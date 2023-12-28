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Лавров назвал главное достижение России за последний год - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Лавров назвал главное достижение России за последний год
Лавров назвал главное достижение России за последний год - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Лавров назвал главное достижение России за последний год
Вопреки усилиям Запада Россия за последний год стала существенно крепче. Укрепилось и единство российского народа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T12:12
2023-12-28T12:15
сергей лавров
дмитрий киселев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Вопреки усилиям Запада Россия за последний год стала существенно крепче. Укрепилось и единство российского народа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".По его мнению это и есть главная победа России, которая позволяет достигать успехов в зоне СВО и развивать экономику вопреки усилиям Запада."Главная цель была даже не НАТО расширить, а нанести России стратегическое поражение. Именно в этом смысл экспансии Североатлантического альянса. И предсказывая в очередной раз разрыв нашей экономики в клочья, сейчас они наблюдают обратный эффект от их политики на ослабление и расчленение России", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Лавров дает интервью Дмитрию Киселеву. ТрансляцияЗапад хочет выиграть время и снова вооружить Украину – Лавров
https://crimea.ria.ru/20231219/rossiyskaya-oboronka-i-khod-svo-v-tsifrakh-i-faktakh-itogi-2023-goda-1133660859.html
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сергей лавров, дмитрий киселев, политика, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", интервью, в мире
Лавров назвал главное достижение России за последний год

Лавров: Россия за последний год стала существенно крепче вопреки усилиям Запада

12:12 28.12.2023 (обновлено: 12:15 28.12.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова "России 24" и РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Вопреки усилиям Запада Россия за последний год стала существенно крепче. Укрепилось и единство российского народа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"В результате этой гибридной войны всего коллективного Запада против России, которая была развязана руками, телами и всеми остальными компонентами украинского общества против нас, с использованием современнейших западных вооружений, в результате этого Россия стала за этот год существенно крепче и единство наше возросло значительно. Я уверен, что они этого не хотели. Хотели, наоборот, разобщения страны, выступления против спецоперации, санкции должны были взбудоражить народ, поднять протестные волны, но добились сплочения страны, сплочения народа", - сказал Лавров.
По его мнению это и есть главная победа России, которая позволяет достигать успехов в зоне СВО и развивать экономику вопреки усилиям Запада.
"Главная цель была даже не НАТО расширить, а нанести России стратегическое поражение. Именно в этом смысл экспансии Североатлантического альянса. И предсказывая в очередной раз разрыв нашей экономики в клочья, сейчас они наблюдают обратный эффект от их политики на ослабление и расчленение России", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.
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