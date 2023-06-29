https://crimea.ria.ru/20230629/gruppirovka-dnepr--bet-protivnika---vsu-poteryali-esche-50-boevikov-1129705937.html

Группировка "Днепр" бьет противника - ВСУ потеряли еще 50 боевиков

Группировка "Днепр" бьет противника - ВСУ потеряли еще 50 боевиков - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Группировка "Днепр" бьет противника - ВСУ потеряли еще 50 боевиков

В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили 28 боевиков, еще 22 противник потерял ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T10:31

2023-06-29T10:31

2023-06-29T10:31

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

сво

группировка войск "днепр"

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили 28 боевиков, еще 22 противник потерял ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне ликвидирован склад с боеприпасами ВСУ и семь украинских боевиков, еще четверо получили ранения.На Херсонском направлении российские военные разбили 120-мм минометный расчет с боекомплектом и восемь военнослужащих ВСУ, еще десять боевиков ранены.Накануне военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили два плавсредства, минометный расчет и гаубицу. Потери ВСУ составили 42 боевика убитыми, 28-ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского мостаУспехи группировки войск "Днепр" в Херсонской области за суткиВ Херсонской области активизировались обстрелы со стороны Украины

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херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, группировка войск "днепр", херсонская область