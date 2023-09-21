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Киев готовит провокацию в Херсоне – Сальдо

Киев готовит провокацию в Херсоне – Сальдо - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Киев готовит провокацию в Херсоне – Сальдо

Киевский режим может готовить очередную провокацию в Херсоне, туда уже прибыли иностранные журналисты с целью съемок постановочных материалов. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T13:57

2023-09-21T13:57

2023-09-21T14:24

владимир сальдо

херсон

новости

украина

минобороны украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим может готовить очередную провокацию в Херсоне, туда уже прибыли иностранные журналисты с целью съемок постановочных материалов. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.В подтверждение Сальдо опубликовал документ Минобороны Украины, который допускает на съемки журналистов западного информационного агентства и испанского телеканала, а также обеспечивает им военное сопровождение во время визита в Херсон. По словам Сальдо, Киев до сих пор не может понять, что "даже западная публика уже не воспринимает их фейки".Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятностьКиев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлениюКиев готовит провокацию для обвинения российских военных в убийствах

херсон

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсон, новости, украина, минобороны украины