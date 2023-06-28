https://crimea.ria.ru/20230628/mogut-li-ukrainskie-voyska-zakhvatit-zaporozhskuyu-aes--mnenie-1129690320.html

Могут ли украинские войска захватить Запорожскую АЭС – мнение

Могут ли украинские войска захватить Запорожскую АЭС – мнение - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Могут ли украинские войска захватить Запорожскую АЭС – мнение

У вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, АЭС работает в штатном режиме. Об этом заявил врио главы... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T14:31

2023-06-28T14:31

2023-06-28T14:39

евгений балицкий

сво

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

вооруженные силы россии

новости

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. У вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, АЭС работает в штатном режиме. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.По словам руководителя региона, ЗАЭС работает в штатном режиме."Для ее работы достаточно 10 метров (уровня воды в пруду-охладителе – ред.), мы имеем 11 метров 10 сантиметров. Работает она пока что сама на себя двумя блоками на малом режиме, потому что у нас нет возможности отдавать электроэнергию на Крым, Херсон, Запорожскую область, так как выбиты все периферийные подстанции", – добавил врио губернатора.Балицкий отметил, что Советский Союз "построил объект, который натовцам просто так не достать, а если они будут пытаться это делать, нам есть чем ответить по противнику".Ранее конгрессмены США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Среди "возможных" сценариев в документе значится не только применение Россией ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО".При этом конгрессмены в эфире телеканала C-SPAN конкретно уточнили, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.Практически одновременно президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя ситуацию, выразил мнение, что США передают в руки киевского режима возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, и для его развертывания может быть организована диверсия на Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли радиационные риски на ЗАЭСУдарные беспилотники перехвачены над ЗАЭСУровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 метра: есть ли риски

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2023

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евгений балицкий, сво, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, вооруженные силы россии, новости, заэс (запорожская атомная электростанция)