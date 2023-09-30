Когда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева
Медведев: СВО будет продолжаться до полного уничтожения киевской хунты
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине продлится до полного уничтожения киевской хунты и освобождения исконно русских территорий. Об этом в своем поздравлении, опубликованном к Дню воссоединения России с новыми регионами, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий", - написал он в своем Telegram-канале.
Также Медведев напомнил, что ровно год назад жители новых территорий приняли судьбоносное решение воссоединиться со своим Отечеством. Этот выбор он назвал "символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности".
"Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", - уточнил зампредседателя Совета безопасности, поздравляя всех с праздником.
Как рассказал журналист, сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич в рамках программы "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму", на территории новых регионов Россия ведет гигантскую стройку: появляются новые дороги, в частности, сухопутный коридор, школы, детские сады, медицинские центры и парки. Идет восстановление коммунальной инфраструктуры, которая десятилетиями не ремонтировалась. Люди видят, как "быстро и качественно Россия может созидать мирную жизнь, тогда как со стороны Украины в мирных граждан летят только мины и снаряды.
30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.
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