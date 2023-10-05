https://crimea.ria.ru/20231005/zaschitit-krym-i-spasti-donbass---putin-oboznachil-glavnuyu-zadachu-svo-1131880379.html

Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВО

Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВО

Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T17:22

2023-10-05T17:22

2023-10-05T17:23

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РА Новости Крым. Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну на Донбассе, который киевский режим при поддержке Запада пытался склонить к повиновению обстрелами и бомбежками. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай".Он напомнил, что война на Донбассе идет уже десятый год, и подчеркнул, что цель России закончить это кровопролитие."Никто не считал погибших детей на Донбассе, никто в других странах на Западе не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их не предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна", - заявил российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляцияКогда закончится спецоперация на Украине – ответ МедведеваКак Россия строит мирную жизнь в новых регионах

https://crimea.ria.ru/20230812/putin-ustroil-ssha-syurpriz-s-krymom-1130692580.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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