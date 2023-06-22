https://crimea.ria.ru/20230622/udar-vsu-po-chongarskomu-mostu-razrusheniya-skhemy-obezda-i-posledstviya-1129548113.html

Удар ВСУ по Чонгарскому мосту: разрушения, схемы объезда и последствия

Удар ВСУ по Чонгарскому мосту: разрушения, схемы объезда и последствия - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Удар ВСУ по Чонгарскому мосту: разрушения, схемы объезда и последствия

После обстрела Чонгарского моста повреждено дорожное полотно, в связи с чем временно изменена схема движения транспортных потоков в Крым и в обратном... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T10:35

2023-06-22T10:35

2023-06-22T10:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. После обстрела Чонгарского моста повреждено дорожное полотно, в связи с чем временно изменена схема движения транспортных потоков в Крым и в обратном направлении. Крымский мост и Керченская паромная переправа работают в штатном режиме, запасы топлива и продуктов на полуострове достаточные, поэтому никаких рисков дефицита нет.Обстрел Чонгарского мостаУкраинские боевики в ночь на четверг обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. В результате инцидента повреждена дорога, профильные службы уже оценивают ущерб.Руководители Крыма и Херсонской области заявили, что жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, для удара использовались английские ракеты Storm Shadow.Продовольственная безопасность КрымаКрым полностью обеспечен продовольствием, товарами первой необходимости, горюче-смазочными материалами. Никакого дефицита в связи с инцидентом нет."Полуостров полностью обеспечен горюче-смазочными материалами. Логистика работает в обычном режиме", - добавил министр топлива и энергетики региона Игорь Коринь .Пути объезда и логистика с КрымомПункт пропуска Чонгар временно не работает. Транспортное сообщение между Крымом и Херсонской областью осуществляется через пункты пропуска Армянск и Перекоп, сообщили в минтрансе Крыма.Рейсовые автобусы, ранее осуществлявшие движение через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на пункт пропуска Армянск. Организованные транспортные колонны грузовиков, движущиеся по новому сухопутному пути, направлены на пункт пропуска Перекоп."Движение колонны большегрузных транспортных средств по новому сухопутному пути Джанкой – Мелитополь - Мариуполь- Таганрог осуществляется в штатном режиме. Не менее 100 единиц большегрузных машин отправились со Столбового Джанкойского района по новой схеме движения через Перекоп", - добавили в минтрансе.Маршруты движения из Джанкоя: Джанкой – Воинка – Красноперекопск – Армянск – пункт пропуска Армянск; Джанкой – Воинка – Красноперекопск – Армянск – пункт пропуска Перекоп.Как работает Крымский мост и переправаВласти Крыма подчеркнули, что повреждение Чонгарского моста не повлияет на сообщение с полуостровом, связь с материковой частью страны не нарушена. Крымский мост и Керченская паромная переправа работают в обычном режиме."В настоящее время движение легкового транспорта и автобусов через Крымский мост осуществляется в штатном режиме. Паромная переправа функционирует - как железнодорожная, так и автомобильная части. Пункты пропуска в Армянске с учетом переориентации транспортных потоков также функционируют в штатном режиме", - подчеркнули в министерстве транспорта республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВОКрым полностью обеспечен топливом и продуктами – властиВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым

https://crimea.ria.ru/20230622/chongarskiy-most-v-krym-gde-raspolozhen-i-chem-vazhen--1129549010.html

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