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ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm - Шойгу - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm - Шойгу
ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm - Шойгу - РИА Новости Крым, 20.06.2023
ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm - Шойгу
Руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T12:50
2023-06-20T13:08
сергей шойгу
всу (вооруженные силы украины)
крым
сво
поставки западного оружия украине
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.Глава Минобороны предупредил, что такой шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.С начала контрнаступления ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены, украинские боевики целей не достигли. Потери противника только за минувшие сутки превысили 630 человек, нанесено поражение живой силе и технике в 102 районах.10 июня силы ПВО сбили над Крымом две украинские баллистические ракеты. По словам главы региона Сергея Аксенова, они были выпущены из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Кроме того, системы противовоздушной обороны регулярно сбивают над регионом беспилотники. В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2"Запад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – ЛавровКрым ночью пытались атаковать девять беспилотников - Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230529/ni-odna-banderovskaya-gadina-ne-stupit-na-krymskuyu-zemlyu--aksenov-1129044279.html
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, всу (вооруженные силы украины), крым, сво, поставки западного оружия украине, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости
ВСУ планируют нанести удары по Крыму ракетами HIMARS и Storm - Шойгу

Шойгу: Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow

12:50 20.06.2023 (обновлено: 13:08 20.06.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВсевысотный обнаружитель. Архивное фото
Всевысотный обнаружитель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.
"По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow", - сказал он.
Глава Минобороны предупредил, что такой шаг повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.
"Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", - подчеркнул он.
С начала контрнаступления ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, все они были отражены, украинские боевики целей не достигли. Потери противника только за минувшие сутки превысили 630 человек, нанесено поражение живой силе и технике в 102 районах.
10 июня силы ПВО сбили над Крымом две украинские баллистические ракеты. По словам главы региона Сергея Аксенова, они были выпущены из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". Кроме того, системы противовоздушной обороны регулярно сбивают над регионом беспилотники.
В ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. 25 мая военные ЧФ из стрелкового оружия сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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