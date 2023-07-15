https://crimea.ria.ru/20230715/v-khersonese-pokazhut-lebedinoe-ozero-1130068258.html

В Херсонесе покажут "Лебединое озеро"

В Херсонесе покажут "Лебединое озеро" - РИА Новости Крым, 15.07.2023

В Херсонесе покажут "Лебединое озеро"

В Севастополе Пермский театр оперы и балета представит "Лебединое озеро" в рамках VII Международного фестиваля оперы и балета, который пройдет в первые дни... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T08:53

2023-07-15T08:53

2023-07-15T08:53

херсонес

севастополь

крым

культура

балет

лебединое озеро

петр ильич чайковский

историко-археологический парк "херсонес таврический"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/17/1119830995_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86c7ce58ab76ddd3ea78046a3b52448c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе Пермский театр оперы и балета представит "Лебединое озеро" в рамках VII Международного фестиваля оперы и балета, который пройдет в первые дни августа на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Уточняется, что показы пройдут в рамках программы VII Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" с 1 по 4 августа.Балет в четырех актах "Лебединое озеро" написан в 1876 году. Его автор – выдающийся русский лирик и романтик, один из величайших в мире композиторов – Петр Ильич Чайковский. Соавтором либретто стал русский драматург, управляющий императорскими московскими театрами Владимир Бегичев.Текст музыкально-сценического произведения повествует о принцессе Одетте, превращенной злым волшебником в лебедя. Сюжетообразующий мотив основан на русском и немецком фольклоре, в частности повести автора сборника "Народные сказки немцев" Иоганна Музеуса, которая отсылает к романтической легенде о единственной силе, способной победить злые чары, – любви рыцаря.Ранее, выступая в пресс-центре РИА Новости Крым, директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" сообщила, что на сцене на территории античного полиса впервые выступит театр Российской Армии. Читайте также на РИА Новости Крым:Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре Оперные вечера возвращаются в Севастополь

херсонес

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, севастополь, крым, культура, балет, лебединое озеро, петр ильич чайковский, историко-археологический парк "херсонес таврический"