https://crimea.ria.ru/20230622/perekhvacheny-pyat-krylatykh-raket-storm-shadow--srabotala-rossiyskaya-pvo-1129560819.html

Перехвачены пять крылатых ракет Storm Shadow – сработала российская ПВО

Перехвачены пять крылатых ракет Storm Shadow – сработала российская ПВО - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Перехвачены пять крылатых ракет Storm Shadow – сработала российская ПВО

Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 15... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T14:41

2023-06-22T14:41

2023-06-22T14:41

новости

армия и флот

пво

сво

storm shadow

himars

беспилотник (бпла, дрон)

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/66956/93/669569337_0:297:3000:1985_1920x0_80_0_0_345e9de79ac211744b41249a38716395.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 15 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Кременная, Червоная Диброва в ЛНР, Раздоловка, Волноваха, Кирилловка, Краснополье в ДНР, Любимовка и Мирное Запорожской области, а также Червоный Маяк Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4740 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10278 танков и другие виды военной техники и вооружения.Накануне российские системы ПВО сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 12 украинских беспилотников.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство Вооруженных сил Украины планирует ракетами HIMARS и Storm Shadow нанести удары по территории России, в том числе Крыму. Глава Минобороны предупредил, что такой шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация России нанесла удары по позициям ВСУ у Времевского выступаЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине

https://crimea.ria.ru/20230622/vsu-poterpeli-proval-na-chetyrekh-napravleniyakh-1129560436.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, пво, сво, storm shadow, himars, беспилотник (бпла, дрон), сергей шойгу