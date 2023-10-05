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Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВО
Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВО
Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T17:22
2023-10-05T17:23
владимир путин (политик)
россия
политика
новости сво
события в донбассе
крым
севастополь
украина
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РА Новости Крым. Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну на Донбассе, который киевский режим при поддержке Запада пытался склонить к повиновению обстрелами и бомбежками. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай".Он напомнил, что война на Донбассе идет уже десятый год, и подчеркнул, что цель России закончить это кровопролитие."Никто не считал погибших детей на Донбассе, никто в других странах на Западе не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их не предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна", - заявил российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляцияКогда закончится спецоперация на Украине – ответ МедведеваКак Россия строит мирную жизнь в новых регионах
https://crimea.ria.ru/20230812/putin-ustroil-ssha-syurpriz-s-krymom-1130692580.html
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владимир путин (политик), россия, политика, новости сво, события в донбассе, крым, севастополь, украина, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости
Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВО

Путин: Россия не начинала так называемую войну на Украине, она пытается ее закончить

17:22 05.10.2023 (обновлено: 17:23 05.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РА Новости Крым. Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну на Донбассе, который киевский режим при поддержке Запада пытался склонить к повиновению обстрелами и бомбежками. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба "Валдай".
"На постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году, кровавый и антиконституционный, не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе - мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбежек, не мы грозились расправится с теми, кто хочет говорить на своем языке", - сказал президент России.
Он напомнил, что война на Донбассе идет уже десятый год, и подчеркнул, что цель России закончить это кровопролитие.
"Никто не считал погибших детей на Донбассе, никто в других странах на Западе не плакал по погибшим. Война, начатая киевским режимом при активной прямой поддержке Запада, идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их не предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна", - заявил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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