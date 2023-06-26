https://crimea.ria.ru/20230626/informatsiya-o-vysadke-vsu-pod-antonovskim-mostom--feyk-1129629586.html

Информация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк

Информация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Информация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опровергает сообщения украинских СМИ о том, что их войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T13:27

2023-06-26T13:27

2023-06-26T13:34

новости

херсонская область

алешки

владимир сальдо

антоновский мост

группировка войск "днепр"

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125339194_18:0:1262:700_1920x0_80_0_0_1d05699c53baf0f8ecb43b7f35971b70.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опровергает сообщения украинских СМИ о том, что их войска якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. В своем Telegram-канале он разместил видео, на котором видно, что вокруг моста нет скоплений вооруженных сил и никаких боев не происходит.По словам Сальдо, на фоне многочисленных неудач на фронте вражеская пропаганда усиливает поток лжи и дезинформации. Врио губернатора еще раз призывает граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что группировка войск "Днепр" отражает все попытки противника высадиться на левом берегу. За прошедшие сутки группировка войск "Днепр" в островной зоне уничтожила одно плавсредство противника, 24 июня при попытке десанта пущены на дно три лодки ВСУ. Продвижения врага на данном участке линии боевого соприкосновения не допущено.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны УкраиныСальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по ГеническуВСУ ударили ракетами Storm Shadow по жилым домам в Геническе и Скадовске

https://crimea.ria.ru/20230625/boeviki-udarili-po-biznes-tsentru-v-donetske-iz-rszo-est-pogibshiy-1129616811.html

херсонская область

алешки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, алешки, владимир сальдо, антоновский мост, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины)