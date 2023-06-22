https://crimea.ria.ru/20230622/kak-udar-po-chongarskomu-mostu-povliyaet-na-khod-svo-1129546710.html

Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВО

Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВО - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВО

Удар украинских боевиков по Чонгарскому мосту не повлияет на ход специальной военной операции, поскольку существуют другие сухопутные пути в Крым. Об этом... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T09:31

2023-06-22T09:31

2023-06-22T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Удар украинских боевиков по Чонгарскому мосту не повлияет на ход специальной военной операции, поскольку существуют другие сухопутные пути в Крым. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Он заверил, что транспортное сообщение с Крымом продолжается. При этом цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться, добавил Сальдо и отметил, что уже сейчас правительство РФ принимает меры к ликвидации повреждений мостовых переходов.Также, по словам врио губернатора, символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня – в годовщину начала Великой Отечественной войны.В ночь на четверг ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту. По словам главы республики Сергея Аксенова, пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.Читайте также на РИА Новости Крым:Чонгарский мост в Крым: где расположен и чем важенАксенов об ударе по Чонгарскому мосту: есть ли движение в КрымВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым

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