https://crimea.ria.ru/20230610/skaly-kryma-v-bakhchisarae-otkryvaetsya-bolshoy-festival-skalolazaniya-1129307591.html
"Скалы Крыма": в Бахчисарае открывается большой фестиваль скалолазания
"Скалы Крыма": в Бахчисарае открывается большой фестиваль скалолазания - РИА Новости Крым, 10.06.2023
"Скалы Крыма": в Бахчисарае открывается большой фестиваль скалолазания
Третий ежегодный фестиваль скалолазания "Скалы Крыма-2023" открылся в субботу в Бахчисарайском районе. О программе фестиваля и развитии этого вида спорта в... РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T18:28
2023-06-10T18:28
2023-06-10T17:48
радио "спутник в крыму"
крым
бахчисарайский район
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общество
новости крыма
дмитрий бычков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Третий ежегодный фестиваль скалолазания "Скалы Крыма-2023" открылся в субботу в Бахчисарайском районе. О программе фестиваля и развитии этого вида спорта в регионе в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент скалолазания федерации России Дмитрий Бычков.От профи до новичковПо словам Бычкова, фестиваль пройдет в селе Баштановка с 10 по 14 июня. Четырехдневное мероприятие рассчитано в первую очередь на популяризацию скалолазания и соберет в живописном месте любителей и профессионалов со всей страны.По его словам, гостям и участникам предложат попробовать свои силы в прохождении трасс разной сложности. Опытные спортсмены смогут побороться за призовой фонд на сложных участках, начинающие - испытать свои навыки на легких маршрутах, дебютантам предложат тренировочные занятия с инструкторами."В этом году расширяем программу мастер-классов, ставим специальный скалодром, чтобы люди могли познакомиться со спортивным скалолазанием. Можно даже выиграть приз. Вообще перспективная задача сделать недельный фестиваль на несколько тысяч человек", - делится планами организатор.Скалолазание в КрымуЕще одна задача - развить новый район скалолазания в Крыму.По его словам, Крым с советских времен является одним из мировых лидеров с точки зрения насыщенности маршрутами и базовым районом для тренировок спортсменов со всей страны. Всего на полуострове обустроены около трех тысяч скальных маршрутов. Сейчас это направление развивается."Мода все больше растет. Люди ищут активного движения, путешествий, трекингов. Поэтому сейчас мы даже регистрируем туристические маршруты, по ходу которых туристы могут пройти вдоль обустроенных вертикальных маршрутов для скалолазания, попробовать свои силы. Сотрудничаем не только с минспорта Крыма , но и с минкурортов", - сказал Бычков.В частности, сейчас готовятся несколько новых маршрутов в районе Большой Крымской тропы, где будут обустроены парковки, места отдыха и питания, походы к вертикальным трассам и другая необходимая инфраструктура.Фестиваль "Скалы Крыма" появился в 2021 году. Он открыл любителям скалолазания новый скальный район в живописном месте возле села Баштановка Бахчисарайского района. Читайте также на РИА Новости КрымКрупнейший в Крыму скалодром открылся в БахчисараеБольшую севастопольскую тропу откроют для туристов-палаточниковКогда покорятся крымские пещеры и скалы
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крым, бахчисарайский район, спорт, общество, новости крыма, дмитрий бычков
"Скалы Крыма": в Бахчисарае открывается большой фестиваль скалолазания
Президент федерации скалолазания РФ Бычков: в Крыму открывается фестиваль скалолазания
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым.
Третий ежегодный фестиваль скалолазания "Скалы Крыма-2023" открылся в субботу в Бахчисарайском районе. О программе фестиваля и развитии этого вида спорта в регионе в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал президент скалолазания федерации России Дмитрий Бычков.
От профи до новичков
По словам Бычкова, фестиваль пройдет в селе Баштановка с 10 по 14 июня. Четырехдневное мероприятие рассчитано в первую очередь на популяризацию скалолазания и соберет в живописном месте любителей и профессионалов со всей страны.
"Формат фестиваля - это не официальные соревнования, а площадка для общения, знакомства. Диапазон участников - от топовых спортсменов (например, лидеры сборной команды России Дмитрий Факирьянов, Анна Циганова) до начинающих, параллельно отдельно выступают дети. Это место для активного досуга всей семьи", - говорит Бычков.
По его словам, гостям и участникам предложат попробовать свои силы в прохождении трасс разной сложности. Опытные спортсмены смогут побороться за призовой фонд на сложных участках, начинающие - испытать свои навыки на легких маршрутах, дебютантам предложат тренировочные занятия с инструкторами.
"В этом году расширяем программу мастер-классов, ставим специальный скалодром, чтобы люди могли познакомиться со спортивным скалолазанием. Можно даже выиграть приз. Вообще перспективная задача сделать недельный фестиваль на несколько тысяч человек", - делится планами организатор.
Скалолазание в Крыму
Еще одна задача - развить новый район скалолазания в Крыму.
"Мы взяли новый район, где раньше не было маршрутов, начали проводить фестиваль и готовить трассы к нему в Баштановке. В прошлом году спортивному скалолазанию в России исполнялось 75 лет и мы подготовили 75 новых трасс. В этом году уже пробито сто новых трасс. Вообще в районе в целом порядка пятисот маршрутов", - продолжает Бычков.
По его словам, Крым с советских времен является одним из мировых лидеров с точки зрения насыщенности маршрутами и базовым районом для тренировок спортсменов со всей страны. Всего на полуострове обустроены около трех тысяч скальных маршрутов. Сейчас это направление развивается.
"Мода все больше растет. Люди ищут активного движения, путешествий, трекингов. Поэтому сейчас мы даже регистрируем туристические маршруты, по ходу которых туристы могут пройти вдоль обустроенных вертикальных маршрутов для скалолазания, попробовать свои силы. Сотрудничаем не только с минспорта Крыма , но и с минкурортов", - сказал Бычков.
В частности, сейчас готовятся несколько новых маршрутов в районе Большой Крымской тропы, где будут обустроены парковки, места отдыха и питания, походы к вертикальным трассам и другая необходимая инфраструктура.
Фестиваль "Скалы Крыма" появился в 2021 году. Он открыл любителям скалолазания новый скальный район в живописном месте возле села Баштановка Бахчисарайского района.
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