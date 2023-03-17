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Майданов: артисты с дешевой музыкой останутся в прошлом
Майданов: артисты с дешевой музыкой останутся в прошлом - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Майданов: артисты с дешевой музыкой останутся в прошлом
Артисты, которые не покинули Россию в сложное для нее время, станут основой для нового культурного творческого пласта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T15:57
2023-03-17T15:57
2023-03-17T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Артисты, которые не покинули Россию в сложное для нее время, станут основой для нового культурного творческого пласта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал депутат Госдумы и заслуженный артист РФ Денис Майданов. Среди перечисленных им имен: Александр Скляр, Юта, Чичерина, Джанго.Новые герои сценыПо его словам, самые важные в стране события произойдут без тех, кто "отсиживается":"Потому что мир перестроится и всем, кому казалось, что в прошлой жизни они чего-то стоили с их дешевыми текстовками и туповатенькой музыкой, останутся в прошлом. Сейчас у общества есть большой запрос на настоящее творчество. Это Саша Скляр, Юта, Чичерина, Джанго, Самойлов, Войтенко, Майданов, Кормухина, Маршал. И можно еще долго перечислять".Артист убежден: обществу не хватает идеологии, стране "нужны надежные духовные скрепы в культуре и творчестве, на которые люди могут опираться".Кроме того, на встрече со студентами – президентами ученического самоуправления Крыма, посвященной девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, Денис Майданов сказал, что "люди, которые покидают свою страну в сложный момент, теряют Родину. И такой человек – никто, он никому не нужен"."Они (артисты и музыканты, которые уехали из России с началом СВО - ред.) там потявкали на свою страну, их там использовали и выкинули. На постановку Чулпан Хаматовой никто не пришел в Прибалтике, потому что предатели не нужны", - заявил Майданов.История повторяетсяПо словам депутата Госдумы, спираль истории сделала виток, и те, кто живет сегодня, "оказались на месте своих бабушек и дедушек, лицом к лицу с тем же врагом и с теми же целями, на том же передке". Он заверил: "мы должны победить, у нас нет другого выхода"."Победителей не судят. С сильной стороной будут договариваться. Мы победим. Россия – сильная страна. Сейчас русские спасают русских от геноцида. Истины, за которые мы воюем, останутся. И с нами будут считаться", - убежден артист.Читайте также на РИА Новости КрымВ Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смысломКак молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ"
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крым, культура, общество, россия, денис майданов, новости, сво, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
Артисты, которые не покинули Россию в сложное для нее время, станут основой для нового культурного творческого пласта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал депутат Госдумы и заслуженный артист РФ Денис Майданов. Среди перечисленных им имен: Александр Скляр, Юта, Чичерина, Джанго.
Новые герои сцены
"Сегодня деятели культуры очень много делают для консолидации общества, появилось целое поколение людей, которым не нужно было ничего объяснять, они взяли свои инструменты, гитары, микрофоны, поехали в воинские части, на фронт, в пункты мобилизации и в госпитали к раненым. И это то поколение, за которое не стыдно. И это те настоящие герои – рок-н-рольщики, герои популярной фольклорной музыки, которые являются опорными людьми, на которых сегодня будет строиться новый культурный творческий пласт", - считает Майданов.
По его словам, самые важные в стране события произойдут без тех, кто "отсиживается":
"Потому что мир перестроится и всем, кому казалось, что в прошлой жизни они чего-то стоили с их дешевыми текстовками и туповатенькой музыкой, останутся в прошлом. Сейчас у общества есть большой запрос на настоящее творчество. Это Саша Скляр, Юта, Чичерина, Джанго, Самойлов, Войтенко, Майданов, Кормухина, Маршал. И можно еще долго перечислять".
Артист убежден: обществу не хватает идеологии, стране "нужны надежные духовные скрепы в культуре и творчестве, на которые люди могут опираться".
Кроме того, на встрече со студентами – президентами ученического самоуправления Крыма, посвященной девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, Денис Майданов сказал, что "люди, которые покидают свою страну в сложный момент, теряют Родину. И такой человек – никто, он никому не нужен".
"Они (артисты и музыканты, которые уехали из России с началом СВО - ред.) там потявкали на свою страну, их там использовали и выкинули. На постановку Чулпан Хаматовой никто не пришел в Прибалтике, потому что предатели не нужны", - заявил Майданов.
История повторяется
По словам депутата Госдумы, спираль истории сделала виток, и те, кто живет сегодня, "оказались на месте своих бабушек и дедушек, лицом к лицу с тем же врагом и с теми же целями, на том же передке". Он заверил: "мы должны победить, у нас нет другого выхода".
"Победителей не судят. С сильной стороной будут договариваться. Мы победим. Россия – сильная страна. Сейчас русские спасают русских от геноцида. Истины, за которые мы воюем, останутся. И с нами будут считаться", - убежден артист.
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