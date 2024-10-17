https://crimea.ria.ru/20241017/v-krymu-stroyat-suda-dlya-azovo-chernomorskogo-regiona-i-dalnego-vostoka-1141166513.html

В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока

В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока - РИА Новости Крым, 17.10.2024

В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока

Строительство двух судов для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока ведется на верфях в Республике Крым. Ход работ проинспектировала комиссия... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T19:45

2024-10-17T19:45

2024-10-17T19:45

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судостроительный завод имени бутомы в керчи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Строительство двух судов для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока ведется на верфях в Республике Крым. Ход работ проинспектировала комиссия Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), на сайте которого опубликована данная информация.По информации Росморречфлота, паром будет курсировать между портами Камчатки, Сахалина, Приморья, Магаданской области и Курильских островов. Пока перевозки по этим маршрутам осуществляют по большей части авиакомпании.Строительство морского водолазного судна проекта SDS18 идет на судостроительном заводе "Море".Строительство ведется в рамках федеральной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".В Федеральном агентстве морского и речного транспорта поясняют, что оба судна планируют сдать госзаказчику в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительствоПостроенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФСтроящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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