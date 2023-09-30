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Когда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева - РИА Новости Крым, 30.09.2023
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Когда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева
Когда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Когда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева
Специальная военная операция на Украине продлится до полного уничтожения киевской хунты и освобождения исконно русских территорий. Об этом в своем поздравлении, РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T14:25
2023-09-30T14:25
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине продлится до полного уничтожения киевской хунты и освобождения исконно русских территорий. Об этом в своем поздравлении, опубликованном к Дню воссоединения России с новыми регионами, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Также Медведев напомнил, что ровно год назад жители новых территорий приняли судьбоносное решение воссоединиться со своим Отечеством. Этот выбор он назвал "символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности".Как рассказал журналист, сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич в рамках программы "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму", на территории новых регионов Россия ведет гигантскую стройку: появляются новые дороги, в частности, сухопутный коридор, школы, детские сады, медицинские центры и парки. Идет восстановление коммунальной инфраструктуры, которая десятилетиями не ремонтировалась. Люди видят, как "быстро и качественно Россия может созидать мирную жизнь, тогда как со стороны Украины в мирных граждан летят только мины и снаряды.30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.Читайте также на РИА Новости Крым:Как подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерииКак Россия строит мирную жизнь в новых регионахВозглавит остатки Украины: назван возможный преемник Зеленского
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РИА Новости Крым
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дмитрий медведев, новости сво, новости, политика, украина
Когда закончится спецоперация на Украине – ответ Медведева

Медведев: СВО будет продолжаться до полного уничтожения киевской хунты

14:25 30.09.2023
 
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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Специальная военная операция на Украине продлится до полного уничтожения киевской хунты и освобождения исконно русских территорий. Об этом в своем поздравлении, опубликованном к Дню воссоединения России с новыми регионами, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий", - написал он в своем Telegram-канале.
Также Медведев напомнил, что ровно год назад жители новых территорий приняли судьбоносное решение воссоединиться со своим Отечеством. Этот выбор он назвал "символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности".
"Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", - уточнил зампредседателя Совета безопасности, поздравляя всех с праздником.
Как рассказал журналист, сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Александр Малькевич в рамках программы "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму", на территории новых регионов Россия ведет гигантскую стройку: появляются новые дороги, в частности, сухопутный коридор, школы, детские сады, медицинские центры и парки. Идет восстановление коммунальной инфраструктуры, которая десятилетиями не ремонтировалась. Люди видят, как "быстро и качественно Россия может созидать мирную жизнь, тогда как со стороны Украины в мирных граждан летят только мины и снаряды.
30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Ровно год назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров. Но самое главное – после принятия новых территорий в состав России у жителей появилась уверенность в завтрашнем дне.
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