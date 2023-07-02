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Подразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены - Минобороны - РИА Новости Крым, 02.07.2023
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Подразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены - Минобороны
Подразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены - Минобороны - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Подразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены - Минобороны
Подразделения ВСУ на Антоновском мосту в Херсонской области полностью уничтожены, заяавили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T13:30
2023-07-02T13:36
херсонская область
антоновский мост
всу (вооруженные силы украины)
сво
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Подразделения ВСУ на Антоновском мосту в Херсонской области полностью уничтожены, заяавили в воскресенье в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в течение суток на херсонской линии также уничтожено до двадцати украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские гаубицы М777. Ранее о полной зачистке подразделений ВСУ на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста в Херсонской области сообщил врио губернатора Владимир Сальдо. О попытках украинских сил переправиться через Днепр в районе Антоновского моста и спрятаться под сохранившимися пролетами СМИ сообщали с начала недели. Владимир Сальдо заявлял, что "российские артиллеристы группировки "Днепр" успешно топят лодки, на которых боевики пытаются переправиться на левый берег". Антоновский мост — единственный автомобильный мост, соединявший Херсон, находящийся на правобережье Днепра, с частью Херсонской области на другом берегу. В ноябре 2022 года два пролета Антоновского моста были разрушены.Читайте также на РИА Новости Крым: Группировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста Украинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров Антоновский Группировка "Днепр" нанесла удары по позициям ВСУ, уничтожены 3 гаубицы
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херсонская область, антоновский мост, всу (вооруженные силы украины), сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии
Подразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены - Минобороны

Минобороны: завершено уничтожение подразделений ВСУ в районе Антоновского моста

13:30 02.07.2023 (обновлено: 13:36 02.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДва пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены
Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Подразделения ВСУ на Антоновском мосту в Херсонской области полностью уничтожены, заяавили в воскресенье в Минобороны РФ.

"На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в течение суток на херсонской линии также уничтожено до двадцати украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские гаубицы М777.
Ранее о полной зачистке подразделений ВСУ на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста в Херсонской области сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
О попытках украинских сил переправиться через Днепр в районе Антоновского моста и спрятаться под сохранившимися пролетами СМИ сообщали с начала недели. Владимир Сальдо заявлял, что "российские артиллеристы группировки "Днепр" успешно топят лодки, на которых боевики пытаются переправиться на левый берег".
Антоновский мост — единственный автомобильный мост, соединявший Херсон, находящийся на правобережье Днепра, с частью Херсонской области на другом берегу. В ноябре 2022 года два пролета Антоновского моста были разрушены.
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Херсонская областьАнтоновский мостВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОМинистерство обороны РФНовостиВооруженные силы России
 
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