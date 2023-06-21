https://crimea.ria.ru/20230621/sem-snaryadov-himars-i-uragan-sbity-rossiyskoy-pvo--minoborony-1129533912.html
Семь снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российской ПВО – Минобороны
Семь снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российской ПВО – Минобороны - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Семь снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российской ПВО – Минобороны
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 12 украинских беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T14:59
2023-06-21T14:59
2023-06-21T14:59
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
события в донбассе
новости
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125401663_0:27:1050:618_1920x0_80_0_0_b006cce5d0e4f2e8bb926fdf3a5e7406.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 12 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Любимовка, Запорожское и Переможное Запорожской области, Площанка и Кременная Луганской Народной Республики, а также Володино и Благовещенка Донецкой Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, 4 725 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10,2 тысячи танков и другие виды боевой техники и вооружения.Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство Вооруженных сил Украины планирует ракетами HIMARS и Storm Shadow нанести удары по территории России, в том числе Крыму. Глава Минобороны предупредил, что такой шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация России нанесла удары по позициям ВСУ у Времевского выступаСемь снарядов HIMARS и 13 беспилотников сбиты российской ПВОЗеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230619/rossiyskaya-pvo-sbila-ukrainskiy-mi-8-pyat-snaryadov-himars-i-14-dronov-1129484369.html
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125401663_96:0:955:644_1920x0_80_0_0_384a75a272d4c0180d31ee7f7692c60f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, новости, пво
Семь снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российской ПВО – Минобороны
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 12 беспилотников, 7 снарядов HIMARS и "Ураган"