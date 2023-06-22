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ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту сразу четыре ракеты - подробности - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту сразу четыре ракеты - подробности
ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту сразу четыре ракеты - подробности - РИА Новости Крым, 22.06.2023
ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту сразу четыре ракеты - подробности
ВСУ выпустили по Чонграскому мосту четыре ракеты, на осколках французская маркировка, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя военного следственного... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T12:12
2023-06-22T12:21
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СИМФЕПОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. ВСУ выпустили по Чонграскому мосту четыре ракеты, на осколках французская маркировка, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя военного следственного управления Следственного комитета по Объединенной группировке войск.По его данным, в дорожное полотно попал только один боеприпас. С места изъяты осколки с маркировкой, указывающей на то, что как минимум одна из ракет произведена во Франции.В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, повреждено дорожное полотно, обошлось без жертв. Сразу после ночного удара специалисты приступили к обследованию транспортного перехода, они выясняют, есть ли возможность движения по нему. При этом сухопутное транспортное сообщение с Крымом продолжается, но временно осуществляется по остальным двум пунктам пропуска. Рейсовые автобусы, следовавшие ранее через пункт пропуска "Джанкой", переориентированы на КПП "Армянск", грузовики - на "Перекоп". Как заявили власти, цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться.При этом на ход специальной военной операции удар украинских боевиков по Чонгарскому мосту не повлияет, поскольку существуют другие сухопутные пути в Крым, заявил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым полностью обеспечен топливом и продуктами – властиЧонгарский мост в Крым: где расположен и чем важенУдар ВСУ по Чонгарскому мосту: разрушения, схемы объезда и последствия
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новости, новости крыма, сво, херсонская область, обстрелы всу, удар всу по мосту на чонгаре, владимир сальдо
ВСУ выпустили по Чонгарскому мосту сразу четыре ракеты - подробности

Следком: ВСУ ударили по Чонгарскому мосту сразу четырьмя ракетами

12:12 22.06.2023 (обновлено: 12:21 22.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту
ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕПОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. ВСУ выпустили по Чонграскому мосту четыре ракеты, на осколках французская маркировка, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя военного следственного управления Следственного комитета по Объединенной группировке войск.
"По предварительным данным, зафиксировано четыре прилета неустановленных ракет", - констатировал представитель Следкома.
По его данным, в дорожное полотно попал только один боеприпас. С места изъяты осколки с маркировкой, указывающей на то, что как минимум одна из ракет произведена во Франции.
В ночь на 22 июня ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту, повреждено дорожное полотно, обошлось без жертв. Сразу после ночного удара специалисты приступили к обследованию транспортного перехода, они выясняют, есть ли возможность движения по нему. При этом сухопутное транспортное сообщение с Крымом продолжается, но временно осуществляется по остальным двум пунктам пропуска. Рейсовые автобусы, следовавшие ранее через пункт пропуска "Джанкой", переориентированы на КПП "Армянск", грузовики - на "Перекоп". Как заявили власти, цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться.
При этом на ход специальной военной операции удар украинских боевиков по Чонгарскому мосту не повлияет, поскольку существуют другие сухопутные пути в Крым, заявил в среду врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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