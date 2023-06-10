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Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2" - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2"
Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2" - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2"
Российская система противовоздушной обороны сбила над Крымом две баллистические ракеты, запущенные со стороны Украины. Об этом сообщли глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T07:42
2023-06-10T08:00
крым
сергей аксенов
пво
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила над Крымом две баллистические ракеты, запущенные со стороны Украины. Об этом сообщли глава республики Сергей Аксенов.Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.30 марта Минобороны России сообщали, что российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую ракету "Гром-2". А уже 8 апреля аналогичная украинская ракета была сбита над Феодосией. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений. В следующийраз ПВО отразили отаку двух ракет "Гром-2" на Крым 6 мая.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ - АксеновНад Крымом РЭБ посадили вражеский дронЗачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности
https://crimea.ria.ru/20230408/stali-izvestny-posledstviya-padeniya-oblomkov-ukrainskoy-rakety-v-krymu-1128058471.html
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крым, сергей аксенов, пво, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, общество, новости крыма
Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2"

Аксенов: ПВО сбили над Крымом две баллистические ракеты "Гром-2"

07:42 10.06.2023 (обновлено: 08:00 10.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Российская система противовоздушной обороны сбила над Крымом две баллистические ракеты, запущенные со стороны Украины. Об этом сообщли глава республики Сергей Аксенов.
"Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК "Гром-2". В результате атаки жертв и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram.
Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
8 апреля, 12:02
Стали известны последствия падения обломков украинской ракеты в Крыму
30 марта Минобороны России сообщали, что российские средства противовоздушной обороны впервые сбили в воздухе в зоне военной операции новую украинскую ракету "Гром-2".
А уже 8 апреля аналогичная украинская ракета была сбита над Феодосией. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений. В следующийраз ПВО отразили отаку двух ракет "Гром-2" на Крым 6 мая.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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