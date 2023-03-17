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Майданов: артисты с дешевой музыкой останутся в прошлом

Майданов: артисты с дешевой музыкой останутся в прошлом - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Майданов: артисты с дешевой музыкой останутся в прошлом

Артисты, которые не покинули Россию в сложное для нее время, станут основой для нового культурного творческого пласта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T15:57

2023-03-17T15:57

2023-03-17T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Артисты, которые не покинули Россию в сложное для нее время, станут основой для нового культурного творческого пласта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал депутат Госдумы и заслуженный артист РФ Денис Майданов. Среди перечисленных им имен: Александр Скляр, Юта, Чичерина, Джанго.Новые герои сценыПо его словам, самые важные в стране события произойдут без тех, кто "отсиживается":"Потому что мир перестроится и всем, кому казалось, что в прошлой жизни они чего-то стоили с их дешевыми текстовками и туповатенькой музыкой, останутся в прошлом. Сейчас у общества есть большой запрос на настоящее творчество. Это Саша Скляр, Юта, Чичерина, Джанго, Самойлов, Войтенко, Майданов, Кормухина, Маршал. И можно еще долго перечислять".Артист убежден: обществу не хватает идеологии, стране "нужны надежные духовные скрепы в культуре и творчестве, на которые люди могут опираться".Кроме того, на встрече со студентами – президентами ученического самоуправления Крыма, посвященной девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, Денис Майданов сказал, что "люди, которые покидают свою страну в сложный момент, теряют Родину. И такой человек – никто, он никому не нужен"."Они (артисты и музыканты, которые уехали из России с началом СВО - ред.) там потявкали на свою страну, их там использовали и выкинули. На постановку Чулпан Хаматовой никто не пришел в Прибалтике, потому что предатели не нужны", - заявил Майданов.История повторяетсяПо словам депутата Госдумы, спираль истории сделала виток, и те, кто живет сегодня, "оказались на месте своих бабушек и дедушек, лицом к лицу с тем же врагом и с теми же целями, на том же передке". Он заверил: "мы должны победить, у нас нет другого выхода"."Победителей не судят. С сильной стороной будут договариваться. Мы победим. Россия – сильная страна. Сейчас русские спасают русских от геноцида. Истины, за которые мы воюем, останутся. И с нами будут считаться", - убежден артист.Читайте также на РИА Новости КрымВ Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смысломКак молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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