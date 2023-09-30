https://crimea.ria.ru/20230930/kak-podpolschiki-khersonschiny-pomogayut-rossiyskoy-artillerii-1131757371.html

Как подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерии

Как подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерии - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Как подпольщики Херсонщины помогают российской артиллерии

Подпольщики в Херсонской области помогают российским артиллеристам проводить операции по уничтожению сил противника, среди знаковых результатов их... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-30T07:46

2023-09-30T07:46

2023-09-29T23:22

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Подпольщики в Херсонской области помогают российским артиллеристам проводить операции по уничтожению сил противника, среди знаковых результатов их взаимодействия – арсенал ВСУ у Антоновского моста. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Склад боеприпасов у Антоновского моста и командный пункт в селе Садово, пункт временного расположения боевиков ВСУ и их военной техники в селе Львово и ангар с боевой техникой в Херсоне. Все это было уничтожено российскими артиллеристами, которые воспользовались данными от местных подпольщиков, рассказал Сальдо. При этом часть сведений они получают от украинских военнослужащих из территориальной обороны, которые не желают воевать, отметил Сальдо. По словам представителя подпольной организации "Русский Херсон", именно по координатам, которые сдали им военные из бригады теробороны, был отработан, в частности, объект на Антоновском острове. Ранее в сентябре Сальдо заявил, что Киев готовит провокацию в Херсоне. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, легитимность которого украинская сторона не признает. На сегодняшний день под контролем РФ находится 75% территории Херсонщины, ее часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, пока под контролем Украины. Владимир Сальдо был назначен врио губернатора Херсонской области 4 октября 2022 года. 23 сентября 2023 года он был избран на должность и принес клятву на верность России.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру Над Херсонщиной уничтожены две ракеты Storm Shadow Нацбаты сгоняют жителей правобережья Херсонщины в фильтрационные лагеря

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсон, херсонская область, новости сво, антоновский мост