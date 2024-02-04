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Тест на прочность: эксперты оценили устойчивость РФ к вызовам времени

Тест на прочность: эксперты оценили устойчивость РФ к вызовам времени - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Тест на прочность: эксперты оценили устойчивость РФ к вызовам времени

Проведение специальной военной операции и беспрецедентные западные санкции является своего рода тестом на "антихрупкость" для современной России, которая... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T16:12

2024-02-04T16:12

2024-02-04T16:12

форго

россия

экономика

политика

мнения

санкции против россии

константин костин

виталий иванов

борис межуев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Проведение специальной военной операции и беспрецедентные западные санкции является своего рода тестом на "антихрупкость" для современной России, которая демонстрирует успешную адаптацию к новым реалиям. Такое мнение высказал российские политолог в ходе круглого стола "Антихрупкость" государства Путина: идеология, институциональные основы, ценностный выбор", который состоялся на площадке Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).Как отметил президент ФоРГО Константин Костин, на протяжении истории состоятельность государства проявлялась в способности противостоять внешнему давлению, сохраняя суверенитет, потенциал к экономическому развитию и отстаиванию собственных интересов."В этом смысле проведение СВО и противостояние с коллективным Западом можно считать "идеальным штормом" и тестом на "антихрупкость" для современного российского государства. На сегодняшний день даже критически настроенными экспертами признается, что российское государство, несмотря на все вызовы, сохраняет устойчивость и успешно адаптируется к новым реалиям", – сказал политолог.Понятие "антихрупкость" ввел американский публицист, профессор Нью-Йоркского университета Нассим Талеб. Оно означает способность личности или целой системы не просто выдерживать непредсказуемые и разрушительные события, но благодаря им становиться лучше и сильнее. Талеб считает это необходимым качеством для выживания и развития в нестабильном, переменчивом мире.Эксперт ФоРГО Виталий Иванов отметил, что сейчас российское государство, его политическая и экономическая системы проходят определенный "краш-тест"."Исторически запрос на "антихрупкость" был сформулирован еще в 90-е годы, когда Россия обрела суверенитет по итогам крушения СССР. Этот запрос не всегда осмыслялся теми, кто его предъявлял. Тем не менее, он был, потому что XX век оказался очень недобрым к нашему государству. В XX веке мы пережили два крушения: в 1917-1918 годах и в 1991 году, после которых и был сформулирован запрос на то, чтобы построить такое государство, которое нельзя было бы разрушить", - пояснил Иванов.По его мнению, с начала 2000-х годов и по сегодняшний день продолжается процесс укрепления центральных институтов власти в России.Политолог, доцент МГУ Борис Межуев убежден, что залогом сегодняшней "антихрупкости" российского государства является консерватизм, выражающийся в первую очередь в реализме государственной политики и отсутствии утопических идей в ее основе."Когда есть понимание, что государство есть ценность, что радикальные революционаризмы, радикальные переломы и перемены являются опасными вне зависимости от тех благих намерений, которые лежат в их основе, и что, на самом деле, всякое сверхожидание от политических перемен приводит к катастрофическим последствиям", - считает аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия укрепляется по всем направлениям – ПутинЛавров назвал главное достижение России за последний годПутин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форго, россия, экономика, политика, мнения, санкции против россии, константин костин, виталий иванов, борис межуев