https://crimea.ria.ru/20230629/v-kremle-otsenili-ucheniya-kieva-na-zaes-ugroza-provokatsiy-postoyannaya-1129709900.html

В Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная

В Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная - РИА Новости Крым, 29.06.2023

В Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная

Угроза провокаций Киева на Запорожской АЭС является постоянной, это продемонстрировала диверсия на Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил пресс-секретарь РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T13:35

2023-06-29T13:35

2023-06-29T13:35

дмитрий песков

кремль

россия

украина

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

мнения

ядерное оружие

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124403557_0:5:3162:1784_1920x0_80_0_0_f9cce2fc4f576bc3abd5cb49073bd1b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Угроза провокаций Киева на Запорожской АЭС является постоянной, это продемонстрировала диверсия на Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявленные Украиной учения по предотвращению возможного ЧС на атомной станции.Песков также напомнил, что представители МАГАТЭ зафиксировали те усилия, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасности и стабильного функционирования станции.В четверг власти оккупированной Киевом части Запорожской области объявили о старте учений по отработке действий на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС. Мероприятия проходят на подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областях, а также Днепропетровской и Николаевской областях. При этом власти предлагают людям собирать "экстренные чемоданы" и предупреждают быть готовыми к проведению йодной профилактики.Ранее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО". При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС.По мнению политологов, разговоры о ядерной провокации на Украине могут быть как средством психологического давления США на Россию, так и реальной подготовкой к ядерному конфликту. При этом врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что у вооруженных сил Украины нет никаких шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, АЭС работает в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли радиационные риски на ЗАЭСЕжедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и ЗеленскомЯдерная провокация на Украине: зачем это США

https://crimea.ria.ru/20230609/udarnye-bespilotniki-perekhvacheny-nad-zaes-1129296039.html

россия

украина

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, россия, украина, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, мнения, ядерное оружие, новости