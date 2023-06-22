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Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВО - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВО
Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВО - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВО
Удар украинских боевиков по Чонгарскому мосту не повлияет на ход специальной военной операции, поскольку существуют другие сухопутные пути в Крым. Об этом... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T09:31
2023-06-22T10:54
чонгар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Удар украинских боевиков по Чонгарскому мосту не повлияет на ход специальной военной операции, поскольку существуют другие сухопутные пути в Крым. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Он заверил, что транспортное сообщение с Крымом продолжается. При этом цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться, добавил Сальдо и отметил, что уже сейчас правительство РФ принимает меры к ликвидации повреждений мостовых переходов.Также, по словам врио губернатора, символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня – в годовщину начала Великой Отечественной войны.В ночь на четверг ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту. По словам главы республики Сергея Аксенова, пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.Читайте также на РИА Новости Крым:Чонгарский мост в Крым: где расположен и чем важенАксенов об ударе по Чонгарскому мосту: есть ли движение в КрымВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым
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Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВО

Сальдо: повреждение Чонгарского моста не повлияет на ход СВО – есть другие пути в Крым

09:31 22.06.2023 (обновлено: 10:54 22.06.2023)
 
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоЧонгарский мост
Чонгарский мост
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Удар украинских боевиков по Чонгарскому мосту не повлияет на ход специальной военной операции, поскольку существуют другие сухопутные пути в Крым. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Повреждение ракетами мостов, соединяющих Крым и Херсонскую область – очередное совершенно бессмысленное действие, осуществленное киевским режимом по указке из Лондона. На ходе спецоперации это никак не отразится – есть другие сухопутные пути в Крым, пусть и немного более длинные", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Он заверил, что транспортное сообщение с Крымом продолжается. При этом цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться, добавил Сальдо и отметил, что уже сейчас правительство РФ принимает меры к ликвидации повреждений мостовых переходов.
Также, по словам врио губернатора, символично, что этот варварский акт киевский режим осуществил именно утром 22 июня – в годовщину начала Великой Отечественной войны.
"Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией. Но и конец у них будет одинаковый", – заключил он.
В ночь на четверг ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту. По словам главы республики Сергея Аксенова, пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.
Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.
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