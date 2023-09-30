https://crimea.ria.ru/20230930/kogda-zakonchitsya-spetsoperatsiya-na-ukraine--otvet-medvedeva-1131761493.html

Когда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева

Когда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева - РИА Новости Крым, 30.09.2023

Когда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева

Специальная военная операция на Украине продлится до полного уничтожения киевской хунты и освобождения исконно русских территорий. Об этом в своем поздравлении, РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T14:25

2023-09-30T14:25

2023-09-30T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине продлится до полного уничтожения киевской хунты и освобождения исконно русских территорий. Об этом в своем поздравлении, опубликованном к Дню воссоединения России с новыми регионами, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Также Медведев напомнил, что ровно год назад жители новых территорий приняли судьбоносное решение воссоединиться со своим Отечеством. Этот выбор он назвал "символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности".Как рассказал журналист, сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич в рамках программы "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму", на территории новых регионов Россия ведет гигантскую стройку: появляются новые дороги, в частности, сухопутный коридор, школы, детские сады, медицинские центры и парки. Идет восстановление коммунальной инфраструктуры, которая десятилетиями не ремонтировалась. Люди видят, как "быстро и качественно Россия может созидать мирную жизнь, тогда как со стороны Украины в мирных граждан летят только мины и снаряды.30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.Читайте также на РИА Новости Крым:Как подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерииКак Россия строит мирную жизнь в новых регионахВозглавит остатки Украины: назван возможный преемник Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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