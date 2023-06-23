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Российская ПВО сбила американские управляемые авиабомбы JDAM

Российская ПВО сбила американские управляемые авиабомбы JDAM - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Российская ПВО сбила американские управляемые авиабомбы JDAM

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и управляемых авиабомб JDAM, а также перехватили четыре... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T15:04

2023-06-23T15:04

2023-06-23T15:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и управляемых авиабомб JDAM, а также перехватили четыре тактические ракеты "Точка-У". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Спорное, Липовое и Красная Поляна Донецкой Народной Республики, а также Акимовка и Копани Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции Вооруженными силами РФ уничтожены 444 самолета, 240 вертолетов, 4 751 беспилотник, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 297 танков и другие виды военной техники и вооружения.Как сообщалось, накануне российские системы ПВО перехватили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 15 беспилотников. Дроны сбиты в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской, Херсонской областей и ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Минус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техникиВСУ потерпели провал на четырех направленияхЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230623/gruppirovka-sil-dnepr-razbila-pozitsii-boevikov-na-khersonschine-1129575156.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, донецкая народная республика (днр), запорожская область, события в донбассе