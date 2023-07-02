https://crimea.ria.ru/20230702/vse-popytki-nastupleniya-vsu-otrazheny---sotni-boevikov-ubity-1129760411.html

Все попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убиты

Все попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убиты - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Все попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убиты

Российские военные отразили все попытки наступления ВСУ на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях и уничтожили диверсионные группы, потери... РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T14:59

2023-07-02T14:59

2023-07-02T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Российские военные отразили все попытки наступления ВСУ на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях и уничтожили диверсионные группы, потери противника исчисляются сотнями убитых и раненых, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Донецкое и Краснолиманское направленияНа Донецком направлении успешно отражены одиннадцать атак противника в районах Артемовска, Водяного, Новобахмутовки, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой Народной Республики."Уничтожены до 360-ти украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, пять автомобилей, американское буксируемое орудие М119, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная гаубица "Гвоздика". В районах Северска и Григоровки уничтожены склады боеприпасов 92-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.На Краснолиманской линии отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Червона Диброва и Невское. Уничтожено до 95-ти боевиков, танк, боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, пикап, две гаубицы Д-30.Южно-Донецкая и Запорожская линии"На Южно-Донецком направлении отражена атака противника в районе Никольского ДНР. На Времевском выступе в районе Ровнополя уничтожена украинская ДРГ, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Макаровки. На Запорожском направлении нанесен удар по скоплениям живой силы и техники подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ в районах Пятихатки и Мирного.Потери противника на двух этих направлениях составили до 150-ти украинских боевиков убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица FH70.Купянск, Харьков, ХерсонНа Купянском направлении отражены две атаки противника, в районе луганской Стельмаховки пресечена деятельность украинских диверсантов. За сутки противник потерял до 40 боевиков, боевую бронимашину, два пикапа, гаубицу Д-20.Ране сообщалось о том, что на Херсонской линии за сутки уничтожено до двадцати украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские гаубицы М777. Подразделения ВСУ на Антоновском мосту в Херсонской области полностью уничтожены. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО уничтожила две ракеты Storm Shadow и 12 украинских БПЛАУничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направлениях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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