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Минус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техники - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Минус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техники
Минус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техники - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Минус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техники
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях более 500 человек, поражены силы и техника противника в 124 районах. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T15:28
2023-06-22T15:28
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях более 500 человек, поражены силы и техника противника в 124 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Южно-Донецкое и Запорожское направленияВ районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка. А возле Нескучного, Новоселок и Новодаровки авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены украинские силы в районах четырех населенных пунктов."Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и две гаубицы Д-20", - уточнили в ведомстве.Донецкое направлениеУдарами авиации, огнем артиллерии и активными действиями группировки войск "Южная" отражены четыре атаки противника. В ходе боевых действий уничтожено свыше 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики разбиты два склада боеприпасов подразделений ВСУ.Красно-Лиманское направлениеЗдесь работает группировка войск "Центр". Грамотными действиями российских подразделений при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены пять атак противника в районах Кузьмино и в Серебрянском лесничестве. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Терны и Серебрянка.Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских ДРГ."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.Купянское и Херсонское направленияАвиацией и артиллерией группировки войск "Западная" нанесены удары по силам и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка. Кроме того, на Купянском направлении разбиты две диверсионно-разведывательных группы.Общие потери противника за сутки составили около 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.На Херсонском направлении огневым поражением уничтожено еще около 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.Кроме того, в районе населенного пункта Веселое поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Как сообщалось, за минувшие сутки российские системы ПВО перехватили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 15 беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потерпели провал на четырех направленияхВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на УкраинеЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230622/gruppirovka-sil-dnepr-razgromila-pozitsii-vsu-na-khersonschine-1129560166.html
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новости, армия и флот, министерство обороны рф, сво, потери всу , storm shadow, himars
Минус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техники

Минобороны России: ВСУ за минувшие сутки потеряли более 500 боевиков

15:28 22.06.2023
 
© Фото: Официальное интернет-представительство президента УкраиныБоец ВСУ
Боец ВСУ
© Фото: Официальное интернет-представительство президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на разных направлениях более 500 человек, поражены силы и техника противника в 124 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 105 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах", - говорится в сообщении.

Южно-Донецкое и Запорожское направления

В районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка. А возле Нескучного, Новоселок и Новодаровки авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.
На Запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены украинские силы в районах четырех населенных пунктов.
"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и две гаубицы Д-20", - уточнили в ведомстве.

Донецкое направление

Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями группировки войск "Южная" отражены четыре атаки противника. В ходе боевых действий уничтожено свыше 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики разбиты два склада боеприпасов подразделений ВСУ.

Красно-Лиманское направление

Здесь работает группировка войск "Центр". Грамотными действиями российских подразделений при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражены пять атак противника в районах Кузьмино и в Серебрянском лесничестве. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Терны и Серебрянка.
Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских ДРГ.
"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30", - уточнили в Минобороны.

Купянское и Херсонское направления

Авиацией и артиллерией группировки войск "Западная" нанесены удары по силам и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка. Кроме того, на Купянском направлении разбиты две диверсионно-разведывательных группы.
Общие потери противника за сутки составили около 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.
На Херсонском направлении огневым поражением уничтожено еще около 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
Кроме того, в районе населенного пункта Веселое поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Как сообщалось, за минувшие сутки российские системы ПВО перехватили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 15 беспилотников.
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