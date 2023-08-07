https://crimea.ria.ru/20230807/provodili-aplodismentami-v-moskve-prostilis-s-irinoy-miroshnichenko-1130582373.html

Проводили аплодисментами: в Москве простились с Ириной Мирошниченко

Проводили аплодисментами: в Москве простились с Ириной Мирошниченко - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Проводили аплодисментами: в Москве простились с Ириной Мирошниченко

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоялась в Московском художественном театре. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T13:00

2023-08-07T13:00

2023-08-07T13:01

ирина мирошниченко

утраты

культура

искусство

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоялась в Московском художественном театре. Об этом сообщает РИА Новости.Мирошниченко скончалась 3 августа в возрасте 81 года после продолжительной болезни."Театр в полной мере Ирине Петровне заменил дом и в полной мере ей заменил семью… До последних дней как она хотела участвовать. Как она тянулась, чтобы быть рядом с молодежью: не только спектакли, но и творческие вечера, и поэтические вечера, и рождественские вечера – в первых рядах", - сказал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на траурной церемонии.Также проститься с легендарной артисткой пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, гендиректор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей Эрнст, народный артист РСФСР Станислав Любшин, народный артист России Лев Лещенко, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист РФ Аванград Леонтьев и другие.Церемония прощание завершилась аплодисментами.Президент России Владимир Путин ранее направил соболезнования в связи с кончиной Мирошниченко. Глава государства отметил, что она принадлежала к настоящим актерам, легендарным "мхатовцам", посвятившим свою жизнь театру и творчеству. Соболезнования выразил и российский премьер Михаил Мишустин, а также многие другие политические и культурные деятели страны.Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ. Работала в МХТ им. А. П. Чехова до 2023 года. Исполняла роли в спектаклях "Тяжкое обвинение", "Валентин и Валентина", "Эшелон" и "Старый Новый год", а также "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" по пьесам Антона Чехова и другие.Ее первой большой ролью в кино стала работа в фильме "Их знали только в лицо". Также среди картин, в которых играла актриса - фильмы "Андрей Рублев", "Дядя Ваня", "Кремлевские куранты", "Пришел солдат с фронта", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня".

https://crimea.ria.ru/20230803/irina-miroshnichenko-biografiya-1130511949.html

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ирина мирошниченко, утраты, культура, искусство , кинематограф, кино, москва, общество