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Могут ли украинские войска захватить Запорожскую АЭС – мнение - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Могут ли украинские войска захватить Запорожскую АЭС – мнение
Могут ли украинские войска захватить Запорожскую АЭС – мнение - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Могут ли украинские войска захватить Запорожскую АЭС – мнение
У вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, АЭС работает в штатном режиме. Об этом заявил врио главы... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T14:31
2023-06-28T14:39
евгений балицкий
сво
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
вооруженные силы россии
новости
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. У вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, АЭС работает в штатном режиме. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.По словам руководителя региона, ЗАЭС работает в штатном режиме."Для ее работы достаточно 10 метров (уровня воды в пруду-охладителе – ред.), мы имеем 11 метров 10 сантиметров. Работает она пока что сама на себя двумя блоками на малом режиме, потому что у нас нет возможности отдавать электроэнергию на Крым, Херсон, Запорожскую область, так как выбиты все периферийные подстанции", – добавил врио губернатора.Балицкий отметил, что Советский Союз "построил объект, который натовцам просто так не достать, а если они будут пытаться это делать, нам есть чем ответить по противнику".Ранее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО".При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ситуацию, выразил мнение, что США передают в руки киевского режима возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, и для его развертывания может быть организована диверсия на Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли радиационные риски на ЗАЭСУдарные беспилотники перехвачены над ЗАЭСУровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли риски
запорожская область
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евгений балицкий, сво, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, вооруженные силы россии, новости, заэс (запорожская атомная электростанция)
Могут ли украинские войска захватить Запорожскую АЭС – мнение

Балицкий: у противника нет никаких шансов захватить Запорожскую АЭС

14:31 28.06.2023 (обновлено: 14:39 28.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. У вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, АЭС работает в штатном режиме. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

"Они (ВСУ – ред.) бьют иногда по периферийным подстанциям. Сама станция под контролем, объект нормально работает. Никакой возможности у противника захватить эту станцию физически нет, об этом говорят и военные. Тем более, они (украинские войска – ред.) выдохлись абсолютно на своих бездарных контрнаступлениях, на которых потеряли свой самый ударный ресурс", – сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

По словам руководителя региона, ЗАЭС работает в штатном режиме.
"Для ее работы достаточно 10 метров (уровня воды в пруду-охладителе – ред.), мы имеем 11 метров 10 сантиметров. Работает она пока что сама на себя двумя блоками на малом режиме, потому что у нас нет возможности отдавать электроэнергию на Крым, Херсон, Запорожскую область, так как выбиты все периферийные подстанции", – добавил врио губернатора.
Балицкий отметил, что Советский Союз "построил объект, который натовцам просто так не достать, а если они будут пытаться это делать, нам есть чем ответить по противнику".
Ранее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО".
При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.
Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ситуацию, выразил мнение, что США передают в руки киевского режима возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, и для его развертывания может быть организована диверсия на Запорожской АЭС.
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Евгений БалицкийСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская областьВооруженные силы РоссииНовостиЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)
 
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