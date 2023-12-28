https://crimea.ria.ru/20231228/lavrov-nazval-glavnoe-dostizhenie-rossii-za-posledniy-god-1133871117.html

Лавров назвал главное достижение России за последний год

Лавров назвал главное достижение России за последний год - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Лавров назвал главное достижение России за последний год

Вопреки усилиям Запада Россия за последний год стала существенно крепче. Укрепилось и единство российского народа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров РИА Новости Крым, 28.12.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Вопреки усилиям Запада Россия за последний год стала существенно крепче. Укрепилось и единство российского народа. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".По его мнению это и есть главная победа России, которая позволяет достигать успехов в зоне СВО и развивать экономику вопреки усилиям Запада."Главная цель была даже не НАТО расширить, а нанести России стратегическое поражение. Именно в этом смысл экспансии Североатлантического альянса. И предсказывая в очередной раз разрыв нашей экономики в клочья, сейчас они наблюдают обратный эффект от их политики на ослабление и расчленение России", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Лавров дает интервью Дмитрию Киселеву. ТрансляцияЗапад хочет выиграть время и снова вооружить Украину – Лавров

https://crimea.ria.ru/20231219/rossiyskaya-oboronka-i-khod-svo-v-tsifrakh-i-faktakh-itogi-2023-goda-1133660859.html

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сергей лавров, дмитрий киселев, политика, россия, международная медиагруппа "россия сегодня", интервью, в мире