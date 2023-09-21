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Киев готовит провокацию в Херсоне – Сальдо
Киев готовит провокацию в Херсоне – Сальдо - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Киев готовит провокацию в Херсоне – Сальдо
Киевский режим может готовить очередную провокацию в Херсоне, туда уже прибыли иностранные журналисты с целью съемок постановочных материалов. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T13:57
2023-09-21T13:57
2023-09-21T14:24
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим может готовить очередную провокацию в Херсоне, туда уже прибыли иностранные журналисты с целью съемок постановочных материалов. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.В подтверждение Сальдо опубликовал документ Минобороны Украины, который допускает на съемки журналистов западного информационного агентства и испанского телеканала, а также обеспечивает им военное сопровождение во время визита в Херсон. По словам Сальдо, Киев до сих пор не может понять, что "даже западная публика уже не воспринимает их фейки".Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятностьКиев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлениюКиев готовит провокацию для обвинения российских военных в убийствах
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владимир сальдо, херсон, новости, украина, минобороны украины
Киев готовит провокацию в Херсоне – Сальдо
Сальдо: Киев готовит провокацию в Херсоне и для этого туда приехали иностранные СМИ
13:57 21.09.2023 (обновлено: 14:24 21.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим может готовить очередную провокацию в Херсоне, туда уже прибыли иностранные журналисты с целью съемок постановочных материалов. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Похоже на то, что киевский режим готовит информационную провокацию в Херсоне. В город приехали съемочные группы немецкого и испанского телевидения. Под плотным контролем представителей украинских вооружённых формирований они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о "пытках гражданских лиц" в период освобождения Херсона", – написал он в своем Telegram-канале.
В подтверждение Сальдо опубликовал документ Минобороны Украины, который допускает на съемки журналистов западного информационного агентства и испанского телеканала, а также обеспечивает им военное сопровождение во время визита в Херсон. По словам Сальдо, Киев до сих пор не может понять, что "даже западная публика уже не воспринимает их фейки".
"Хотя после разоблачения в американских СМИ зверского самообстрела боевиками киевского режима рынка в Константиновке должно было дойти до самых "далеких". Однако не доходит – продолжают устраивать кровавый театр, так как больше ничего не умеют. В Константиновке ради пиара убили и покалечили больше полусотни человек. Хотелось бы предупредить оставшихся в Херсоне людей – будьте предельно осторожны, по улицам ходят "режиссеры"-убийцы!" – заключил Сальдо.
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