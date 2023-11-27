https://crimea.ria.ru/20231127/zapad-khochet-vyigrat-vremya-i-snova-vooruzhit-ukrainu--lavrov-1133116675.html

Запад хочет выиграть время и снова вооружить Украину – Лавров

Запад хочет выиграть время и снова вооружить Украину – Лавров - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Запад хочет выиграть время и снова вооружить Украину – Лавров

Стремление Запада заморозить украинский конфликт обусловлено желанием выиграть время и вновь вооружить Украину для продолжения ее агрессии против России. Об... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T14:31

2023-11-27T14:31

2023-11-27T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Стремление Запада заморозить украинский конфликт обусловлено желанием выиграть время и вновь вооружить Украину для продолжения ее агрессии против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров также выразил уверенность, что когда конфликт закончится, большинство введенных против России западных санкций останутся. Поэтому наша страна должна производить все самостоятельно, чтобы "не страдать ни от какого нового каприза" Запада, когда ему снова захочется "накидываться" на Россию с санкциями.Глава внешнеполитического ведомства также опроверг слова главы Пентагона Ллойда Остина, который заявил, что если США не будут поддерживать Украину, то Россия победит, а следующими целями будут страны Балтии, Польша и другие соседи РФ.Лавров напомнил, что главная причина начала специальной военной операции на Украине заключается в том, что неонацистский режим открыто, при поощрении Запада взял курс на истребление всего русского. Одновременно этот неонацистский режим стал инструментом нанесения России стратегического поражения в интересах Запада, на поле боя.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом. По его словам, вопрос "гораздо шире и фундаментальнее". Он также отметил, что РФ не стремится в ходе конфликта отвоевывать дополнительные территории.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области, приазовская часть Запорожской и незначительная часть Харьковской областей. По результатам проведенных референдумов четыре новых региона стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, политика, украина, поставки западного оружия украине, новости, мнения, в мире, новости сво