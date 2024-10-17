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В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока
В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока - РИА Новости Крым, 17.10.2024
В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока
Строительство двух судов для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока ведется на верфях в Республике Крым. Ход работ проинспектировала комиссия... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T19:45
2024-10-17T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Строительство двух судов для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока ведется на верфях в Республике Крым. Ход работ проинспектировала комиссия Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), на сайте которого опубликована данная информация.По информации Росморречфлота, паром будет курсировать между портами Камчатки, Сахалина, Приморья, Магаданской области и Курильских островов. Пока перевозки по этим маршрутам осуществляют по большей части авиакомпании.Строительство морского водолазного судна проекта SDS18 идет на судостроительном заводе "Море".Строительство ведется в рамках федеральной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".В Федеральном агентстве морского и речного транспорта поясняют, что оба судна планируют сдать госзаказчику в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительствоПостроенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФСтроящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65
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крым, росморречфлот, новости крыма, судостроение, новости, судостроительный завод имени бутомы в керчи
В Крыму строят суда для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока

Строительство судов для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока ведется в Крыму

19:45 17.10.2024
 
© РосморречфлотКомиссия Росморречфлота проинспектировала строительство двух новых судов на верфях в Республике Крым
Комиссия Росморречфлота проинспектировала строительство двух новых судов на верфях в Республике Крым
© Росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Строительство двух судов для Азово-Черноморского региона и Дальнего Востока ведется на верфях в Республике Крым. Ход работ проинспектировала комиссия Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), на сайте которого опубликована данная информация.
"На Судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы в рамках федеральной госпрограммы "Развитие транспортной системы" строится грузопассажирское судно проекта CNF22 "Петропавловск". Судно спущено на воду, основное оборудование установлено, ведутся достроечные работы", - говорится в сообщении.
По информации Росморречфлота, паром будет курсировать между портами Камчатки, Сахалина, Приморья, Магаданской области и Курильских островов. Пока перевозки по этим маршрутам осуществляют по большей части авиакомпании.
"Судно сможет перевозить около 150 пассажиров, а также автомобили, автобусы и грузовые контейнеры", - уточняют в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.
Строительство морского водолазного судна проекта SDS18 идет на судостроительном заводе "Море".
"Эксплуатация судна предполагается в Азово-Черноморском регионе. Судно сможет обеспечивать водолазные и подводно-технические работы на глубинах до 60 метров и участвовать в аварийно-спасательных операциях", - сообщают в Росморречфлоте.
Строительство ведется в рамках федеральной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".
В Федеральном агентстве морского и речного транспорта поясняют, что оба судна планируют сдать госзаказчику в 2025 году.
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КрымРосМорРечФлотНовости КрымаСудостроениеНовостиСудостроительный завод имени Бутомы в Керчи
 
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