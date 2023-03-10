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В Крыму встретили делегации учителей из новых регионов России

В Крыму встретили делегации учителей из новых регионов России - РИА Новости Крым, 10.03.2023

В Крыму встретили делегации учителей из новых регионов России

В зале Государственного Академическом музыкального театра Республики Крыма собралось почти 800 человек - крымские педагоги, сотрудники детских садов и... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T18:45

2023-03-10T18:45

2023-03-10T18:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В зале Государственного Академическом музыкального театра Республики Крыма собралось почти 800 человек - крымские педагоги, сотрудники детских садов и колледжей, делегации учителей из новых российских регионов. Все те, для кого педагог – это не просто профессия, это великая и сложная миссия, тяжелый ежедневный труд, от которого зависит будущее страны.Самая важная профессияГлава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил педагогов из новых территорий за мужество и высказал уверенность, что их крымские коллеги всегда подставят им плечо, "помогут перестроиться и помогут ощутить, что они дома, в родной стране, где о них будут заботиться и относиться к ним большим уважением".Глава Крыма напомнил, что в современном мире много дезинформации, поэтому так важно "научить детей отличать ложь от правды и понимать, где белое, а где черное". По его словам, "педагог – это близкий ребенку человек", который зачастую проводит с ним больше времени, чем родители, которые работают. И важно, чтобы дети" не сидели в смартфоне, перебирая ненужную информацию".Лучших в своей профессии наградили грамотами, благодарностями, и ценными подарками.Мечты обычного учителя"Чего жду от этого года? Наверное, чтобы ценили больше и уважали, чтобы отношение было хорошее. Поколение-то у нас хорошее. И если взращивать детей изначально в доброте и трудолюбии, то они вырастают добрыми, справедливыми и честными", - призналась в комментарии РИА Новости Крым мастер производственного обучения Керченского технологического техникума Светлана Конкина.По ее словам, воспитанные в любви и доброте дети будут "готовы защищать Родину восстанавливать ее и строить".В свою очередь, для учителя истории и обществознания Добрушинской средней школы Сакского района Олега Сабуркина "важно получать знания самому и дарить эти знания детям. Это дорогого стоит"."С детства любил историю и для меня профессия педагога – это стиль жизни. Ожидаю нового опыта, эмоций и знаний, когда можно познакомиться с более опытным наставником, узнать от него что-то большее от своей работы, и чтобы этот наставник вел, помогал преодолевать этот путь для становления в профессия", - говорит он.Учитель русского языка и литературы Кубанской школы им. С.П. Королева Симферопольского района Анжелина Бондарчук работает в школе уже 33 года, и делает это с "огромным удовольствием"."Когда Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника – душа возрадовалась. Чего жду от этого года? Внимания к учителям, прежде всего. Создания тех условий, когда можно спокойно работать с детьми, уделять больше внимания им, а не бумажной отчетности. Это мечты обычного учителя. Всех поздравляю с этим праздником и желаю, чтобы работа была в радость. Сейчас, когда мы работаем в российском Крыму и формируем российскую идентичность наших детей, важно, чтобы мы работали с любовью и находили отклик в сердцах своих воспитанников", - признается учитель.Минпросвещения: учителям создадут условияВ Год педагога и наставника всех российских учителей и наставников будут "всячески поддерживать, создавать все условия, чтобы было в радость трудиться, воспитывать талантливую, целеустремленную и ответственную молодежь". Об этом заявил, обращаясь к педагогам министр просвещения России Сергей Кравцов.По его словам, в течение года состоятся масштабные смотры и форумы – Фестиваль наставничества, Всероссийский форум классных руководителей и традиционная Большая учительская неделя.Год 200-летия со дня рождения русского педагога, писатель, основоположника научной педагогики Константина Ушинского стал в России Годом педагога и наставника. Это событие станет еще одним поводом уделить внимание вопросам повышения авторитета учителя и престижа профессии, оснащения образовательных учреждений, внедрения новых методов обучения, популяризации внешкольного образования.Читайте также на РИА Новости КрымЗапрет иностранных заимствований в русском языке – чего следует опасатьсяСтудентка из Севастополя раскрыла формулу успеха в эпоху переменДостойный вуз: Путин оценил Севастопольский госуниверситет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, министерство образования крыма, образование в россии, крым, новости крыма