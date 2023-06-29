В Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная
Песков: угроза провокаций Киева на Запорожской АЭС является постоянной
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Угроза провокаций Киева на Запорожской АЭС является постоянной, это продемонстрировала диверсия на Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявленные Украиной учения по предотвращению возможного ЧС на атомной станции.
"Что касается угрозы провокаций со стороны украинского режима, это угроза - постоянная. Инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС, она это продемонстрировала в полный рост", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков также напомнил, что представители МАГАТЭ зафиксировали те усилия, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасности и стабильного функционирования станции.
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В четверг власти оккупированной Киевом части Запорожской области объявили о старте учений по отработке действий на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС. Мероприятия проходят на подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областях, а также Днепропетровской и Николаевской областях. При этом власти предлагают людям собирать "экстренные чемоданы" и предупреждают быть готовыми к проведению йодной профилактики.
Ранее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО". При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС.
По мнению политологов, разговоры о ядерной провокации на Украине могут быть как средством психологического давления США на Россию, так и реальной подготовкой к ядерному конфликту. При этом врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что у вооруженных сил Украины нет никаких шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, АЭС работает в штатном режиме.
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