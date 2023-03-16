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В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов
В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов - РИА Новости Крым, 16.03.2023
В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов
В преддверии девятой годовщины Крымской весны активисты молодежи Запорожья и Херсонщины встретились с представителями молодежных организаций Крыма. РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T21:22
2023-03-16T21:22
2023-03-16T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В преддверии девятой годовщины Крымской весны активисты молодежи Запорожья и Херсонщины встретились с представителями молодежных организаций Крыма.Историко-патриотический выезд в Крым молодых активистов из новых регионов организован по инициативе Государственного комитета по молодежной политике Республики Крым и Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".Помочь пройти путь интеграцииВ делегацию из новых регионов вошли самые активные представители молодежи: представители министерств и комитетов молодежной политики, журналисты, сельские учителя, актеры и фотографы. Многие из них работают и учатся заочно. Большинство приехали в Крым в первый раз."Нам бы хотелось наладить отношения с крымскими представителями молодежной политики и взаимодействовать между собой. Сложности интеграции новых регионов ощущаются, работу с нашей молодежью нужно проводить", - рассказала РИА Новости Крым главный специалист по молодежной политике администрации Акимовского сельского поселения Мелитопольского района Виктория Чеботарева.Начало большой дружбыНовые регионы России сейчас проходят путь становления молодежных общественных институтов, похожий на тот, который Крым проходил в 2014 году, отмечают организаторы. Благодаря совместным усилиям, эта работа станет продуктивнее и легче. И данная встреча положит начало крепкой дружбы.В рамках трехдневного визита участники делегации из новых регионов встретятся с крымской молодежью для знакомства и обсуждения взаимодействия между регионами, посетят экскурсии по памятным местам событий Крымской весны и мемориальный комплекс Концлагерь "Красный".Как сообщалось ранее, Крым посетили делегации учителей из новых российских регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили делегации учителей из новых регионов России Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"
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Дина Тальникова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дина Тальникова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg
крым, общество, запорожская область, херсонская область, новости, новости крыма
В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов
Активисты Запорожья и Херсонщины встретились с молодежью Крыма
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В преддверии девятой годовщины Крымской весны активисты молодежи Запорожья и Херсонщины встретились с представителями молодежных организаций Крыма.
Историко-патриотический выезд в Крым молодых активистов из новых регионов организован по инициативе Государственного комитета по молодежной политике Республики Крым и Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
Помочь пройти путь интеграции
"История Крыма и новых регионов, безусловно, похожи. В 2014 году мы переживали события, которые закончились референдумом, тогда мы вернулись домой. Сейчас нужно помогать новым регионам с интеграцией в Россию, кому, как не нам, знать, что это. Будем делиться собственным опытом и прорабатывать "карту взаимодействия", – рассказал РИА Новости Крым заместитель директора "Дома Молодежи" Крыма Даниил Мещеряков.
В делегацию из новых регионов вошли самые активные представители молодежи: представители министерств и комитетов молодежной политики, журналисты, сельские учителя, актеры и фотографы. Многие из них работают и учатся заочно. Большинство приехали в Крым в первый раз.
"Нам бы хотелось наладить отношения с крымскими представителями молодежной политики и взаимодействовать между собой. Сложности интеграции новых регионов ощущаются, работу с нашей молодежью нужно проводить", - рассказала РИА Новости Крым главный специалист по молодежной политике администрации Акимовского сельского поселения Мелитопольского района Виктория Чеботарева.
Начало большой дружбы
Новые регионы России сейчас проходят путь становления молодежных общественных институтов, похожий на тот, который Крым проходил в 2014 году, отмечают организаторы. Благодаря совместным усилиям, эта работа станет продуктивнее и легче. И данная встреча положит начало крепкой дружбы.
"Крым посещаю в 11-й раз, на протяжение прошлого года много раз приезжал волонтером в регион за лекарствами, когда пути из Херсона на Украину были закрыты. В процессе поездок понял, что украинская пропаганда перестала восприниматься как должное", - рассказал РИА Новости журналист телеканала "Таврия" Херсонской области Даниил Санитар.
В рамках трехдневного визита участники делегации из новых регионов встретятся с крымской молодежью для знакомства и обсуждения взаимодействия между регионами, посетят экскурсии по памятным местам событий Крымской весны и мемориальный комплекс Концлагерь "Красный".
Как сообщалось ранее, Крым посетили
делегации учителей из новых российских регионов.
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