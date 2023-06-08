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Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ - Аксенов - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ - Аксенов
Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ - Аксенов - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ - Аксенов
Крыму не грозит никакая сухопутная операция, так рьяно анонсируемая киевским режимом и Западом. Полуостров находится под надежной защитой, заявил глава... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T20:43
2023-06-08T20:44
крым
сергей аксенов
контрнаступление всу
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Крыму не грозит никакая сухопутная операция, так рьяно анонсируемая киевским режимом и Западом. Полуостров находится под надежной защитой, заявил глава республики Сергей Аксенов."Не хочется отвечать непечатным словом. Ничего им тут не светит. Могу сказать крымчанам гарантированно: никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Все, кто там что-то об этом говорит, будут гнить в тюрьме", - сказал он в программе "Разговор о важном" в эфире "Крым 24".При этом Крым, по словам главы республики, готов к любому развитию ситуации. Сергей Аксенов уверен, что российские войска, которые уже находятся на передовой, сдержат натиск противника и добьются успеха. Но лучше проявить бдительность и подготовиться к любому развитию событий. "Поверьте, Крым защитят. А с точки зрения беспилотников, конечно, гарантии дать не могу. При том, что я непосредственно контактирую с Министерством обороны в части того, что необходимо по комплектации вооружением и так далее, работа идет. Просто очень много новых систем регулярно применяют, они тестируют нашу систему, соответственно, периодически беспилотники долетают. Но пока мы успешно с этой ситуацией боремся", - отметил Аксенов.Он также назвал шумом и дезинформацией сообщения о планируемом контрнаступлении Украины."Да, оно слишком много рекламируется, слишком много в прессе звучит выступлений различных политиков с той стороны. Мое мнение, что 99% из этого всего – обыкновенная дезинформация, такой шум, который ничего не значит", - сказал глава региона.По его мнению, всеми процессами на Украине давно руководят спецслужбы США, Великобритании и других европейских государств. И планированием боевых действий украинский армии тоже занимаются они."В данном случае они основываются на полной базе разведданных, в первую очередь это спутниковое наблюдение, квадрокоптеры и так далее. Их спутниковая группировка, к сожалению, сегодня в состоянии видеть нас достаточно точно. Тем не менее, несмотря на то, что Запад в этой технической части ушел вперед, мы видим, что реализовать свои планы они не могут", - сказал Аксенов.О попытке врага прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении в четверг заявил министр обороны Сергей Шойгу. В ночь с 7 на 8 июня украинские войска численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва российской обороны, но их атаки были отражены. Потери врага за минувшие сутки составили 945 боевиков и более 100 единиц военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ментор лжи ведет ВСУ в "мясорубку": историк о контрнаступлении ЗеленскогоЧто будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – экспертКонтрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявление
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крым, сергей аксенов, контрнаступление всу, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ - Аксенов

Сергей Аксенов: никакая сухопутная операция ВСУ Крыму не угрожает

20:43 08.06.2023 (обновлено: 20:44 08.06.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота противодроновой установки в зоне СВО
Работа противодроновой установки в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Крыму не грозит никакая сухопутная операция, так рьяно анонсируемая киевским режимом и Западом. Полуостров находится под надежной защитой, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Не хочется отвечать непечатным словом. Ничего им тут не светит. Могу сказать крымчанам гарантированно: никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Все, кто там что-то об этом говорит, будут гнить в тюрьме", - сказал он в программе "Разговор о важном" в эфире "Крым 24".
При этом Крым, по словам главы республики, готов к любому развитию ситуации. Сергей Аксенов уверен, что российские войска, которые уже находятся на передовой, сдержат натиск противника и добьются успеха. Но лучше проявить бдительность и подготовиться к любому развитию событий.
"Поверьте, Крым защитят. А с точки зрения беспилотников, конечно, гарантии дать не могу. При том, что я непосредственно контактирую с Министерством обороны в части того, что необходимо по комплектации вооружением и так далее, работа идет. Просто очень много новых систем регулярно применяют, они тестируют нашу систему, соответственно, периодически беспилотники долетают. Но пока мы успешно с этой ситуацией боремся", - отметил Аксенов.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
15:46
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении
Он также назвал шумом и дезинформацией сообщения о планируемом контрнаступлении Украины.
"Да, оно слишком много рекламируется, слишком много в прессе звучит выступлений различных политиков с той стороны. Мое мнение, что 99% из этого всего – обыкновенная дезинформация, такой шум, который ничего не значит", - сказал глава региона.
По его мнению, всеми процессами на Украине давно руководят спецслужбы США, Великобритании и других европейских государств. И планированием боевых действий украинский армии тоже занимаются они.
"В данном случае они основываются на полной базе разведданных, в первую очередь это спутниковое наблюдение, квадрокоптеры и так далее. Их спутниковая группировка, к сожалению, сегодня в состоянии видеть нас достаточно точно. Тем не менее, несмотря на то, что Запад в этой технической части ушел вперед, мы видим, что реализовать свои планы они не могут", - сказал Аксенов.
Военнослужащий ВСУ
6 июня, 07:41
"Говорильня" для амеб: эксперт о заявлении Лондона по захвату Крыма
О попытке врага прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении в четверг заявил министр обороны Сергей Шойгу. В ночь с 7 на 8 июня украинские войска численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва российской обороны, но их атаки были отражены. Потери врага за минувшие сутки составили 945 боевиков и более 100 единиц военной техники.
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