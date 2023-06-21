https://crimea.ria.ru/20230621/sem-snaryadov-himars-i-uragan-sbity-rossiyskoy-pvo--minoborony-1129533912.html

Семь снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российской ПВО – Минобороны

Семь снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российской ПВО – Минобороны - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Семь снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российской ПВО – Минобороны

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 12 украинских беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T14:59

2023-06-21T14:59

2023-06-21T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 12 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Любимовка, Запорожское и Переможное Запорожской области, Площанка и Кременная Луганской Народной Республики, а также Володино и Благовещенка Донецкой Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4 725 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10,2 тысячи танков и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство Вооруженных сил Украины планирует ракетами HIMARS и Storm Shadow нанести удары по территории России, в том числе Крыму. Глава Минобороны предупредил, что такой шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация России нанесла удары по позициям ВСУ у Времевского выступаСемь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВОЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230619/rossiyskaya-pvo-sbila-ukrainskiy-mi-8-pyat-snaryadov-himars-i-14-dronov-1129484369.html

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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, новости, пво