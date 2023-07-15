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В Херсонесе покажут "Лебединое озеро"
В Херсонесе покажут "Лебединое озеро" - РИА Новости Крым, 15.07.2023
В Херсонесе покажут "Лебединое озеро"
В Севастополе Пермский театр оперы и балета представит "Лебединое озеро" в рамках VII Международного фестиваля оперы и балета, который пройдет в первые дни... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T08:53
2023-07-15T08:53
2023-07-15T08:53
херсонес
севастополь
крым
культура
балет
лебединое озеро
петр ильич чайковский
историко-археологический парк "херсонес таврический"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе Пермский театр оперы и балета представит "Лебединое озеро" в рамках VII Международного фестиваля оперы и балета, который пройдет в первые дни августа на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Уточняется, что показы пройдут в рамках программы VII Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" с 1 по 4 августа.Балет в четырех актах "Лебединое озеро" написан в 1876 году. Его автор – выдающийся русский лирик и романтик, один из величайших в мире композиторов – Петр Ильич Чайковский. Соавтором либретто стал русский драматург, управляющий императорскими московскими театрами Владимир Бегичев.Текст музыкально-сценического произведения повествует о принцессе Одетте, превращенной злым волшебником в лебедя. Сюжетообразующий мотив основан на русском и немецком фольклоре, в частности повести автора сборника "Народные сказки немцев" Иоганна Музеуса, которая отсылает к романтической легенде о единственной силе, способной победить злые чары, – любви рыцаря.Ранее, выступая в пресс-центре РИА Новости Крым, директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" сообщила, что на сцене на территории античного полиса впервые выступит театр Российской Армии. Читайте также на РИА Новости Крым:Полунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре Оперные вечера возвращаются в Севастополь
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херсонес, севастополь, крым, культура, балет, лебединое озеро, петр ильич чайковский, историко-археологический парк "херсонес таврический"
В Херсонесе покажут "Лебединое озеро"
В Херсонесе артисты Пермского театра оперы и балета покажут "Лебединое озеро"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе Пермский театр оперы и балета представит "Лебединое озеро" в рамках VII Международного фестиваля оперы и балета, который пройдет в первые дни августа на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму состоится серия показов классического балета "Лебединое озеро" в авторской редакции Алексея Мирошниченко", – рассказали в "Херсонесе".
Уточняется, что показы пройдут в рамках программы VII Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес" с 1 по 4 августа.
Балет в четырех актах "Лебединое озеро" написан в 1876 году. Его автор – выдающийся русский лирик и романтик, один из величайших в мире композиторов – Петр Ильич Чайковский. Соавтором либретто стал русский драматург, управляющий императорскими московскими театрами Владимир Бегичев.
Текст музыкально-сценического произведения повествует о принцессе Одетте, превращенной злым волшебником в лебедя. Сюжетообразующий мотив основан на русском и немецком фольклоре, в частности повести автора сборника "Народные сказки немцев" Иоганна Музеуса, которая отсылает к романтической легенде о единственной силе, способной победить злые чары, – любви рыцаря.
Ранее, выступая в пресс-центре РИА Новости Крым
, директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" сообщила
, что на сцене на территории античного полиса впервые выступит театр Российской Армии.
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