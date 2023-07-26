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Академия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытия
Академия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытия - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Академия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытия
Сейчас стоит задача запустить полноценную работу Академии хореографии в Севастополе, а потом, когда Херсон будет освобожден, можно будет рассмотреть возможность РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T20:31
2023-07-26T20:31
2023-07-26T20:32
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сергей полунин
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культура
общество
новости крыма
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Сейчас стоит задача запустить полноценную работу Академии хореографии в Севастополе, а потом, когда Херсон будет освобожден, можно будет рассмотреть возможность развивать балет и там. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, заявил артист балета Сергей Полунин на пресс-подходе в преддверии открытия фестиваля оперы и балета в Севастополе. По словам Полунина, он сам удивлен, что в его родном Херсоне он смог ребенком начать заниматься балетом, ведь "там даже нет балетной школы"."Это была такая самодеятельность, школа для маленьких деток, в которой я начинал танцевать", – заметил Полунин.Он подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей является полноценное открытие Академии хореографии в Севастополе, а позже, когда обстоятельства позволят, можно будет думать о том, как развивать балет в Херсоне.Он выразил надежду, что новое здание Академии хореографии в Севастополе сможет принять своих воспитанников уже в следующем учебном году."Надеюсь. Обещали к февралю закончить академию, но немножко это затягивается. Чуть-чуть остается. Некоторые материалы просто не доехали до России. Или в этом году они будут, или в начале следующего. Здание в принципе построено, все сделано, остались штрихи", – заключил Полунин.По словам артиста, сейчас с педагогами академии на сторонних площадках в Севастополе обучаются "очень талантливые дети", от которых "заряжаешься". Часть воспитанников выступают вместе с ним на гала-концерте, с которого стартовал VII Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе. Дети выйдут с мэтром на одну сцену в балете "В память" – постановке, которую специально для Севастопольского театра оперы и балета создал британский хореограф Джона Кук на музыку Сергея Рахманинова и в честь выдающегося русского композитора.Академия хореографии, которую возглавил звезда мирового балета Сергей Полунин, торжественно открылась в декабре 2019 года Обучение детей первые годы работы учреждения проводится на сторонних площадках, пока здание академии строится на мысе Хрустальном в Севастополе. Весной 2022 года подрядчик сообщил, что оно готово наполовину. С 2020 года Полунин также является директором Севастопольского театра оперы и балета, у которого пока отсутствует здание и труппа, а администрация нового театра размещается в Москве.Читайте также на РИА Новости Крым:Оперные вечера возвращаются в СевастопольВ Херсонесе покажут "Лебединое озеро"Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре
https://crimea.ria.ru/20230122/teatr-opery-i-baleta-v-sevastopole-kak-idet-stroitelstvo-1126513978.html
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севастополь, херсон, сергей полунин, балет, театр оперы и балета в севастополе, культура, общество, новости крыма, новые регионы россии
Академия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытия
Полунин: откроем академию балета в Севастополе, а потом все получится и в Херсоне
20:31 26.07.2023 (обновлено: 20:32 26.07.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым.
Сейчас стоит задача запустить полноценную работу Академии хореографии в Севастополе, а потом, когда Херсон будет освобожден, можно будет рассмотреть возможность развивать балет и там. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым
, заявил артист балета Сергей Полунин на пресс-подходе в преддверии открытия фестиваля оперы и балета в Севастополе.
По словам Полунина, он сам удивлен, что в его родном Херсоне он смог ребенком начать заниматься балетом, ведь "там даже нет балетной школы".
"Это была такая самодеятельность, школа для маленьких деток, в которой я начинал танцевать", – заметил Полунин.
Он подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей является полноценное открытие Академии хореографии в Севастополе, а позже, когда обстоятельства позволят, можно будет думать о том, как развивать балет в Херсоне.
"Вначале надо здесь все открыть, чтобы это все заработало. А в Херсоне... Та часть, где я родился, она сейчас неподконтрольна России, еще сложный путь для русской армии предстоит. А потом уже будем думать, как и что получится. Но, конечно, хотелось там тоже развивать культуру, это важно... Дай Бог, все получится и в Херсоне", – поделился ожиданиями артист.
Он выразил надежду, что новое здание Академии хореографии в Севастополе сможет принять своих воспитанников уже в следующем учебном году.
"Надеюсь. Обещали к февралю закончить академию, но немножко это затягивается. Чуть-чуть остается. Некоторые материалы просто не доехали до России. Или в этом году они будут, или в начале следующего. Здание в принципе построено, все сделано, остались штрихи", – заключил Полунин.
По словам артиста, сейчас с педагогами академии на сторонних площадках в Севастополе обучаются "очень талантливые дети", от которых "заряжаешься". Часть воспитанников выступают вместе с ним на гала-концерте, с которого стартовал VII Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе. Дети выйдут с мэтром на одну сцену в балете "В память" – постановке, которую специально для Севастопольского театра оперы и балета создал британский хореограф Джона Кук на музыку Сергея Рахманинова и в честь выдающегося русского композитора.
Академия хореографии, которую возглавил звезда мирового балета Сергей Полунин, торжественно открылась
в декабре 2019 года Обучение детей первые годы работы учреждения проводится на сторонних площадках, пока здание академии строится на мысе Хрустальном в Севастополе. Весной 2022 года подрядчик сообщил, что оно готово наполовину
. С 2020 года Полунин также является директором Севастопольского театра оперы и балета, у которого пока отсутствует здание и труппа, а администрация нового театра размещается в Москве.
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