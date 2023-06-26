Информация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк
Владимир Сальдо: укроСМИ продвигают фейки о высадке десанта под Антоновским мостом
13:27 26.06.2023 (обновлено: 13:34 26.06.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДва пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опровергает сообщения украинских СМИ о том, что их войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. В своем Telegram-канале он разместил видео, на котором видно, что вокруг моста нет скоплений вооруженных сил и никаких боев не происходит.
"Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке. Не исключено, что противник будет продолжать посылать своих солдат, как мясо на убой, под Антоновский мост. Всех их ожидает такая же участь, как и их предшественников".
По словам Сальдо, на фоне многочисленных неудач на фронте вражеская пропаганда усиливает поток лжи и дезинформации. Врио губернатора еще раз призывает граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что группировка войск "Днепр" отражает все попытки противника высадиться на левом берегу. За прошедшие сутки группировка войск "Днепр" в островной зоне уничтожила одно плавсредство противника, 24 июня при попытке десанта пущены на дно три лодки ВСУ. Продвижения врага на данном участке линии боевого соприкосновения не допущено.
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