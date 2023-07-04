https://crimea.ria.ru/20230704/yadernaya-provokatsiya-i-voyska-nato-na-ukraine-ekspert-otsenil-veroyatnost-1129807122.html

Ядерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятность

Ядерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятность - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Ядерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятность

Главная цель возможной ядерной провокации на Украине – подтолкнуть некоторые европейские страны к прямому вооруженному столкновению с Россией. Такой план уже... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T20:59

2023-07-04T20:59

2023-07-04T20:59

ростислав ищенко

нато

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

сша

мнения

политика

россия

сво

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Главная цель возможной ядерной провокации на Украине – подтолкнуть некоторые европейские страны к прямому вооруженному столкновению с Россией. Такой план уже давно разработан в США, однако американцы все еще раздумывают, стоит ли реализовывать такой сценарий. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.По словам эксперта, в нынешней ситуации неудачного контрнаступления киевскому режиму необходимо резкое увеличение европейской поддержки, но оно возможно только в том случае, если какая-то из европейских армий официально войдет на территорию Украины. Это создаст для России ситуацию выбора между расширением боевых действий уже на страны ЕС и НАТО и поиском компромисса "здесь и сейчас", но на невыгодных для себя условиях. По мнению Ищенко, США пытаются такое решение организовать, подталкивая к этому Польшу.В то же время нет никакой гарантии, что такой ход сработает в полной мере так, как хотят в Вашингтоне, поэтому в США пока не приняли окончательного решения, осуществлять ли ядерную провокацию или нет, предполагает аналитик."У них ядерная провокация готова давно. Сейчас просто обострилась ситуация: Украина проигрывает свое контрнаступление, а в Европе усиливаются брожения по поводу того, что нужно заключать мир. Чтобы сломать эти настроения, американцам нужен сильный ход, который выставит Россию "абсолютно неадекватным государством, с которым нельзя договариваться и нужно только воевать". Ядерная провокация - один из вариантов такого хода", – пояснил Ищенко.Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа не исключил, что Запад и киевский режим может осуществить ядерную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы создаст "правовой шлюз" для легального участия НАТО в украинском конфликте.В комментарии РИА Новости Крым директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский заявлял, что острой угрозы ядерной безопасности из-за потери внешнего электроснабжения и нештатной ситуации на Запорожской АЭС в настоящее время нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев отрезал Запорожскую АЭС от "Днепровской" ЛЭПГлава МАГАТЭ Гросси знает, кто стоит за обстрелами ЗАЭС – ЛавровВ Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная

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заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

сша

россия

польша

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ростислав ищенко, нато, заэс (запорожская атомная электростанция), украина, сша, мнения, политика, россия, сво, польша