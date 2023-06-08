https://crimea.ria.ru/20230608/v-sevastopole-vpervye-vystupit-teatr-teatr-armii-rossii-1129273389.html

В Севастополе впервые выступит театр театр армии России

В Севастополе впервые выступит театр театр армии России - РИА Новости Крым, 08.06.2023

В Севастополе впервые выступит театр театр армии России

На сцене античного театра в Херсонесе впервые выступит Центральный академический театр Российской Армии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T19:07

2023-06-08T19:07

2023-06-08T19:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. На сцене античного театра в Херсонесе впервые выступит Центральный академический театр Российской Армии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила директор музея-заповедника Елена Морозова.По ее словам, этим летом на территории древнего городища уже в седьмой раз пройдет "Летний вечер в Херсонесе". В рамках проекта на сцене античного театра выступят не только местные театры, которые представят уже полюбившиеся спектакли и премьеры, но и гости. Среди них – Центральный академический театр Российской Армии.Кроме того, в Севастополь вновь приедет Московский театр Олега Табакова "Табакерка". В прошлом году артисты привезли спектакль "Матросская тишина", в этом году приготовили "Бумбараш".Также этим летом в Херсонесе уже традиционно пройдет фестиваль оперы и балета. Здесь зрителей тоже ждут сюрпризы."В этом году мы встречаем государственный Пермский театр оперы и балета. И приоткрываю завесу: "Лебединое озеро", - сказала Морозова.Великолепный спектакль, конечно, классика, чудесная музыка Чайковского, замечательные партии. Наряду с пермским театром будет и наш Севастопольский театр оперы и балета, который наверняка нас удивит звездами", – поделилась Морозова.Она также отметила, что в Херсонесе уже стартовали показы спектакля "Грифон", который успел стал брендом.По словам Морозовой, каждый гость древнего город и музея найдет для себя что-то интересное. Так как предусмотрены не только проекты, презентующие Херсонес как сакральное место и сокровищницу артефактов, но игровые программы, квесты и мастер-классы."Мы хотим быть не просто наукоемким музеем, а современным, который будет интересен абсолютно всем возрастным категориям", – заключила Морозова.Читайте также на РИА Новости Крым:В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохиСергей Жигунов начинает съемки детского фильма в КрымуКогда начнется реставрация собора в Херсонесе

https://crimea.ria.ru/20230327/po-tu-storonu-rampy-kak-zhivut-teatry-drevneyshikh-gorodov-rossii-1127785750.html

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Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова рассказала театральную программу на сезон Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова рассказала театральную программу на сезон 2023-06-08T19:07 true PT3M47S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, херсонес, общество, культура, история, новости крыма, крым курортный, театр