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Академия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытия

Академия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытия - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Академия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытия

Сейчас стоит задача запустить полноценную работу Академии хореографии в Севастополе, а потом, когда Херсон будет освобожден, можно будет рассмотреть возможность РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T20:31

2023-07-26T20:31

2023-07-26T20:32

севастополь

херсон

сергей полунин

балет

театр оперы и балета в севастополе

культура

общество

новости крыма

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Сейчас стоит задача запустить полноценную работу Академии хореографии в Севастополе, а потом, когда Херсон будет освобожден, можно будет рассмотреть возможность развивать балет и там. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, заявил артист балета Сергей Полунин на пресс-подходе в преддверии открытия фестиваля оперы и балета в Севастополе. По словам Полунина, он сам удивлен, что в его родном Херсоне он смог ребенком начать заниматься балетом, ведь "там даже нет балетной школы"."Это была такая самодеятельность, школа для маленьких деток, в которой я начинал танцевать", – заметил Полунин.Он подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей является полноценное открытие Академии хореографии в Севастополе, а позже, когда обстоятельства позволят, можно будет думать о том, как развивать балет в Херсоне.Он выразил надежду, что новое здание Академии хореографии в Севастополе сможет принять своих воспитанников уже в следующем учебном году."Надеюсь. Обещали к февралю закончить академию, но немножко это затягивается. Чуть-чуть остается. Некоторые материалы просто не доехали до России. Или в этом году они будут, или в начале следующего. Здание в принципе построено, все сделано, остались штрихи", – заключил Полунин.По словам артиста, сейчас с педагогами академии на сторонних площадках в Севастополе обучаются "очень талантливые дети", от которых "заряжаешься". Часть воспитанников выступают вместе с ним на гала-концерте, с которого стартовал VII Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе. Дети выйдут с мэтром на одну сцену в балете "В память" – постановке, которую специально для Севастопольского театра оперы и балета создал британский хореограф Джона Кук на музыку Сергея Рахманинова и в честь выдающегося русского композитора.Академия хореографии, которую возглавил звезда мирового балета Сергей Полунин, торжественно открылась в декабре 2019 года Обучение детей первые годы работы учреждения проводится на сторонних площадках, пока здание академии строится на мысе Хрустальном в Севастополе. Весной 2022 года подрядчик сообщил, что оно готово наполовину. С 2020 года Полунин также является директором Севастопольского театра оперы и балета, у которого пока отсутствует здание и труппа, а администрация нового театра размещается в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Оперные вечера возвращаются в СевастопольВ Херсонесе покажут "Лебединое озеро"Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре

https://crimea.ria.ru/20230122/teatr-opery-i-baleta-v-sevastopole-kak-idet-stroitelstvo-1126513978.html

севастополь

херсон

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, херсон, сергей полунин, балет, театр оперы и балета в севастополе, культура, общество, новости крыма, новые регионы россии