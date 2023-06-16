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Оперные вечера возвращаются в Севастополь - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Оперные вечера возвращаются в Севастополь
Оперные вечера возвращаются в Севастополь - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Оперные вечера возвращаются в Севастополь
В Севастополе пройдет очередная лекция-концерт в рамках уникального проекта оперных вечеров, которая перенесет гостей в Италию 19 века. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T21:39
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севастополь
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе пройдет очередная лекция-концерт в рамках уникального проекта оперных вечеров, которая перенесет гостей в Италию 19 века. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского театра оперы и балета.Речь о вокальном стиле бельканто ("прекрасное пение"), требующего от певца совершенной техники владения голосом – рассказывает преподаватель кафедры оперной подготовки и режиссер Оперного театра Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, коренной крымчанин Эдем Ибраимов."Расцветом бельканто стали оперы композиторов XIX века: Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти и Джузеппе Верди", – отметил режиссер.Именно их музыка зазвучит на концерте "Великий оперный театр Италии XIX столетия". В программе арии и ансамбли из любимых многими опер "Севильский цирюльник", "Травиата", "Аида", "Риголетто", "Любовный напиток" и других.Знаменитые партии исполнят солист Большого театра России Василий Соколов (баритон), Игорь Янулайтис (тенор) и солисты Камерной сцены театра Наталья Риттер и Александра Наношкина (сопрано). Партия фортепиано – у концертмейстера Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра России, лауреат многих международных и всероссийских конкурсов Веры Григорьевой.Встреча с оперой состоится 31 июля.Это уже восьмая лекция-концерт в рамках проекта. Всего их запланировано десять.О старте нового в Крыму лекционно-концертного проекта сообщалось осенью 2021 года. В феврале проект был заморожен в связи с отменой авиационного сообщения и был возобновлен в мае. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе впервые выступит театр Российской Армии "Скалы Крыма": в Бахчисарае открывается большой фестиваль скалолазания
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, культура
Оперные вечера возвращаются в Севастополь

Оперные вечера в Севастополе откроют историю оперы в Италии XIX столетия

21:39 16.06.2023
 
© Фото предоставлено пресс-службой Севастопольского государственного театра оперы и балета/Светлана АввакумОперные вечера в Севастополе
Оперные вечера в Севастополе
© Фото предоставлено пресс-службой Севастопольского государственного театра оперы и балета/Светлана Аввакум
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе пройдет очередная лекция-концерт в рамках уникального проекта оперных вечеров, которая перенесет гостей в Италию 19 века. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского театра оперы и балета.
"Севастопольский театр оперы и балета приглашает своих зрителей... перенестись в Италию – родину музыкально-театрального жанра, зародившегося более 400 лет назад", – рассказали в театре.
Речь о вокальном стиле бельканто ("прекрасное пение"), требующего от певца совершенной техники владения голосом – рассказывает преподаватель кафедры оперной подготовки и режиссер Оперного театра Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, коренной крымчанин Эдем Ибраимов.
"Расцветом бельканто стали оперы композиторов XIX века: Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти и Джузеппе Верди", – отметил режиссер.
Именно их музыка зазвучит на концерте "Великий оперный театр Италии XIX столетия". В программе арии и ансамбли из любимых многими опер "Севильский цирюльник", "Травиата", "Аида", "Риголетто", "Любовный напиток" и других.
Знаменитые партии исполнят солист Большого театра России Василий Соколов (баритон), Игорь Янулайтис (тенор) и солисты Камерной сцены театра Наталья Риттер и Александра Наношкина (сопрано). Партия фортепиано – у концертмейстера Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра России, лауреат многих международных и всероссийских конкурсов Веры Григорьевой.
Встреча с оперой состоится 31 июля.
Это уже восьмая лекция-концерт в рамках проекта. Всего их запланировано десять.
О старте нового в Крыму лекционно-концертного проекта сообщалось осенью 2021 года. В феврале проект был заморожен в связи с отменой авиационного сообщения и был возобновлен в мае.
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