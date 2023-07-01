https://crimea.ria.ru/20230701/rossiyskaya-pvo-unichtozhila-dve-rakety-storm-shadow-i-12-ukrainskikh-bpla-1129749059.html

Российская ПВО уничтожила две ракеты Storm Shadow и 12 украинских БПЛА

Российская ПВО уничтожила две ракеты Storm Shadow и 12 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Российская ПВО уничтожила две ракеты Storm Shadow и 12 украинских БПЛА

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские дальнобойные ракеты Storm Shadow, пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 12... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T14:29

2023-07-01T14:29

2023-07-01T14:29

сво

министерство обороны рф

пво

storm shadow

himars

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские дальнобойные ракеты Storm Shadow, пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 12 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар, Спорное и Володино Донецкой Народной Республики, а также Бердянск и Балочки Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4 845 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 430 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее в субботу Минобороны сообщило, что Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк". Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в оборонном ведомстве.Кроме этого, российские военные отразили 18 попыток ВСУ атаковать на трех направлениях и попытку высадки украинской ДРГ на остров Антоновский.Читайте также на РИА Новости Крым:Отражены 18 попыток атак и высадка диверсантов - потери ВСУ за суткиГрупповой удар нанесен по пунктам управления группы ВСУ "Донецк"Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230701/gruppirovka-dnepr-likvidirovala-esche-70-boevikov-vsu-i-zapadnuyu-tekhniku-1129745622.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, пво, storm shadow, himars, запорожская область, донецкая народная республика (днр), беспилотник (бпла, дрон), новости