https://crimea.ria.ru/20230625/ezhednevno-dokazyvayut-svoyu-neadekvatnost-lavrov-o-baydene-i-zelenskom-1129613032.html

Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и Зеленском

Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и Зеленском - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Ежедневно доказывают свою неадекватность: Лавров о Байдене и Зеленском

Заявления лидеров США и киевского режима о ядерной угрозе со стороны России – это поток сознания и на подобного рода высказывания людей, которые "ежедневно... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T13:14

2023-06-25T13:14

2023-06-25T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Заявления лидеров США и киевского режима о ядерной угрозе со стороны России – это поток сознания и на подобного рода высказывания людей, которые "ежедневно доказывают свою неадекватность" не стоит обращать внимание. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Так он прокомментировал озвученное ранее президентом США Джо Байденом заявление о том, что он считает реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия. А после и ответ Владимира Зеленского в интервью BBC о том, что мир найдет способ лишить российского лидера Владимира Путина "жизнедеятельности", если он не прекратит "угрожать ядерным оружием".А слова Зеленского Лавров охарактеризовал "еще более бурным потоком сознания" и отметил, что комментировать это возможно только при наличии медицинского образования.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Кроме того, уже около половины частей и соединений Ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими комплексами "Ярс", также проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". По словам российского лидера, развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности, – важнейшая задача. Он отметил, что использование российской стороной тактического ядерного оружия теоретически возможно, но у России нет такой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Применит ли Россия ядерное оружие: ответ ПутинаЯков Кедми: каким будет мир после СВОСША толкают Киев к диверсии на ЗАЭС – в Совфеде объяснили для чего

https://crimea.ria.ru/20230613/snaryady-s-obednennym-uranom-rossiya-otvetit-tem-zhe---putin-1129362434.html

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