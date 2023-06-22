https://crimea.ria.ru/20230622/perekhvacheny-pyat-krylatykh-raket-storm-shadow--srabotala-rossiyskaya-pvo-1129560819.html
Перехвачены пять крылатых ракет Storm Shadow – сработала российская ПВО
Перехвачены пять крылатых ракет Storm Shadow – сработала российская ПВО - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Перехвачены пять крылатых ракет Storm Shadow – сработала российская ПВО
Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 15... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T14:41
2023-06-22T14:41
2023-06-22T14:41
новости
армия и флот
пво
сво
storm shadow
himars
беспилотник (бпла, дрон)
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 15 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Кременная, Червоная Диброва в ЛНР, Раздоловка, Волноваха, Кирилловка, Краснополье в ДНР, Любимовка и Мирное Запорожской области, а также Червоный Маяк Херсонской области.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4740 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10278 танков и другие виды военной техники и вооружения.Накануне российские системы ПВО сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 12 украинских беспилотников.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство Вооруженных сил Украины планирует ракетами HIMARS и Storm Shadow нанести удары по территории России, в том числе Крыму. Глава Минобороны предупредил, что такой шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация России нанесла удары по позициям ВСУ у Времевского выступаЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУВКС нанесли ракетный удар по складу с иностранным вооружением на Украине
https://crimea.ria.ru/20230622/vsu-poterpeli-proval-na-chetyrekh-napravleniyakh-1129560436.html
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новости, армия и флот, пво, сво, storm shadow, himars, беспилотник (бпла, дрон), сергей шойгу
Перехвачены пять крылатых ракет Storm Shadow – сработала российская ПВО
Минобороны: российская ПВО перехватила пять крылатых ракет Storm Shadow и 15 беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили пять украинских крылатых ракет Storm Shadow, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 15 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также за сутки уничтожены 15 украинских беспилотников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Кременная, Червоная Диброва в ЛНР, Раздоловка, Волноваха, Кирилловка, Краснополье в ДНР, Любимовка и Мирное Запорожской области, а также Червоный Маяк Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4740 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10278 танков и другие виды военной техники и вооружения.
Накануне российские системы ПВО сбили семь снарядов
реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 12 украинских беспилотников.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство Вооруженных сил Украины планирует ракетами HIMARS и Storm Shadow нанести удары по территории России
, в том числе Крыму. Глава Минобороны предупредил, что такой шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.
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