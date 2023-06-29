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Группировка "Днепр" бьет противника - ВСУ потеряли еще 50 боевиков - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Группировка "Днепр" бьет противника - ВСУ потеряли еще 50 боевиков
Группировка "Днепр" бьет противника - ВСУ потеряли еще 50 боевиков - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Группировка "Днепр" бьет противника - ВСУ потеряли еще 50 боевиков
В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили 28 боевиков, еще 22 противник потерял ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T10:31
2023-06-29T10:31
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
группировка войск "днепр"
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили 28 боевиков, еще 22 противник потерял ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне ликвидирован склад с боеприпасами ВСУ и семь украинских боевиков, еще четверо получили ранения.На Херсонском направлении российские военные разбили 120-мм минометный расчет с боекомплектом и восемь военнослужащих ВСУ, еще десять боевиков ранены.Накануне военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили два плавсредства, минометный расчет и гаубицу. Потери ВСУ составили 42 боевика убитыми, 28-ранеными.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского мостаУспехи группировки войск "Днепр" в Херсонской области за суткиВ Херсонской области активизировались обстрелы со стороны Украины
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Новости
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новости, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, группировка войск "днепр", херсонская область
Группировка "Днепр" бьет противника - ВСУ потеряли еще 50 боевиков

ВСУ потеряли еще полсотни боевиков убитыми и ранеными на Херсонском фронте

10:31 29.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили 28 боевиков, еще 22 противник потерял ранеными. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне ликвидирован склад с боеприпасами ВСУ и семь украинских боевиков, еще четверо получили ранения.
На Херсонском направлении российские военные разбили 120-мм минометный расчет с боекомплектом и восемь военнослужащих ВСУ, еще десять боевиков ранены.

"На Каховском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Когнаровки, потери: 13 военнослужащих ВСУ погибли, восемь получили ранения различной степени тяжести, одна единица автомобильной техники выведена из строя", - сказано в сводке.

Накануне военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили два плавсредства, минометный расчет и гаубицу. Потери ВСУ составили 42 боевика убитыми, 28-ранеными.
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