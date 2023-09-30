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Как подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерии - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Как подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерии
Как подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерии - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Как подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерии
Подпольщики в Херсонской области помогают российским артиллеристам проводить операции по уничтожению сил противника, среди знаковых результатов их... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-30T07:46
2023-09-29T23:22
владимир сальдо
херсон
херсонская область
новости сво
антоновский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Подпольщики в Херсонской области помогают российским артиллеристам проводить операции по уничтожению сил противника, среди знаковых результатов их взаимодействия – арсенал ВСУ у Антоновского моста. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Склад боеприпасов у Антоновского моста и командный пункт в селе Садово, пункт временного расположения боевиков ВСУ и их военной техники в селе Львово и ангар с боевой техникой в Херсоне. Все это было уничтожено российскими артиллеристами, которые воспользовались данными от местных подпольщиков, рассказал Сальдо. При этом часть сведений они получают от украинских военнослужащих из территориальной обороны, которые не желают воевать, отметил Сальдо. По словам представителя подпольной организации "Русский Херсон", именно по координатам, которые сдали им военные из бригады теробороны, был отработан, в частности, объект на Антоновском острове. Ранее в сентябре Сальдо заявил, что Киев готовит провокацию в Херсоне. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, легитимность которого украинская сторона не признает. На сегодняшний день под контролем РФ находится 75% территории Херсонщины, ее часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, пока под контролем Украины. Владимир Сальдо был назначен врио губернатора Херсонской области 4 октября 2022 года. 23 сентября 2023 года он был избран на должность и принес клятву на верность России.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру Над Херсонщиной уничтожены две ракеты Storm Shadow Нацбаты сгоняют жителей правобережья Херсонщины в фильтрационные лагеря
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсон, херсонская область, новости сво, антоновский мост
Как подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерии

Сальдо: подпольщики Херсонщины помогают артиллеристам российской армии

07:46 30.09.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Подпольщики в Херсонской области помогают российским артиллеристам проводить операции по уничтожению сил противника, среди знаковых результатов их взаимодействия – арсенал ВСУ у Антоновского моста. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Склад боеприпасов у Антоновского моста и командный пункт в селе Садово, пункт временного расположения боевиков ВСУ и их военной техники в селе Львово и ангар с боевой техникой в Херсоне. Все это было уничтожено российскими артиллеристами, которые воспользовались данными от местных подпольщиков, рассказал Сальдо.

"Подпольщики организации "Русский Херсон" помогают российским артиллеристам в проведении военных операций", – сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

При этом часть сведений они получают от украинских военнослужащих из территориальной обороны, которые не желают воевать, отметил Сальдо.
По словам представителя подпольной организации "Русский Херсон", именно по координатам, которые сдали им военные из бригады теробороны, был отработан, в частности, объект на Антоновском острове.
Ранее в сентябре Сальдо заявил, что Киев готовит провокацию в Херсоне.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, легитимность которого украинская сторона не признает. На сегодняшний день под контролем РФ находится 75% территории Херсонщины, ее часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, пока под контролем Украины. Владимир Сальдо был назначен врио губернатора Херсонской области 4 октября 2022 года. 23 сентября 2023 года он был избран на должность и принес клятву на верность России.
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Владимир СальдоХерсонХерсонская областьНовости СВОАнтоновский мост
 
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07:46Как подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерии
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