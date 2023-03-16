https://crimea.ria.ru/20230316/v-krymu-vstretili-delegatsiyu-molodezhi-iz-novykh-regionov-1127592672.html

В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов

В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов - РИА Новости Крым, 16.03.2023

В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов

В преддверии девятой годовщины Крымской весны активисты молодежи Запорожья и Херсонщины встретились с представителями молодежных организаций Крыма. РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T21:22

2023-03-16T21:22

2023-03-16T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В преддверии девятой годовщины Крымской весны активисты молодежи Запорожья и Херсонщины встретились с представителями молодежных организаций Крыма.Историко-патриотический выезд в Крым молодых активистов из новых регионов организован по инициативе Государственного комитета по молодежной политике Республики Крым и Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".Помочь пройти путь интеграцииВ делегацию из новых регионов вошли самые активные представители молодежи: представители министерств и комитетов молодежной политики, журналисты, сельские учителя, актеры и фотографы. Многие из них работают и учатся заочно. Большинство приехали в Крым в первый раз."Нам бы хотелось наладить отношения с крымскими представителями молодежной политики и взаимодействовать между собой. Сложности интеграции новых регионов ощущаются, работу с нашей молодежью нужно проводить", - рассказала РИА Новости Крым главный специалист по молодежной политике администрации Акимовского сельского поселения Мелитопольского района Виктория Чеботарева.Начало большой дружбыНовые регионы России сейчас проходят путь становления молодежных общественных институтов, похожий на тот, который Крым проходил в 2014 году, отмечают организаторы. Благодаря совместным усилиям, эта работа станет продуктивнее и легче. И данная встреча положит начало крепкой дружбы.В рамках трехдневного визита участники делегации из новых регионов встретятся с крымской молодежью для знакомства и обсуждения взаимодействия между регионами, посетят экскурсии по памятным местам событий Крымской весны и мемориальный комплекс Концлагерь "Красный".Как сообщалось ранее, Крым посетили делегации учителей из новых российских регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили делегации учителей из новых регионов России Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"

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2023

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

крым, общество, запорожская область, херсонская область, новости, новости крыма