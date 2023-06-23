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Сальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по Геническу - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Сальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по Геническу
Сальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по Геническу - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Сальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по Геническу
Как минимум два человека погибли в результате ракетного удара украинских боевиков по жилому сектору в Геническе, сообщил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T17:04
2023-06-23T17:13
владимир сальдо
геническ
скадовск
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новые регионы россии
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Как минимум два человека погибли в результате ракетного удара украинских боевиков по жилому сектору в Геническе, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Число пострадавших пока неизвестно, добавил руководитель региона.В пятницу вооруженные силы Украины нанесли удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска Херсонской области крылатыми ракетами Storm Shadow. Предположительно выпущено четыре английские ракеты.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, за прошедшие сутки украинские боевики обстреляли из артиллерии десять населенных пунктов левого берега Херсонщины, в том числе Алешки, Днепряны, Новую Каховку, Каховку, Казачьи Лагеря. По жилым массивам и гражданской инфраструктуре выпущено 72 снаряда.В ночь на 22 июня ВСУ обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУРоссийская ПВО сбила американские управляемые авиабомбы JDAMМинометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталов
геническ
скадовск
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владимир сальдо, геническ, скадовск, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новые регионы россии, херсонская область
Сальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по Геническу

Сальдо: как минимум два человека погибли в результате удара ВСУ по Геническу

17:04 23.06.2023 (обновлено: 17:13 23.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрио главы Херсонской области Владимир Сальдо
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Как минимум два человека погибли в результате ракетного удара украинских боевиков по жилому сектору в Геническе, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"ВСУ нанесли ракетный удар по частному сектору в Геническе. Погиб один гражданский. По информации наших корреспондентов с места происшествия, во время удара хозяин дома находился внутри. В результате полученных травм он скончался на месте", -написал Сальдо в своем Telegram-канале и добавил, что впоследствии стало известно о гибели еще одного мирного жителя.
Число пострадавших пока неизвестно, добавил руководитель региона.
В пятницу вооруженные силы Украины нанесли удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска Херсонской области крылатыми ракетами Storm Shadow. Предположительно выпущено четыре английские ракеты.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, за прошедшие сутки украинские боевики обстреляли из артиллерии десять населенных пунктов левого берега Херсонщины, в том числе Алешки, Днепряны, Новую Каховку, Каховку, Казачьи Лагеря. По жилым массивам и гражданской инфраструктуре выпущено 72 снаряда.
В ночь на 22 июня ВСУ обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога возле пункта пропуска "Чонгар", специалисты уже приступили к ее восстановлению. Жертв и пострадавших нет. Следующий между регионами транспорт направляется через другие пункты пропуска.
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Владимир СальдоГеническСкадовскПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовые регионы РоссииХерсонская область
 
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