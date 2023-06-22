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Удар по Чонгарскому мосту: как изменилось движение автобусов и фур - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Удар по Чонгарскому мосту: как изменилось движение автобусов и фур
Удар по Чонгарскому мосту: как изменилось движение автобусов и фур - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Удар по Чонгарскому мосту: как изменилось движение автобусов и фур
В связи с повреждением Чонгарского моста транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью временно осуществляется через пункты пропуска Армянск и... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T09:41
2023-06-22T10:53
чонгар
удар всу по мосту на чонгаре
минтранс крыма
крым
херсонская область
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В связи с повреждением Чонгарского моста транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью временно осуществляется через пункты пропуска Армянск и Перекоп, сообщил в четверг минтранс Крыма.Рейсовые автобусы, ранее осуществлявшие движение через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на пункт пропуска Армянск. Организованные транспортные колонны грузовиков, движущиеся по новому сухопутному пути, направлены на пункт пропуска Перекоп, добавили в ведомстве. Маршруты движения из Джанкоя: Джанкой – Воинка – Красноперекопск – Армянск – пункт пропуска Армянск; Джанкой – Воинка – Красноперекопск – Армянск – пункт пропуска Перекоп.Как рассказал РИА Новости Крым председатель общественного совета при министерстве транспорта РК Владислав Антонов, качество дорожного полотна на магистрали, через которую сейчас временно идет транспорт, в целом удовлетворительное. Он также высказал предположение, что повреждения на мосту будут устранены в кратчайшие сроки. В ночь на четверг ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту. По словам главы республики Сергея Аксенова, пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстрел моста "очередным совершенно бессмысленным действием киевского режима". По его словам, на ходе спецоперации это никак не отразится, поскольку есть другие сухопутные пути в Крым, пусть и немного более длинные.
https://crimea.ria.ru/20230622/chongarskiy-most-v-krym-gde-raspolozhen-i-chem-vazhen--1129549010.html
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РИА Новости Крым
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чонгар, удар всу по мосту на чонгаре, минтранс крыма, крым, херсонская область, новости крыма
Удар по Чонгарскому мосту: как изменилось движение автобусов и фур

Из-за повреждения Чонгарского моста транспорт переориентирован на пункты Армянск и Перекоп

09:41 22.06.2023 (обновлено: 10:53 22.06.2023)
 
© РИА Новости КрымФуры. Архивное фото
Фуры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В связи с повреждением Чонгарского моста транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью временно осуществляется через пункты пропуска Армянск и Перекоп, сообщил в четверг минтранс Крыма.
"В связи с повреждением дорожного полотна на Чонгарском мосту временно обеспечена переориентация транспортных потоков на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Данные пункты пропуска работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Рейсовые автобусы, ранее осуществлявшие движение через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на пункт пропуска Армянск. Организованные транспортные колонны грузовиков, движущиеся по новому сухопутному пути, направлены на пункт пропуска Перекоп, добавили в ведомстве.
Маршруты движения из Джанкоя: Джанкой – Воинка – Красноперекопск – Армянск – пункт пропуска Армянск; Джанкой – Воинка – Красноперекопск – Армянск – пункт пропуска Перекоп.
Как рассказал РИА Новости Крым председатель общественного совета при министерстве транспорта РК Владислав Антонов, качество дорожного полотна на магистрали, через которую сейчас временно идет транспорт, в целом удовлетворительное.
"Дорога там проездная, в любом случае проехать можно. Сейчас первые колонны из Крыма уже уходят по альтернативному маршруту. Все нормально, движение сохраняется, проехать там можно. Проблем добраться в Крым или выехать из Крыма нет, все работают в штатном режиме", - сказал Антонов.
Он также высказал предположение, что повреждения на мосту будут устранены в кратчайшие сроки. В ночь на четверг ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту. По словам главы республики Сергея Аксенова, пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна.
Людей просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал обстрел моста "очередным совершенно бессмысленным действием киевского режима". По его словам, на ходе спецоперации это никак не отразится, поскольку есть другие сухопутные пути в Крым, пусть и немного более длинные.
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