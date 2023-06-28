https://crimea.ria.ru/20230628/mogut-li-ukrainskie-voyska-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes--mnenie-1129690320.html
Могут ли украинские войска захватить Запорожскую АЭС – мнение
Могут ли украинские войска захватить Запорожскую АЭС – мнение - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Могут ли украинские войска захватить Запорожскую АЭС – мнение
У вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, АЭС работает в штатном режиме. Об этом заявил врио главы... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T14:31
2023-06-28T14:31
2023-06-28T14:39
евгений балицкий
сво
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
вооруженные силы россии
новости
заэс (запорожская атомная электростанция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123914869_0:7:3101:1751_1920x0_80_0_0_4c0c3d74169d8332afe4a2603c9638fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. У вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, АЭС работает в штатном режиме. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.По словам руководителя региона, ЗАЭС работает в штатном режиме."Для ее работы достаточно 10 метров (уровня воды в пруду-охладителе – ред.), мы имеем 11 метров 10 сантиметров. Работает она пока что сама на себя двумя блоками на малом режиме, потому что у нас нет возможности отдавать электроэнергию на Крым, Херсон, Запорожскую область, так как выбиты все периферийные подстанции", – добавил врио губернатора.Балицкий отметил, что Советский Союз "построил объект, который натовцам просто так не достать, а если они будут пытаться это делать, нам есть чем ответить по противнику".Ранее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО".При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ситуацию, выразил мнение, что США передают в руки киевского режима возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, и для его развертывания может быть организована диверсия на Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли радиационные риски на ЗАЭСУдарные беспилотники перехвачены над ЗАЭСУровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли риски
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123914869_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_df1f9976b93e212bbfd3a9b04499550e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, сво, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, вооруженные силы россии, новости, заэс (запорожская атомная электростанция)
Могут ли украинские войска захватить Запорожскую АЭС – мнение
Балицкий: у противника нет никаких шансов захватить Запорожскую АЭС
14:31 28.06.2023 (обновлено: 14:39 28.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. У вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, АЭС работает в штатном режиме. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
"Они (ВСУ – ред.) бьют иногда по периферийным подстанциям. Сама станция под контролем, объект нормально работает. Никакой возможности у противника захватить эту станцию физически нет, об этом говорят и военные. Тем более, они (украинские войска – ред.) выдохлись абсолютно на своих бездарных контрнаступлениях, на которых потеряли свой самый ударный ресурс", – сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
По словам руководителя региона, ЗАЭС работает в штатном режиме.
"Для ее работы достаточно 10 метров (уровня воды в пруду-охладителе – ред.), мы имеем 11 метров 10 сантиметров. Работает она пока что сама на себя двумя блоками на малом режиме, потому что у нас нет возможности отдавать электроэнергию на Крым, Херсон, Запорожскую область, так как выбиты все периферийные подстанции", – добавил врио губернатора.
Балицкий отметил, что Советский Союз "построил объект, который натовцам просто так не достать, а если они будут пытаться это делать, нам есть чем ответить по противнику".
Ранее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО".
При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили
, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.
Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ситуацию, выразил мнение
, что США передают в руки киевского режима возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, и для его развертывания может быть организована диверсия на Запорожской АЭС.
Читайте также на РИА Новости Крым: