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Умерла Ирина Мирошниченко
Умерла Ирина Мирошниченко - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Умерла Ирина Мирошниченко
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни. Об этом со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T12:39
2023-08-03T12:39
2023-08-03T13:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни. Об этом со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого сообщает РИА Новости.Перед смертью она находилась в больнице в реанимации.Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ. Выпускница мастерской педагога Василия Маркова.Работала в МХТ им. А. П. Чехова до 2023 года. Исполняла роли в спектаклях "Тяжкое обвинение", "Валентин и Валентина", "Эшелон" и "Старый Новый год", а также "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" по пьесам Антона Чехова и другие.Ее первой большой ролью в кино стала работа в фильме "Их знали только в лицо". Также среди картин, в которых играла актриса - фильмы "Андрей Рублев", "Дядя Ваня", "Кремлевские куранты", "Пришел солдат с фронта", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, культура, искусство , утраты, ирина мирошниченко, общество, школа-студия мхат
Умерла Ирина Мирошниченко
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни
12:39 03.08.2023 (обновлено: 13:25 03.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни. Об этом со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого сообщает РИА Новости.
"Не стало Ирины Петровны Мирошниченко... Болела, не справилась с болезнью, не стало ее", - сказал он в комментарии агентству.
Перед смертью она находилась в больнице в реанимации.
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ. Выпускница мастерской педагога Василия Маркова.
Работала в МХТ им. А. П. Чехова до 2023 года. Исполняла роли в спектаклях "Тяжкое обвинение", "Валентин и Валентина", "Эшелон" и "Старый Новый год", а также "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" по пьесам Антона Чехова и другие.
Ее первой большой ролью в кино стала работа в фильме "Их знали только в лицо". Также среди картин, в которых играла актриса - фильмы "Андрей Рублев", "Дядя Ваня", "Кремлевские куранты", "Пришел солдат с фронта", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня".