Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВО
Сальдо: повреждение Чонгарского моста не повлияет на ход СВО – есть другие пути в Крым
09:31 22.06.2023 (обновлено: 10:54 22.06.2023)
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоЧонгарский мост
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Удар украинских боевиков по Чонгарскому мосту не повлияет на ход специальной военной операции, поскольку существуют другие сухопутные пути в Крым. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Повреждение ракетами мостов, соединяющих Крым и Херсонскую область – очередное совершенно бессмысленное действие, осуществленное киевским режимом по указке из Лондона. На ходе спецоперации это никак не отразится – есть другие сухопутные пути в Крым, пусть и немного более длинные", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Он заверил, что транспортное сообщение с Крымом продолжается. При этом цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться, добавил Сальдо и отметил, что уже сейчас правительство РФ принимает меры к ликвидации повреждений мостовых переходов.
Также, по словам врио губернатора, символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня – в годовщину начала Великой Отечественной войны.
"Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией. Но и конец у них будет одинаковый", – заключил он.
В ночь на четверг ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту. По словам главы республики Сергея Аксенова, пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.
Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.
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