https://crimea.ria.ru/20230623/saldo-soobschil-o-pogibshikh-posle-udara-vsu-po-genichesku-1129589064.html

Сальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по Геническу

Сальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по Геническу - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Сальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по Геническу

Как минимум два человека погибли в результате ракетного удара украинских боевиков по жилому сектору в Геническе, сообщил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T17:04

2023-06-23T17:04

2023-06-23T17:13

владимир сальдо

геническ

скадовск

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новые регионы россии

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Как минимум два человека погибли в результате ракетного удара украинских боевиков по жилому сектору в Геническе, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Число пострадавших пока неизвестно, добавил руководитель региона.В пятницу вооруженные силы Украины нанесли удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска Херсонской области крылатыми ракетами Storm Shadow. Предположительно выпущено четыре английские ракеты.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, за прошедшие сутки украинские боевики обстреляли из артиллерии десять населенных пунктов левого берега Херсонщины, в том числе Алешки, Днепряны, Новую Каховку, Каховку, Казачьи Лагеря. По жилым массивам и гражданской инфраструктуре выпущено 72 снаряда.В ночь на 22 июня ВСУ обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУРоссийская ПВО сбила американские управляемые авиабомбы JDAMМинометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталов

геническ

скадовск

новые регионы россии

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, геническ, скадовск, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новые регионы россии, херсонская область