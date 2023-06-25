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Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и Зеленском - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и Зеленском
Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и Зеленском - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и Зеленском
Заявления лидеров США и киевского режима о ядерной угрозе со стороны России – это поток сознания и на подобного рода высказывания людей, которые "ежедневно... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T13:14
2023-06-25T13:14
россия
сергей лавров
владимир зеленский (президент украины)
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Заявления лидеров США и киевского режима о ядерной угрозе со стороны России – это поток сознания и на подобного рода высказывания людей, которые "ежедневно доказывают свою неадекватность" не стоит обращать внимание. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Так он прокомментировал озвученное ранее президентом США Джо Байденом заявление о том, что он считает реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия. А после и ответ Владимира Зеленского в интервью BBC о том, что мир найдет способ лишить российского лидера Владимира Путина "жизнедеятельности", если он не прекратит "угрожать ядерным оружием".А слова Зеленского Лавров охарактеризовал "еще более бурным потоком сознания" и отметил, что комментировать это возможно только при наличии медицинского образования.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Кроме того, уже около половины частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами "Ярс", также проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". По словам российского лидера, развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности, – важнейшая задача. Он отметил, что использование российской стороной тактического ядерного оружия теоретически возможно, но у России нет такой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Применит ли Россия ядерное оружие: ответ ПутинаЯков Кедми: каким будет мир после СВОСША толкают Киев к диверсии на ЗАЭС – в Совфеде объяснили для чего
https://crimea.ria.ru/20230613/snaryady-s-obednennym-uranom-rossiya-otvetit-tem-zhe---putin-1129362434.html
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россия, сергей лавров, владимир зеленский (президент украины), джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, сша, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), ядерное оружие, новости
Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и Зеленском

Лавров жестко ответил на заявления Байдена и Зеленского о ядерной угрозе со стороны России

13:14 25.06.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Саудовской Аравии С. Лаврова и Ф. бен Фархана Аль Сауда
Встреча глав МИД РФ и Саудовской Аравии С. Лаврова и Ф. бен Фархана Аль Сауда - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Заявления лидеров США и киевского режима о ядерной угрозе со стороны России – это поток сознания и на подобного рода высказывания людей, которые "ежедневно доказывают свою неадекватность" не стоит обращать внимание. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Так он прокомментировал озвученное ранее президентом США Джо Байденом заявление о том, что он считает реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия. А после и ответ Владимира Зеленского в интервью BBC о том, что мир найдет способ лишить российского лидера Владимира Путина "жизнедеятельности", если он не прекратит "угрожать ядерным оружием".
"Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит <...>. Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента", — отметил министр в интервью журналисту Павлу Зарубину.
А слова Зеленского Лавров охарактеризовал "еще более бурным потоком сознания" и отметил, что комментировать это возможно только при наличии медицинского образования.
"Я не имею медицинского образования. Урсула фон дер Ляйен имеет медицинское образование. Я не могу отвечать за психологическое состояние людей, которые многократно, ежедневно доказывают свою неадекватность", — резюмировал глава МИД России.
Путин о применении снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 19:03
Снаряды с обедненным ураном: Россия ответит тем же - Путин
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Кроме того, уже около половины частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами "Ярс", также проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".
По словам российского лидера, развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности, – важнейшая задача. Он отметил, что использование российской стороной тактического ядерного оружия теоретически возможно, но у России нет такой необходимости.
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РоссияСергей ЛавровВладимир Зеленский (президент Украины)Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)ПолитикаСШАУкраинаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Ядерное оружиеНовости
 
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