст, народный артист РСФСР Станислав Любшин, народный артист России Лев Лещенко, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист РФ Аванград Леонтьев и другие.
Церемония прощание завершилась аплодисментами.
3 августа, 13:07Ирина Мирошниченко. Биография
Президент России Владимир Путин ранее направил соболезнования в связи с кончиной Мирошниченко. Глава государства отметил, что она принадлежала к настоящим актерам, легендарным "мхатовцам", посвятившим свою жизнь театру и творчеству. Соболезнования выразил и российский премьер Михаил Мишустин, а также многие другие политические и культурные деятели страны.
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ. Работала в МХТ им. А. П. Чехова до 2023 года. Исполняла роли в спектаклях "Тяжкое обвинение", "Валентин и Валентина", "Эшелон" и "Старый Новый год", а также "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" по пьесам Антона Чехова и другие.
Ее первой большой ролью в кино стала работа в фильме "Их знали только в лицо". Также среди картин, в которых играла актриса - фильмы "Андрей Рублев", "Дядя Ваня", "Кремлевские куранты", "Пришел солдат с фронта", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня".
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
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Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВынос гроба с телом народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко после церемонии прощания в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
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Вынос гроба с телом народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко после церемонии прощания в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
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Актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
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Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЦеремония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
5 из 5
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
1 из 5
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
2 из 5
Вынос гроба с телом народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко после церемонии прощания в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
3 из 5
Актер Авангард Леонтьев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
4 из 5
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
5 из 5
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко в театре МХТ им. Чехова. Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни.