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Российская ПВО сбила американские управляемые авиабомбы JDAM - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Российская ПВО сбила американские управляемые авиабомбы JDAM
Российская ПВО сбила американские управляемые авиабомбы JDAM - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Российская ПВО сбила американские управляемые авиабомбы JDAM
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и управляемых авиабомб JDAM, а также перехватили четыре... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T15:04
2023-06-23T15:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и управляемых авиабомб JDAM, а также перехватили четыре тактические ракеты "Точка-У". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Спорное, Липовое и Красная Поляна Донецкой Народной Республики, а также Акимовка и Копани Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции Вооруженными силами РФ уничтожены 444 самолета, 240 вертолетов, 4 751 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 297 танков и другие виды военной техники и вооружения.Как сообщалось, накануне российские системы ПВО перехватили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 15 беспилотников. Дроны сбиты в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской, Херсонской областей и ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техникиВСУ потерпели провал на четырех направленияхЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230623/gruppirovka-sil-dnepr-razbila-pozitsii-boevikov-na-khersonschine-1129575156.html
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министерство обороны рф, сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, донецкая народная республика (днр), запорожская область, события в донбассе
Российская ПВО сбила американские управляемые авиабомбы JDAM

Минобороны: российская ПВО перехватила 15 американских авиабомб JDAM и HIMARS

15:04 23.06.2023 (обновлено: 15:06 23.06.2023)
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и управляемых авиабомб JDAM, а также перехватили четыре тактические ракеты "Точка-У". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре тактические ракеты "Точка-У", а также 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Спорное, Липовое и Красная Поляна Донецкой Народной Республики, а также Акимовка и Копани Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции Вооруженными силами РФ уничтожены 444 самолета, 240 вертолетов, 4 751 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 297 танков и другие виды военной техники и вооружения.
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Как сообщалось, накануне российские системы ПВО перехватили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 15 беспилотников. Дроны сбиты в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской, Херсонской областей и ДНР.
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