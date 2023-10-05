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Не территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризиса - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Не территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризиса
Не территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризиса - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Не территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризиса
Россия не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T17:32
2023-10-05T17:32
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По словам Путина, вопрос "гораздо шире и фундаментальнее". Речь идет о "принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство", пояснил президент России.Он отметил, что прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и понимать, что их мнение уважается, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию принудить остальных жить так, как это угодно гегемону.Глава государства подчеркнул, что специальная военная операция призвана прекратить войну, развязанную киевским режимом против Донбасса."На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Натуральная война против Донбасса была развязана, и никто не считал погибших детей на Донбассе, никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной и прямой поддержке Запада, идет уже десятый год. А специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия", – сказал российский лидер.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области, приазовская часть Запорожской и незначительная часть Харьковской областей. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВОСвои среди своих: в чем суть Дня воссоединения новых регионов с РоссиейПутин встретился с участниками СВО
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владимир путин (политик), россия, новости сво, политика, безопасность, в мире, новости
Не территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризиса

Путин об украинском кризисе: Россия не стремится отвоевать дополнительные территории

17:32 05.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Россия не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Украинский кризис – не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса", - сказал российский лидер на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам Путина, вопрос "гораздо шире и фундаментальнее". Речь идет о "принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство", пояснил президент России.
Он отметил, что прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и понимать, что их мнение уважается, и что в мире существует равновесие, когда никто не способен по собственному желанию принудить остальных жить так, как это угодно гегемону.
Глава государства подчеркнул, что специальная военная операция призвана прекратить войну, развязанную киевским режимом против Донбасса.
"На протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Натуральная война против Донбасса была развязана, и никто не считал погибших детей на Донбассе, никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной и прямой поддержке Запада, идет уже десятый год. А специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия", – сказал российский лидер.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.
На данный момент почти полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области, приазовская часть Запорожской и незначительная часть Харьковской областей. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".
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