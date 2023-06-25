Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и Зеленском
Лавров жестко ответил на заявления Байдена и Зеленского о ядерной угрозе со стороны России
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Саудовской Аравии С. Лаврова и Ф. бен Фархана Аль Сауда
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Заявления лидеров США и киевского режима о ядерной угрозе со стороны России – это поток сознания и на подобного рода высказывания людей, которые "ежедневно доказывают свою неадекватность" не стоит обращать внимание. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Так он прокомментировал озвученное ранее президентом США Джо Байденом заявление о том, что он считает реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия. А после и ответ Владимира Зеленского в интервью BBC о том, что мир найдет способ лишить российского лидера Владимира Путина "жизнедеятельности", если он не прекратит "угрожать ядерным оружием".
"Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит <...>. Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента", — отметил министр в интервью журналисту Павлу Зарубину.
А слова Зеленского Лавров охарактеризовал "еще более бурным потоком сознания" и отметил, что комментировать это возможно только при наличии медицинского образования.
"Я не имею медицинского образования. Урсула фон дер Ляйен имеет медицинское образование. Я не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность", — резюмировал глава МИД России.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Кроме того, уже около половины частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами "Ярс", также проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".
По словам российского лидера, развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности, – важнейшая задача. Он отметил, что использование российской стороной тактического ядерного оружия теоретически возможно, но у России нет такой необходимости.
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