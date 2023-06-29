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Что сейчас происходит на Антоновском мосту в Херсонской области – Сальдо
Что сейчас происходит на Антоновском мосту в Херсонской области – Сальдо - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Что сейчас происходит на Антоновском мосту в Херсонской области – Сальдо
Украинские войска не создавали никаких плацдармов в районе Антоновского моста в Херсонской области, российские артиллеристы группировки "Днепр" успешно топят... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T11:44
2023-06-29T11:44
2023-06-29T11:44
новости
херсонская область
антоновский мост
владимир сальдо
армия и флот
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Украинские войска не создавали никаких плацдармов в районе Антоновского моста в Херсонской области, российские артиллеристы группировки "Днепр" успешно топят лодки, на которых боевики пытаются переправиться на левый берег. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По информации Сальдо, за последние двое суток артиллеристы группировки войск "Днепр" потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более 30 украинских военных для последующей высадки у опор моста на левом берегу. Кроме того, минувшей ночью российские войска уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег.Также на правом берегу уничтожены отряд противника, готовившийся к переправе, три артиллерийские позиции, с которых велся обстрел левого берега, а в воздухе – два беспилотника "Фурия", корректировавшие огонь.Антоновский мост — единственный автомобильный мост, соединяющий Херсон, находящийся на западной стороне Днепра, с частью Херсонской области на другом берегу. Обеспечивает транспортную связь города с Алешками, Голой Пристанью и другими населенными пунктами левобережья.Протяженность моста – 1366 метров, ширина – 25 метров, ширина проезжей части — 20,5 метра. Мост стоит на 31 опоре, имеет 30 пролетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского мостаГруппировка "Днепр" бьет противника - ВСУ потеряли еще 50 боевиковУкраинская ДРГ уничтожена при попытке высадки на остров Антоновский
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, антоновский мост, владимир сальдо, армия и флот, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии
Что сейчас происходит на Антоновском мосту в Херсонской области – Сальдо
Сальдо: ВС РФ потопили шесть лодок, на которых противник пытался переправиться через Днепр
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Украинские войска не создавали никаких плацдармов в районе Антоновского моста в Херсонской области, российские артиллеристы группировки "Днепр" успешно топят лодки, на которых боевики пытаются переправиться на левый берег. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Хочу сделать повторное заявление по Антоновскому мосту — никаких плацдармов противник там не создал и никакого наступательного потенциала у него нет", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Сальдо, за последние двое суток артиллеристы группировки войск "Днепр" потопили шесть лодок, на которых пытались переправиться более 30 украинских военных для последующей высадки у опор моста на левом берегу. Кроме того, минувшей ночью российские войска уничтожили загруженную лодку, на которой боевики пытались эвакуироваться из-под моста на правый берег.
Также на правом берегу уничтожены отряд противника, готовившийся к переправе, три артиллерийские позиции, с которых велся обстрел левого берега, а в воздухе – два беспилотника "Фурия", корректировавшие огонь.
"Ситуация под контролем, наши ребята твердо стоят на своих позициях и успешно выполняют поставленные боевые задачи", - добавил врио губернатора.
Антоновский мост — единственный автомобильный мост, соединяющий Херсон, находящийся на западной стороне Днепра, с частью Херсонской области на другом берегу. Обеспечивает транспортную связь города с Алешками, Голой Пристанью и другими населенными пунктами левобережья.
Протяженность моста – 1366 метров, ширина – 25 метров, ширина проезжей части — 20,5 метра. Мост стоит на 31 опоре, имеет 30 пролетов.
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