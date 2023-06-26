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Информация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Информация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк
Информация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Информация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опровергает сообщения украинских СМИ о том, что их войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T13:27
2023-06-26T13:34
новости
херсонская область
алешки
владимир сальдо
антоновский мост
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опровергает сообщения украинских СМИ о том, что их войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. В своем Telegram-канале он разместил видео, на котором видно, что вокруг моста нет скоплений вооруженных сил и никаких боев не происходит.По словам Сальдо, на фоне многочисленных неудач на фронте вражеская пропаганда усиливает поток лжи и дезинформации. Врио губернатора еще раз призывает граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что группировка войск "Днепр" отражает все попытки противника высадиться на левом берегу. За прошедшие сутки группировка войск "Днепр" в островной зоне уничтожила одно плавсредство противника, 24 июня при попытке десанта пущены на дно три лодки ВСУ. Продвижения врага на данном участке линии боевого соприкосновения не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны УкраиныСальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по ГеническуВСУ ударили ракетами Storm Shadow по жилым домам в Геническе и Скадовске
https://crimea.ria.ru/20230625/boeviki-udarili-po-biznes-tsentru-v-donetske-iz-rszo-est-pogibshiy-1129616811.html
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Новости
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новости, херсонская область, алешки, владимир сальдо, антоновский мост, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины)
Информация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк

Владимир Сальдо: укроСМИ продвигают фейки о высадке десанта под Антоновским мостом

13:27 26.06.2023 (обновлено: 13:34 26.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДва пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены
Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опровергает сообщения украинских СМИ о том, что их войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. В своем Telegram-канале он разместил видео, на котором видно, что вокруг моста нет скоплений вооруженных сил и никаких боев не происходит.
"Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке. Не исключено, что противник будет продолжать посылать своих солдат, как мясо на убой, под Антоновский мост. Всех их ожидает такая же участь, как и их предшественников".
По словам Сальдо, на фоне многочисленных неудач на фронте вражеская пропаганда усиливает поток лжи и дезинформации. Врио губернатора еще раз призывает граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что группировка войск "Днепр" отражает все попытки противника высадиться на левом берегу. За прошедшие сутки группировка войск "Днепр" в островной зоне уничтожила одно плавсредство противника, 24 июня при попытке десанта пущены на дно три лодки ВСУ. Продвижения врага на данном участке линии боевого соприкосновения не допущено.
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