https://crimea.ria.ru/20230622/minus-500-za-sutki-nazvany-poteri-lichnogo-sostava-vsu-i-tekhniki-1129562354.html

Минус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техники

Минус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техники - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Минус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техники

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях более 500 человек, поражены силы и техника противника в 124 районах. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T15:28

2023-06-22T15:28

2023-06-22T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях более 500 человек, поражены силы и техника противника в 124 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Южно-Донецкое и Запорожское направленияВ районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка. А возле Нескучного, Новоселок и Новодаровки авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены украинские силы в районах четырех населенных пунктов."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и две гаубицы Д-20", - уточнили в ведомстве.Донецкое направлениеУдарами авиации, огнем артиллерии и активными действиями группировки войск "Южная" отражены четыре атаки противника. В ходе боевых действий уничтожено свыше 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики разбиты два склада боеприпасов подразделений ВСУ.Красно-Лиманское направлениеЗдесь работает группировка войск "Центр". Грамотными действиями российских подразделений при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены пять атак противника в районах Кузьмино и в Серебрянском лесничестве. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Терны и Серебрянка.Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских ДРГ."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.Купянское и Херсонское направленияАвиацией и артиллерией группировки войск "Западная" нанесены удары по силам и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка. Кроме того, на Купянском направлении разбиты две диверсионно-разведывательных группы.Общие потери противника за сутки составили около 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.На Херсонском направлении огневым поражением уничтожено еще около 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.Кроме того, в районе населенного пункта Веселое поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Как сообщалось, за минувшие сутки российские системы ПВО перехватили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 15 беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потерпели провал на четырех направленияхВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на УкраинеЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230622/gruppirovka-sil-dnepr-razgromila-pozitsii-vsu-na-khersonschine-1129560166.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, министерство обороны рф, сво, потери всу , storm shadow, himars