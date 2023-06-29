https://crimea.ria.ru/20230629/gruppirovka-dnepr-otrazhaet-ataki-vsu-v-rayone-antonovskogo-mosta-1129703869.html

Группировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста

Группировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Группировка "Днепр" отражает атаки ВСУ в районе Антоновского моста

Российские военные успешно отражают атаки украинских боевиков в районе Антоновского моста. Об этом рассказал боец группировки "Днепр". РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T08:35

2023-06-29T08:35

2023-06-29T08:35

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

сво

группировка войск "днепр"

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российские военные успешно отражают атаки украинских боевиков в районе Антоновского моста. Об этом рассказал боец группировки "Днепр".Противник несет огромные потери в живой силе и технике, не считаясь с жизнями своих граждан, отметил боец.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг сообщения украинских СМИ о том, что их войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. В своем Telegram-канале он разместил видео, на котором видно, что вокруг моста нет скоплений вооруженных сил и никаких боев не происходит.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направленияхСотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии России

https://crimea.ria.ru/20230628/ukrainskaya-drg-unichtozhena-pri-popytke-vysadki-na-ostrov-antonovskiy-1129691808.html

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, группировка войск "днепр", херсонская область, владимир сальдо