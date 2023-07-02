https://crimea.ria.ru/20230702/podrazdeleniya-vsu-na-antonovskom-mostu--unichtozheny---minoborony-1129759365.html

Подразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены - Минобороны

Подразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены - Минобороны - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Подразделения ВСУ на Антоновском мосту уничтожены - Минобороны

Подразделения ВСУ на Антоновском мосту в Херсонской области полностью уничтожены, заяавили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T13:30

2023-07-02T13:30

2023-07-02T13:36

херсонская область

антоновский мост

всу (вооруженные силы украины)

сво

министерство обороны рф

новости

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Подразделения ВСУ на Антоновском мосту в Херсонской области полностью уничтожены, заяавили в воскресенье в Минобороны РФ.По данным Минобороны, в течение суток на херсонской линии также уничтожено до двадцати украинских военнослужащих, два автомобиля и две американские гаубицы М777. Ранее о полной зачистке подразделений ВСУ на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста в Херсонской области сообщил врио губернатора Владимир Сальдо. О попытках украинских сил переправиться через Днепр в районе Антоновского моста и спрятаться под сохранившимися пролетами СМИ сообщали с начала недели. Владимир Сальдо заявлял, что "российские артиллеристы группировки "Днепр" успешно топят лодки, на которых боевики пытаются переправиться на левый берег". Антоновский мост — единственный автомобильный мост, соединявший Херсон, находящийся на правобережье Днепра, с частью Херсонской области на другом берегу. В ноябре 2022 года два пролета Антоновского моста были разрушены.Читайте также на РИА Новости Крым: Группировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста Украинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров Антоновский Группировка "Днепр" нанесла удары по позициям ВСУ, уничтожены 3 гаубицы

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, антоновский мост, всу (вооруженные силы украины), сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии