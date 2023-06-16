https://crimea.ria.ru/20230616/opernye-vechera-vozvraschayutsya-v-sevastopol-1129446608.html

Оперные вечера возвращаются в Севастополь

Оперные вечера возвращаются в Севастополь - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Оперные вечера возвращаются в Севастополь

В Севастополе пройдет очередная лекция-концерт в рамках уникального проекта оперных вечеров, которая перенесет гостей в Италию 19 века. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T21:39

2023-06-16T21:39

2023-06-16T21:39

севастополь

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе пройдет очередная лекция-концерт в рамках уникального проекта оперных вечеров, которая перенесет гостей в Италию 19 века. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского театра оперы и балета.Речь о вокальном стиле бельканто ("прекрасное пение"), требующего от певца совершенной техники владения голосом – рассказывает преподаватель кафедры оперной подготовки и режиссер Оперного театра Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, коренной крымчанин Эдем Ибраимов."Расцветом бельканто стали оперы композиторов XIX века: Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти и Джузеппе Верди", – отметил режиссер.Именно их музыка зазвучит на концерте "Великий оперный театр Италии XIX столетия". В программе арии и ансамбли из любимых многими опер "Севильский цирюльник", "Травиата", "Аида", "Риголетто", "Любовный напиток" и других.Знаменитые партии исполнят солист Большого театра России Василий Соколов (баритон), Игорь Янулайтис (тенор) и солисты Камерной сцены театра Наталья Риттер и Александра Наношкина (сопрано). Партия фортепиано – у концертмейстера Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра России, лауреат многих международных и всероссийских конкурсов Веры Григорьевой.Встреча с оперой состоится 31 июля.Это уже восьмая лекция-концерт в рамках проекта. Всего их запланировано десять.О старте нового в Крыму лекционно-концертного проекта сообщалось осенью 2021 года. В феврале проект был заморожен в связи с отменой авиационного сообщения и был возобновлен в мае. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе впервые выступит театр Российской Армии "Скалы Крыма": в Бахчисарае открывается большой фестиваль скалолазания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, культура