Рейтинг@Mail.ru
В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230316/v-krymu-vstretili-delegatsiyu-molodezhi-iz-novykh-regionov-1127592672.html
В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов
В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов - РИА Новости Крым, 16.03.2023
В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов
В преддверии девятой годовщины Крымской весны активисты молодежи Запорожья и Херсонщины встретились с представителями молодежных организаций Крыма. РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T21:22
2023-03-16T21:22
крым
общество
запорожская область
херсонская область
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127592550_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1b68c64b674d2fd4cbe6c8f5b3f7455f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В преддверии девятой годовщины Крымской весны активисты молодежи Запорожья и Херсонщины встретились с представителями молодежных организаций Крыма.Историко-патриотический выезд в Крым молодых активистов из новых регионов организован по инициативе Государственного комитета по молодежной политике Республики Крым и Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".Помочь пройти путь интеграцииВ делегацию из новых регионов вошли самые активные представители молодежи: представители министерств и комитетов молодежной политики, журналисты, сельские учителя, актеры и фотографы. Многие из них работают и учатся заочно. Большинство приехали в Крым в первый раз."Нам бы хотелось наладить отношения с крымскими представителями молодежной политики и взаимодействовать между собой. Сложности интеграции новых регионов ощущаются, работу с нашей молодежью нужно проводить", - рассказала РИА Новости Крым главный специалист по молодежной политике администрации Акимовского сельского поселения Мелитопольского района Виктория Чеботарева.Начало большой дружбыНовые регионы России сейчас проходят путь становления молодежных общественных институтов, похожий на тот, который Крым проходил в 2014 году, отмечают организаторы. Благодаря совместным усилиям, эта работа станет продуктивнее и легче. И данная встреча положит начало крепкой дружбы.В рамках трехдневного визита участники делегации из новых регионов встретятся с крымской молодежью для знакомства и обсуждения взаимодействия между регионами, посетят экскурсии по памятным местам событий Крымской весны и мемориальный комплекс Концлагерь "Красный".Как сообщалось ранее, Крым посетили делегации учителей из новых российских регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили делегации учителей из новых регионов России Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"
крым
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Дина Тальникова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg
Дина Тальникова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127592550_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bb5155f142e56114b0d25ebac055a4d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество, запорожская область, херсонская область, новости, новости крыма
В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов

Активисты Запорожья и Херсонщины встретились с молодежью Крыма

21:22 16.03.2023
 
© Соцсети Дома молодежи КрымаМолодежь Запорожья и Херсона посетила Крым
Молодежь Запорожья и Херсона посетила Крым
© Соцсети Дома молодежи Крыма
Читать в
Дина Тальникова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Дина Тальникова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В преддверии девятой годовщины Крымской весны активисты молодежи Запорожья и Херсонщины встретились с представителями молодежных организаций Крыма.
Историко-патриотический выезд в Крым молодых активистов из новых регионов организован по инициативе Государственного комитета по молодежной политике Республики Крым и Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Помочь пройти путь интеграции

"История Крыма и новых регионов, безусловно, похожи. В 2014 году мы переживали события, которые закончились референдумом, тогда мы вернулись домой. Сейчас нужно помогать новым регионам с интеграцией в Россию, кому, как не нам, знать, что это. Будем делиться собственным опытом и прорабатывать "карту взаимодействия", – рассказал РИА Новости Крым заместитель директора "Дома Молодежи" Крыма Даниил Мещеряков.

В делегацию из новых регионов вошли самые активные представители молодежи: представители министерств и комитетов молодежной политики, журналисты, сельские учителя, актеры и фотографы. Многие из них работают и учатся заочно. Большинство приехали в Крым в первый раз.
"Нам бы хотелось наладить отношения с крымскими представителями молодежной политики и взаимодействовать между собой. Сложности интеграции новых регионов ощущаются, работу с нашей молодежью нужно проводить", - рассказала РИА Новости Крым главный специалист по молодежной политике администрации Акимовского сельского поселения Мелитопольского района Виктория Чеботарева.

Начало большой дружбы

Новые регионы России сейчас проходят путь становления молодежных общественных институтов, похожий на тот, который Крым проходил в 2014 году, отмечают организаторы. Благодаря совместным усилиям, эта работа станет продуктивнее и легче. И данная встреча положит начало крепкой дружбы.
"Крым посещаю в 11-й раз, на протяжение прошлого года много раз приезжал волонтером в регион за лекарствами, когда пути из Херсона на Украину были закрыты. В процессе поездок понял, что украинская пропаганда перестала восприниматься как должное", - рассказал РИА Новости журналист телеканала "Таврия" Херсонской области Даниил Санитар.
В рамках трехдневного визита участники делегации из новых регионов встретятся с крымской молодежью для знакомства и обсуждения взаимодействия между регионами, посетят экскурсии по памятным местам событий Крымской весны и мемориальный комплекс Концлагерь "Красный".
Как сообщалось ранее, Крым посетили делегации учителей из новых российских регионов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму встретили делегации учителей из новых регионов России
Кабмин выделит 7 млрд на развивающий туризм для одаренной молодежи
В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"
 
КрымОбществоЗапорожская областьХерсонская областьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:55Главные новости и заявления дня: 16 марта
21:45Главные события Крыма: 16 марта
21:37"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах
21:22В Крыму встретили делегацию молодежи из новых регионов
21:00Кто в день референдума в Севастополе поднял флаг России на мысе Кордон
20:41В Крыму подвели итоги развития туристической отрасли за 9 лет
20:21В России ждут внутренний турпоток в 65 млн человек - правительство
19:45Константинов: многих лояльных Крыму украинских политиков уже нет в живых 0:48
19:36"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – Мурадов 1:51
19:25Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
19:03Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море
18:55В Симферополе пресечена деятельность подпольных игровых залов
18:26ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере
18:01Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки
17:49В Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь лет
17:38Опять трясет: новые землетрясения произошли в Турции и Иране
17:31"Зерновая сделка" продлена: зачем это нужно России?
17:12Названа сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе России
17:07Участники СВО получат 14-дневный отпуск – поручение Путина
17:02В Севастополе за попытку изнасиловать туристку осужден гастарбайтер
Лента новостейМолния