Лавров назвал главное достижение России за последний год
Лавров: Россия за последний год стала существенно крепче вопреки усилиям Запада
12:12 28.12.2023 (обновлено: 12:15 28.12.2023)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова "России 24" и РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Вопреки усилиям Запада Россия за последний год стала существенно крепче. Укрепилось и единство российского народа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"В результате этой гибридной войны всего коллективного Запада против России, которая была развязана руками, телами и всеми остальными компонентами украинского общества против нас, с использованием современнейших западных вооружений, в результате этого Россия стала за этот год существенно крепче и единство наше возросло значительно. Я уверен, что они этого не хотели. Хотели, наоборот, разобщения страны, выступления против спецоперации, санкции должны были взбудоражить народ, поднять протестные волны, но добились сплочения страны, сплочения народа", - сказал Лавров.
По его мнению это и есть главная победа России, которая позволяет достигать успехов в зоне СВО и развивать экономику вопреки усилиям Запада.
"Главная цель была даже не НАТО расширить, а нанести России стратегическое поражение. Именно в этом смысл экспансии Североатлантического альянса. И предсказывая в очередной раз разрыв нашей экономики в клочья, сейчас они наблюдают обратный эффект от их политики на ослабление и расчленение России", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.
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