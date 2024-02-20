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Россияне стали больше доверять партиям и результатам выборов – социолог

Россияне стали больше доверять партиям и результатам выборов – социолог - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Россияне стали больше доверять партиям и результатам выборов – социолог

Как свидетельствуют социологические опросы, думские партии все более успешно решают задачи политического представительства, в то время как непарламентские... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T11:57

2024-02-20T11:57

2024-02-20T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Как свидетельствуют социологические опросы, думские партии все более успешно решают задачи политического представительства, в то время как непарламентские политсилы теряют свои позиции. Об этом заявил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).По словам социолога, если три года назад за парламентские партии готовы были голосовать почти 61%, то сейчас – уже почти 69%. Это говорит о том, что они консолидируют все больше голосов избирателей, отмечает специалист.Кроме того, выросло общее одобрение деятельности политических партий – с 35% в 2019 году до 38% в 2023 году. При этом существенно снизилось количество россиян, не одобряющих деятельность партий – с 38% в 2019 году до 24% в 2023-м.Позиции непарламентских партий в то же время ухудшаются. По данным социолога, в январе 2024 года за них готовы проголосовать менее 9,5% граждан.Также за последние три года существенно возросло количество россиян, заявляющих, что доверяют результатам выборов. Если в октябре 2020 года этот показатель составлял 46%, то сейчас – 61%.Выборы президента не повлияют на думскую кампанию-2026Президент ФоРГО Константин Костин отметил, что основным критерием успеха системы является способность партий решить задачу политического представительства. Если совокупный рейтинг парламентских партий находится на уровне 80%, а другие политсилы добавляют к этому показателю еще 5-7% на региональных и муниципальных выборах, то система достаточно эффективна, адаптивна и отвечает запросам граждан, указал эксперт.По прогнозу политолога, партийный ландшафт в России будет сильно меняться. Некоторые политические силы столкнулись с серьезными проблемами. Например, КПРФ не могут найти баланс между вплетением новых и сохранением старых кадров, их традиционный электорат начинает размываться, считает Костин. ЛДПР, по мнению эксперта, не сможет долго сохранять популярность на образе ее основателя Владимира Жириновского, а "Справедливая Россия – За правду" "не придумала, как правильно создавать свою электоральную базу в условиях партийного консенсуса в связи со специальной военной операцией", считает руководитель ФоРГО.Предстоящие президентские выборы вряд ли дадут какую-то проекцию на думскую кампанию 2026 года, полагает Костин."Очень забавляют различные серьезные изыскания на ту тему того, кто займет второе, третье и четвертое место. Думаю, тут вопрос будет решаться небольшим количеством голосов. Партиям надо пережить еще полтора года, посмотреть, что будет с рейтингами лидеров. В этом смысле как раз результаты единого дня голосования в 2025 году будут более предметным материалом для анализа и прогноза и позволят делать выводы о том, насколько партии справятся с теми проблемами", – пояснил политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Тест на прочность: эксперты оценили устойчивость РФ к вызовам времениЗахарова сравнила избирательные системы России и УкраиныПутин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, выборы президента россии, общество, социология, форго, мнения, вциом, новости