https://crimea.ria.ru/20230727/zvezda-baleta-polunin-zaymetsya-pomoschyu-boytsam-v-zone-svo-1130320869.html

Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВО

Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВО

Благотворительный фонд Сергея Полунина начал спонсировать фронт – закупать будут дроны для доставки воды прямо в окопы российским бойцам и необходимое... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T08:48

2023-07-27T08:48

2023-07-27T08:48

севастополь

сергей полунин

сво

посылки в зону сво

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130017791_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_163af7f2dc98cf0160eab64384686ba6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Благотворительный фонд Сергея Полунина начал спонсировать фронт – закупать будут дроны для доставки воды прямо в окопы российским бойцам и необходимое снаряжение. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, рассказал сам артист, пребывая в Севастополе.По словам Полунина, до недавнего времени его фонд занимался только культурой. В частности, спонсировал постановки, некоторых артистов балета и обучение талантливых детей в Академии хореографии Севастополя. Теперь отдельный пункт его деятельности – помощь русской армии.Деньги уже собирают. На них будут закупать средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, необходимое снаряжение, а также дроны, которыми на фронт будут доставлять воду."Я узнал, что нет воды достаточно в окопах. Пообщался: одна бутылка на 15 человек на три дня. Это неправильно, потому что надо пить. Когда у тебя концентрации нет, у тебя галлюцинации от нехватки воды, и ты не можешь сосредоточиться на выполнении задачи. Я обратился к государству, чтобы обратили на это внимание. И мы сейчас будем закупать 10 беспилотников – проверим, может, так будет безопаснее довозить туда воду", – поделился артист.Он отметил, что новое направление его деятельности – "повышение уровня угрозы для себя". Но его это уже не страшит, что доказывает его очередной визит в Крым, на который решились не все."Поступают угрозы артистам, кто сюда едет, а не все привыкли в такой опасности жить. Я уже на другом уровне, поначалу непривычно, потом привыкаешь", – заметил он.В Севастополь он прибыл для участия в гала-концертах, посвященных 240-летию города. Первый из них открывает VII Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе. Шестой по счету композицией в первом отделении концерта стала хореографическая постановка самого Сергея – "Если дорог тебе твой дом" на музыку Чайковского. Она о том, как гибнут на войне люди, дети. Описать словами ее смысл трудно – все в танце, говорит он."Мне давали задачу такую непростую. В целом концерт назывался "Если дорог тебе твой дом", но сам номер – о гибели детей в боевых действиях. У Чайковского сложная эмоциональная музыка. Мне кажется, она отображает смерть. Я чувствую музыку, и в моменте что-то рождается, правильная эмоция. Для меня Россия на правильной стороне. Но то, что гибнут мирные люди – это факт, это было и будет. Это нужно принимать. Но про это надо и не забывать", – заключил артист.Читайте также на РИА Новости Крым: Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуреАкадемия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытияВойна и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"

https://crimea.ria.ru/20221212/kak-na-tikhom-fronte-v-sevastopole-vyazhut-maskirovku-dlya-boytsov-svo-1125820149.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, сергей полунин, сво, посылки в зону сво, общество, новости крыма