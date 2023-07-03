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Контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях - Шойгу
Контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях - Шойгу - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях - Шойгу
Украинская армия не достигла целей ни на одном из направлений в зоне СВО, потенциал ВСУ падает. Об этом на селекторном совещании в понедельник заявил глава... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T13:23
2023-07-03T13:23
2023-07-03T13:23
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. Украинская армия не достигла целей ни на одном из направлений в зоне СВО, потенциал ВСУ падает. Об этом на селекторном совещании в понедельник заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.По словам Шойгу, происходящее в зоне специальной военной операции свидетельствует о мастерстве российских бойцов и "явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия", поставленного Киеву.Он отметил, что, несмотря на потери, "украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление". Однако наступательный потенциал украинской армии существенно снижен российскими войсками.Министр добавил, что безуспешность своего контрнаступления ВСУ пытается компенсировать "за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Минимизировать потери среди мирного населения и спасти сотни жизней удается "благодаря профессиональным действиям наших военнослужащих", подчеркнул глава военного ведомства России.Ранее Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер". Читайте также на РИА Новости Крым:Все попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убитыМеня это бесит: Залужный о контрнаступлении ВСУ Бойцы группировки "Днепр" уничтожили две гаубицы и самоходку ВСУ
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новости, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, контрнаступление всу, сергей шойгу, министерство обороны рф
Контрнаступление ВСУ оказалось провальным на всех направлениях - Шойгу
Шойгу: ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. Украинская армия не достигла целей ни на одном из направлений в зоне СВО, потенциал ВСУ падает. Об этом на селекторном совещании в понедельник заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг", – сказал министр обороны.
По словам Шойгу, происходящее в зоне специальной военной операции свидетельствует о мастерстве российских бойцов и "явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия", поставленного Киеву.
Он отметил, что, несмотря на потери, "украинское руководство по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление". Однако наступательный потенциал украинской армии существенно снижен российскими войсками.
"Наши Вооруженные силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал", – заявил Шойгу.
Министр добавил, что безуспешность своего контрнаступления ВСУ пытается компенсировать "за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Минимизировать потери среди мирного населения и спасти сотни жизней удается "благодаря профессиональным действиям наших военнослужащих", подчеркнул глава военного ведомства России.
Ранее Шойгу прокомментировал
попытку мятежа ЧВК "Вагнер".
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