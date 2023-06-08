https://crimea.ria.ru/20230608/krymu-ne-grozit-sukhoputnaya-operatsiya-vsu---aksenov-1129274400.html

Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ - Аксенов

Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ - Аксенов - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ - Аксенов

Крыму не грозит никакая сухопутная операция, так рьяно анонсируемая киевским режимом и Западом. Полуостров находится под надежной защитой, заявил глава... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T20:43

2023-06-08T20:43

2023-06-08T20:44

крым

сергей аксенов

контрнаступление всу

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/03/1129161939_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_2c9b9e806e968cc8881f748b40b44d8c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Крыму не грозит никакая сухопутная операция, так рьяно анонсируемая киевским режимом и Западом. Полуостров находится под надежной защитой, заявил глава республики Сергей Аксенов."Не хочется отвечать непечатным словом. Ничего им тут не светит. Могу сказать крымчанам гарантированно: никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Все, кто там что-то об этом говорит, будут гнить в тюрьме", - сказал он в программе "Разговор о важном" в эфире "Крым 24".При этом Крым, по словам главы республики, готов к любому развитию ситуации. Сергей Аксенов уверен, что российские войска, которые уже находятся на передовой, сдержат натиск противника и добьются успеха. Но лучше проявить бдительность и подготовиться к любому развитию событий. "Поверьте, Крым защитят. А с точки зрения беспилотников, конечно, гарантии дать не могу. При том, что я непосредственно контактирую с Министерством обороны в части того, что необходимо по комплектации вооружением и так далее, работа идет. Просто очень много новых систем регулярно применяют, они тестируют нашу систему, соответственно, периодически беспилотники долетают. Но пока мы успешно с этой ситуацией боремся", - отметил Аксенов.Он также назвал шумом и дезинформацией сообщения о планируемом контрнаступлении Украины."Да, оно слишком много рекламируется, слишком много в прессе звучит выступлений различных политиков с той стороны. Мое мнение, что 99% из этого всего – обыкновенная дезинформация, такой шум, который ничего не значит", - сказал глава региона.По его мнению, всеми процессами на Украине давно руководят спецслужбы США, Великобритании и других европейских государств. И планированием боевых действий украинский армии тоже занимаются они."В данном случае они основываются на полной базе разведданных, в первую очередь это спутниковое наблюдение, квадрокоптеры и так далее. Их спутниковая группировка, к сожалению, сегодня в состоянии видеть нас достаточно точно. Тем не менее, несмотря на то, что Запад в этой технической части ушел вперед, мы видим, что реализовать свои планы они не могут", - сказал Аксенов.О попытке врага прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении в четверг заявил министр обороны Сергей Шойгу. В ночь с 7 на 8 июня украинские войска численностью до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку прорыва российской обороны, но их атаки были отражены. Потери врага за минувшие сутки составили 945 боевиков и более 100 единиц военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Ментор лжи ведет ВСУ в "мясорубку": историк о контрнаступлении ЗеленскогоЧто будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – экспертКонтрнаступление ВСУ: в США сделали разочаровывающее для Киева заявление

https://crimea.ria.ru/20230608/shoygu-soobschil-o-popytke-vsu-prorvat-oboronu-na-zaporozhskom-napravlenii-1129266662.html

https://crimea.ria.ru/20230606/govorilnya-dlya-ameb-ekspert-o-zayavlenii-londona-po-zakhvatu-kryma-1129182314.html

крым

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, контрнаступление всу, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина, россия