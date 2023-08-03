https://crimea.ria.ru/20230803/umerla-irina-miroshnichenko-1130510475.html

Умерла Ирина Мирошниченко

Умерла Ирина Мирошниченко - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Умерла Ирина Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни. Об этом со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T12:39

2023-08-03T12:39

2023-08-03T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни. Об этом со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого сообщает РИА Новости.Перед смертью она находилась в больнице в реанимации.Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ. Выпускница мастерской педагога Василия Маркова.Работала в МХТ им. А. П. Чехова до 2023 года. Исполняла роли в спектаклях "Тяжкое обвинение", "Валентин и Валентина", "Эшелон" и "Старый Новый год", а также "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" по пьесам Антона Чехова и другие.Ее первой большой ролью в кино стала работа в фильме "Их знали только в лицо". Также среди картин, в которых играла актриса - фильмы "Андрей Рублев", "Дядя Ваня", "Кремлевские куранты", "Пришел солдат с фронта", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня".

https://crimea.ria.ru/20230803/irina-miroshnichenko-biografiya-1130511949.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, культура, искусство , утраты, ирина мирошниченко, общество, школа-студия мхат