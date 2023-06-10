https://crimea.ria.ru/20230610/nad-krymom-sbity-dve-ballisticheskie-rakety-grom-2-1129297158.html

Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2"

Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2" - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2"

Российская система противовоздушной обороны сбила над Крымом две баллистические ракеты, запущенные со стороны Украины. Об этом сообщли глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T07:42

2023-06-10T07:42

2023-06-10T08:00

крым

сергей аксенов

пво

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила над Крымом две баллистические ракеты, запущенные со стороны Украины. Об этом сообщли глава республики Сергей Аксенов.Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.30 марта Минобороны России сообщали, что российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую ракету "Гром-2". А уже 8 апреля аналогичная украинская ракета была сбита над Феодосией. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений. В следующийраз ПВО отразили отаку двух ракет "Гром-2" на Крым 6 мая.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ - АксеновНад Крымом РЭБ посадили вражеский дронЗачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности

https://crimea.ria.ru/20230408/stali-izvestny-posledstviya-padeniya-oblomkov-ukrainskoy-rakety-v-krymu-1128058471.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, пво, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, общество, новости крыма