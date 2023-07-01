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Российская ПВО уничтожила две ракеты Storm Shadow и 12 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Российская ПВО уничтожила две ракеты Storm Shadow и 12 украинских БПЛА
Российская ПВО уничтожила две ракеты Storm Shadow и 12 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Российская ПВО уничтожила две ракеты Storm Shadow и 12 украинских БПЛА
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские дальнобойные ракеты Storm Shadow, пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 12... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T14:29
2023-07-01T14:29
сво
министерство обороны рф
пво
storm shadow
himars
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские дальнобойные ракеты Storm Shadow, пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар, Спорное и Володино Донецкой Народной Республики, а также Бердянск и Балочки Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4 845 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 430 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее в субботу Минобороны сообщило, что Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк". Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.Кроме этого, российские военные отразили 18 попыток ВСУ атаковать на трех направлениях и попытку высадки украинской ДРГ на остров Антоновский.Читайте также на РИА Новости Крым:Отражены 18 попыток атак и высадка диверсантов - потери ВСУ за суткиГрупповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230701/gruppirovka-dnepr-likvidirovala-esche-70-boevikov-vsu-i-zapadnuyu-tekhniku-1129745622.html
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сво, министерство обороны рф, пво, storm shadow, himars, запорожская область, донецкая народная республика (днр), беспилотник (бпла, дрон), новости
Российская ПВО уничтожила две ракеты Storm Shadow и 12 украинских БПЛА

Минобороны: российская ПВО сбила две крылатые ракеты Storm Shadow и 12 украинских дронов

14:29 01.07.2023
 
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские дальнобойные ракеты Storm Shadow, пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар, Спорное и Володино Донецкой Народной Республики, а также Бердянск и Балочки Запорожской области.
Автомат Калашникова - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
11:20
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Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4 845 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 430 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Ранее в субботу Минобороны сообщило, что Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк". Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Кроме этого, российские военные отразили 18 попыток ВСУ атаковать на трех направлениях и попытку высадки украинской ДРГ на остров Антоновский.
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СВОМинистерство обороны РФПВОStorm ShadowHIMARSЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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