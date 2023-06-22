https://crimea.ria.ru/20230622/razrushenie-chongarskogo-mosta-ekspert-nazval-prichinu-udara-vsu-1129568692.html
Разрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУ
Разрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУ - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Разрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУ
Ракетный удар по Чонгарскому мосту является типичным террористическим актом, к которым зачастую прибегает киевский режим. Также этой атакой Киев хотел показать, РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T18:38
2023-06-22T18:38
2023-06-22T18:38
эксклюзивы риа новости крым
чонгарский мост
удар всу по мосту на чонгаре
крым
сво
мнения
алексей подберезкин
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/16/1129568574_0:17:795:464_1920x0_80_0_0_b3791c3408754b90e68b1344c56f6b50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ракетный удар по Чонгарскому мосту является типичным террористическим актом, к которым зачастую прибегает киевский режим. Также этой атакой Киев хотел показать, прежде всего, западному сообществу, что не отказался от планов захватить Крым. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин."Это типичное террористическое мероприятие, которое бессмысленно не только с военной точки зрения, но и с точки зрения повреждения инфраструктуры. Потому что ракетой стоимостью миллион долларов (предположительно, удар был нанесен ракетами Storm Shadow – ред.) лупить по мосту безо всякого шанса его уничтожить – просто нелогично", - сказал аналитик.По его словам, киевский режим старается использовать все возможные средства именно против гражданской инфраструктуры и мирного населения, потому что в таком случае шансов произвести серьезные разрушения гораздо больше, чем при попытках поразить хорошо защищенные военные объекты.Кроме того, на фоне неудачно начавшегося контрнаступления Киев ударом по Чонгарскому мосту попытался продемонстрировать свои претензии на захват Крыма, считает Подберезкин.В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, повреждено дорожное полотно, обошлось без жертв.По предварительной оценке, использовались крылатые ракеты Storm Shadow, которые были произведены во Франции, с соответствующей маркировкой SCALP-EG.Сразу после ночного удара специалисты приступили к обследованию транспортного перехода, они выясняют, есть ли возможность движения по нему.При этом сухопутное транспортное сообщение с Крымом продолжается, но временно осуществляется по остальным двум пунктам пропуска.Рейсовые автобусы, следовавшие ранее через пункт пропуска "Джанкой", переориентированы на КПП "Армянск", грузовики - на "Перекоп". Как заявили власти, цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться.При этом на ход специальной военной операции удар украинских боевиков по Чонгарскому мосту не повлияет, поскольку существуют другие сухопутные пути в Крым, заявил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту сразу четыре ракеты – подробностиЧонгарский мост в Крым: где расположен и чем важенУдар по Чонгарскому мосту: как изменилось движение автобусов и фур
https://crimea.ria.ru/20230622/chongarskiy-most-v-krym-gde-raspolozhen-i-chem-vazhen--1129549010.html
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/16/1129568574_73:0:692:464_1920x0_80_0_0_342048e8a0a4033f2d6f4cb3698cf3ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
чонгарский мост, удар всу по мосту на чонгаре, крым, сво, мнения, алексей подберезкин, всу (вооруженные силы украины), украина
Разрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУ
Эксперт Подберезкин: ударом по Чонгарскому мосту ВСУ подчеркивают намерение захватить Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Ракетный удар по Чонгарскому мосту является типичным террористическим актом, к которым зачастую прибегает киевский режим. Также этой атакой Киев хотел показать, прежде всего, западному сообществу, что не отказался от планов захватить Крым. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.
"Это типичное террористическое мероприятие, которое бессмысленно не только с военной точки зрения, но и с точки зрения повреждения инфраструктуры. Потому что ракетой стоимостью миллион долларов (предположительно, удар был нанесен ракетами Storm Shadow – ред.) лупить по мосту безо всякого шанса его уничтожить – просто нелогично", - сказал аналитик.
По его словам, киевский режим старается использовать все возможные средства именно против гражданской инфраструктуры и мирного населения, потому что в таком случае шансов произвести серьезные разрушения гораздо больше, чем при попытках поразить хорошо защищенные военные объекты.
Кроме того, на фоне неудачно начавшегося контрнаступления Киев ударом по Чонгарскому мосту попытался продемонстрировать свои претензии на захват Крыма, считает Подберезкин.
"Им важно показать западному сборищу, что активность их действий распространяется и на Крым. Можно запустить пару беспилотников, которые будут наверняка сбиты, либо ударить безо всякой военной эффективности по дороге или мосту, и тем самым продемонстрировать, что затею захватить Крым они не оставили, хотя обещанные ими сроки "освобождения" полуострова постоянно откладываются", - пояснил эксперт.
В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту,
повреждено дорожное полотно, обошлось без жертв.
По предварительной оценке, использовались крылатые ракеты Storm Shadow, которые были произведены во Франции, с соответствующей маркировкой SCALP-EG.
Сразу после ночного удара специалисты приступили к обследованию транспортного перехода, они выясняют, есть ли возможность движения по нему.
При этом сухопутное транспортное сообщение с Крымом продолжается
, но временно осуществляется по остальным двум пунктам пропуска.
Рейсовые автобусы, следовавшие ранее через пункт пропуска "Джанкой", переориентированы на КПП "Армянск", грузовики - на "Перекоп". Как заявили власти, цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться.
При этом на ход специальной военной операции удар украинских боевиков по Чонгарскому мосту не повлияет
, поскольку существуют другие сухопутные пути в Крым, заявил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Читайте также на РИА Новости Крым: