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Группировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Группировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста
Группировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Группировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста
Российские военные успешно отражают атаки украинских боевиков в районе Антоновского моста. Об этом рассказал боец группировки "Днепр". РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T08:35
2023-06-29T08:35
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
группировка войск "днепр"
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российские военные успешно отражают атаки украинских боевиков в районе Антоновского моста. Об этом рассказал боец группировки "Днепр".Противник несет огромные потери в живой силе и технике, не считаясь с жизнями своих граждан, отметил боец.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщения украинских СМИ о том, что их войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. В своем Telegram-канале он разместил видео, на котором видно, что вокруг моста нет скоплений вооруженных сил и никаких боев не происходит.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направленияхСотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии России
https://crimea.ria.ru/20230628/ukrainskaya-drg-unichtozhena-pri-popytke-vysadki-na-ostrov-antonovskiy-1129691808.html
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новости, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, группировка войск "днепр", херсонская область, владимир сальдо
Группировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста

Группировка "Днепр" успешно отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста

08:35 29.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российские военные успешно отражают атаки украинских боевиков в районе Антоновского моста. Об этом рассказал боец группировки "Днепр".

"Умелыми действиями подразделений группировки войск "Днепр" отражаются все попытки атак ВСУ в районе Антоновского моста", - говорит он.

Противник несет огромные потери в живой силе и технике, не считаясь с жизнями своих граждан, отметил боец.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщения украинских СМИ о том, что их войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. В своем Telegram-канале он разместил видео, на котором видно, что вокруг моста нет скоплений вооруженных сил и никаких боев не происходит.
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