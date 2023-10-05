Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВО
Путин: Россия не начинала так называемую войну на Украине, она пытается ее закончить
17:22 05.10.2023 (обновлено: 17:23 05.10.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РА Новости Крым. Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну на Донбассе, который киевский режим при поддержке Запада пытался склонить к повиновению обстрелами и бомбежками. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай".
"На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году, кровавый и антиконституционный, не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе - мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбежек, не мы грозились расправится с теми, кто хочет говорить на своем языке", - сказал президент России.
Он напомнил, что война на Донбассе идет уже десятый год, и подчеркнул, что цель России закончить это кровопролитие.
"Никто не считал погибших детей на Донбассе, никто в других странах на Западе не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их не предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна", - заявил российский лидер.
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