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В Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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В Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная
В Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная
Угроза провокаций Киева на Запорожской АЭС является постоянной, это продемонстрировала диверсия на Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил пресс-секретарь РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T13:35
2023-06-29T13:35
дмитрий песков
кремль
россия
украина
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
мнения
ядерное оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Угроза провокаций Киева на Запорожской АЭС является постоянной, это продемонстрировала диверсия на Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявленные Украиной учения по предотвращению возможного ЧС на атомной станции.Песков также напомнил, что представители МАГАТЭ зафиксировали те усилия, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасности и стабильного функционирования станции.В четверг власти оккупированной Киевом части Запорожской области объявили о старте учений по отработке действий на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС. Мероприятия проходят на подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областях, а также Днепропетровской и Николаевской областях. При этом власти предлагают людям собирать "экстренные чемоданы" и предупреждают быть готовыми к проведению йодной профилактики.Ранее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО". При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС.По мнению политологов, разговоры о ядерной провокации на Украине могут быть как средством психологического давления США на Россию, так и реальной подготовкой к ядерному конфликту. При этом врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что у вооруженных сил Украины нет никаких шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, АЭС работает в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли радиационные риски на ЗАЭСЕжедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и ЗеленскомЯдерная провокация на Украине: зачем это США
https://crimea.ria.ru/20230609/udarnye-bespilotniki-perekhvacheny-nad-zaes-1129296039.html
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дмитрий песков, кремль, россия, украина, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, мнения, ядерное оружие, новости
В Кремле оценили учения Киева на ЗАЭС: угроза провокаций постоянная

Песков: угроза провокаций Киева на Запорожской АЭС является постоянной

13:35 29.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Угроза провокаций Киева на Запорожской АЭС является постоянной, это продемонстрировала диверсия на Каховской гидроэлектростанции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя объявленные Украиной учения по предотвращению возможного ЧС на атомной станции.
"Что касается угрозы провокаций со стороны украинского режима, это угроза - постоянная. Инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС, она это продемонстрировала в полный рост", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Песков также напомнил, что представители МАГАТЭ зафиксировали те усилия, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасности и стабильного функционирования станции.
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 20:36
Ударные беспилотники перехвачены над ЗАЭС
В четверг власти оккупированной Киевом части Запорожской области объявили о старте учений по отработке действий на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС. Мероприятия проходят на подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областях, а также Днепропетровской и Николаевской областях. При этом власти предлагают людям собирать "экстренные чемоданы" и предупреждают быть готовыми к проведению йодной профилактики.
Ранее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО". При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС.
По мнению политологов, разговоры о ядерной провокации на Украине могут быть как средством психологического давления США на Россию, так и реальной подготовкой к ядерному конфликту. При этом врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что у вооруженных сил Украины нет никаких шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, АЭС работает в штатном режиме.
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Дмитрий ПесковКремльРоссияУкраинаЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьМненияЯдерное оружиеНовости
 
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